Así serán los restaurantes del Roig Arena: cocina valenciana, ultramarinos y "gastromarket"

El Roig Arena, el futuro recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, ofrecerá una oferta gastronómica variada y de calidad, así como productos exclusivos dentro de una amplia propuesta. La restauración permanecerá abierta los 365 días del año a través de diferentes opciones gastronómicas dirigida a todo tipo de usuarios, quienes podrán escoger entre Poble Nou, un restaurante de cocina valenciana; el espacio Ultramarinos Roig y los seis puntos de restauración situados en El Mercat, un ‘gastromarket’ que contará con una gran terraza que hará de comedor conjunto.

Con el objetivo de gestionar la mayor parte de la oferta gastronómica del recinto, Valencia 5 Estrellas y Miguel Martí Gastronomía han constituido una sociedad conjunta, Arena Food & Beverage, la cual dará el soporte de restauración a los eventos que se celebren en el arena (deportivos, corporativos, de entretenimiento...), así como a los hospitalities (zonas VIP y palcos privados), y gestionará el restaurante Poble Nou, Ultramarinos Roig y los locales Perme, Xé Chicken, Dichō, Maverick’s y Dolç.

Poble Nou, cocina valenciana de la mano de Miguel Martí

El chef Miguel Martí y su equipo liderarán Poble Nou, un concepto gastronómico valenciano en el que destacarán las paellas, arroces y fideuàs cocinadas a leña, así como cocciones a la brasa y platos tradicionales, entre otros. Se tratará de un restaurante experiencial donde se une tradición e innovación con sello 100% valenciano que se ubicará en el segundo anillo del recinto y que dispondrá de una terraza propia, además de contar con otra zona interior con vistas a la pista del Roig Arena.

El proyecto rinde homenaje a los orígenes de la familia Roig y se erige como un símbolo de la cultura del arroz, con la aspiración de convertirse en un espacio de referencia en la Comunitat Valenciana. A través de la identidad visual, el proyecto recoge la esencia y la tradición de la Albufera.

Ultramarinos Roig, cocina tradicional renovada

Ultramarinos Roig será la opción gastronómica favorita de aquellos que quieran disfrutar de la cocina tradicional y autóctona en un entorno más distendido. Se trata de un espacio de restauración que busca rendir homenaje a ese comercio tradicional convertido en casa de comidas. Por ello, Ultramarinos Roig representa la unión de lo convencional y lo contemporáneo, además de una vuelta a los orígenes para ofrecer a los clientes platos sencillos pero llenos de sabor.

La carta, que siempre ofrecerá platos del día, abarcará desde clásicos como tortillas o croquetas hasta productos de charcutería, cocas de Pont Sec o encurtidos. Además, se servirá una gran variedad de tartas, postres y helados, así como productos valencianos de temporada, como la horchata. Ultramarinos Roig estará ubicado en el primer anillo del recinto, frente a la avenida Antonio Ferrandis.

Ultramarinos Roig / L-EMV

El Mercat de Roig Arena, opciones gastronómicas para todos

El Mercat de Roig Arena será un espacio de gastronomía caracterizado por la variedad de surtido que ofrecerá, ya que contará con seis puntos de restauración con diferentes tipos de cocina y un espacio en el que se servirá café y dulces. Localizado en el primer anillo del recinto y abierto todos los días de la semana, dispondrá de una gran terraza con zona de comedor común.

Los puntos de restauración de El Mercat de Roig Arena gestionados por operadores externos son los siguientes: Hundred Burgers, elegido en 2025 como el restaurante que sirve las mejores hamburguesas en el mundo por The World’s Best Burger; La Mesedora, reconocido por todos los amantes del almuerzo valenciano y que habilitará un punto de venta en el que no faltará su clásico bocadillo Joselillo; y Adicto y Adicta, del Grupo Gastroadictos, que traerá al recinto una selección de tortillas y croquetas.

Además, El Mercat contará con Perme, que elaborará pizzas y cocas al ‘estilo Detroit’; Xé Chicken, que ofrecerá platos en los que el pollo será siempre protagonista; y otro local donde se instalará, en función del evento, Dichō, especializado en comida asiática, o Maverick’s, que venderá perritos calientes artesanales. El toque dulce lo pondrá Dolç, situado en la terraza del El Mercat, donde podrán adquirirse tartas de elaboración propria o ‘cookies’.

Más de 35 puntos de venta en formato barras

Además de todas estas propuestas, cuando haya evento, el recinto contará con más de 35 puntos de venta en formato barras que estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. Durante los conciertos con público en pista, se localizarán dos grandes barras, lo que permitirá dar servicio de bebida en todo momento durante los eventos. Además, está previsto que los distintos partners de alimentación que cierre el Roig Arena tengan una presencia destacada en varios de los espacios de restauración del recinto.