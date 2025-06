Torna la campanya «Llegir en valencià»

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura presenta el pròxim dimecres, 18 de juny, a les 12.30 h, a Alzira, la campanya «Llegir en valencià, la memòria de l’aigua». Enguany, la iniciativa animarà la població a llegir en la nostra llengua amb històries inspirades en objectes que tenen com a nexe comú l’aigua, un element essencial que ha marcat la nostra cultura, el nostre territori i la nostra manera de viure.

El primer llibre de la col·lecció, El riu efímer, de l’escriptora valenciana Anna Rúbio Fandos, aborda, amb sensibilitat i realisme, l’impacte de la DANA de 2024, una de les catàstrofes naturals més recents que ha colpejat el nostre territori. Aquest relat ens convida a reflexionar sobre la fragilitat del nostre entorn i la força de la solidaritat davant l’adversitat. El llibre es podrà aconseguir de manera gratuïta el diumenge, 22 de juny, amb els diaris Levante-EMV i Información d’Alacant. La resta de títols es podran adquirir els dissabtes i diumenges amb Levante-EMV, i Información, per només 1 euro.

La col·lecció

Els llibres, escrits per autores i autors valencians, parteixen d’objectes quotidians per construir històries que combinen memòria, emoció i patrimoni. Cada relat aborda una temàtica concreta relacionada amb l’aigua: des de la DANA de 2024 i la pantanà de 1982 fins a la riuà de 1957, passant per l’ús dels antics llavadors, els sistemes tradicionals de reg, els pantans i l’energia hidràulica, el comerç fluvial de la fusta pel Túria, els esports aquàtics, la neu com a recurs natural, l’aigua embotellada, i el paper de la pesca i el turisme.

Els onze llibres de la col·lecció ens ofereixen una mirada literària i reflexiva sobre com l’aigua ha sigut font de vida, de destrucció i de reconstrucció, i com ha deixat una empremta inesborrable en la nostra cultura, el nostre paisatge i la nostra manera de viure.

Són textos escrits expressament per a la campanya per escriptors destacats del panorama literari valencià: Anna Rúbio Fandos, Elvira Cambrils, Paco Esteve, Raquel Ricart, Guillermo Colomer, Natàlia Gisbert, Teresa Broseta, Joan Olivares, Magda Simó, Pep Castellano i Clàudia Serra. Així mateix, les cobertes dels llibres han sigut dissenyades per Pistacho Studio.

Més de 3.500 euros en premis

Com és habitual, mentre dure la campanya, es posarà en marxa un concurs en què els participants hauran de respondre setmanalment preguntes sobre el contingut dels llibres. Entre les persones que responguen correctament se sortejaran més de 3.500 euros en premis. En concret, es poden aconseguir vals de compra per a Consum i Pollos Planes, carrets Rolser d’anar a comprar, lots de productes Café Silvestre, entrades dobles per a Bioparc i per a espectacles d’Albena Teatre i lots de productes Teika. Les bases es poden consultar en el web de la campanya: www.llegirenvalencia.org.

Una campanya compromesa amb la cultura valenciana

«Llegir en valencià» és una campanya impulsada des de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, que compta amb la implicació de nombroses institucions públiques i privades vinculades al món del llibre i la cultura, entre altres, Levante-EMV, Información, Consum, la Diputació de València, Teika, Caixa Popular, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, Florida Grup Educatiu, la Universitat Nacional d’Educació a Distància, la Universitat Jaume I, Escola Valenciana, la Generalitat Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura, l'Ajuntament d’Alzira i la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

Així mateix, compta amb la col·laboració d’Albena Teatre, Bioparc, Café Silvestre, Pollos Planes, Rolser, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Ajuntament de València i Ajuntament de Xàtiva. A més a més, disposa del suport de més de 20 entitats de diferents àmbits com À Punt, L’ETNO, Associació Maestrat Viu, Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes CV, CRIT Companyia de Teatre, Món d’animació, Sala Russafa, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Unió de Periodistes Valencians, Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Mancomunitat de la Ribera Alta, Mancomunitat de la Ribera Baixa, Mancomunitat de la Vall d’Albaida, Reial Societat Econòmica d’Amics del País, STEPV, Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Unió Llauradora i Ramadera, Acció Cultural del País Valencià, Associació d’Editorials del País Valencià, Fundació pel Llibre i la Lectura, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana PV, Unió General de Treballadors PV i Comissions Obreres PV.

«Llegir en valencià» és l’única campanya d’animació lectora en valencià que, des de fa més de díhuit anys, fomenta la lectura, la cultura i dona a conéixer els costums, el patrimoni i les tradicions del poble valencià.