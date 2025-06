"El ser humano es solidario, pero el ruido político y social nos embrutece"

Víctor García no fue consciente de la gravedad de los efectos de la dana hasta la noche del 29 de octubre. Desde su productora en Rocafort no dudó en avisar a sus empleados para que no salieran de casa. Dos días después, como miles de personas, Víctor y su mujer se desplazaron hacia la zona cero para ayudar a los afectados. Tal fue la magnitud de lo que vio que tuvo claro que aquello había que documentarlo, mostrarlo al mundo. El resultado es el documental 'Voluntarios, una riada silenciosa', que se estrena el miércoles 18 en La Rambleta.

El lugar escogido no es aleatorio. Víctor García supo que a través de un grupo de WhatsApp se buscaban voluntarios para ayudar en las labores de recuperación de las poblaciones afectadas y que se les emplazaba en la plaza del centro cultural. Hasta allí se desplazaron miles de personas que de manera desinteresada se pusieron manos a la obra. Durante cinco días, Víctor García hizo un seguimiento de cómo aquellos voluntarios, todos desconocidos y sin formación en catástrofes naturales, fueron capaces de organizarse. Durante 50 minutos 'Voluntarios: la riada silenciosa’ documenta esa respuesta ciudadana a través de varios protagonistas que encarnan el espíritu colectivo del voluntariado. "Cuando nos enfrentamos a una catástrofe así, somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos", dice el cineasta.

'Voluntarios, la riada silenciosa' se estrena el día 18. / Levante-EMV

En este sentido, García destaca que "si queremos podemos", ese es el mensaje que le gustaría transmitir con el documental. Sin embargo, lamenta que "todos somos solidarios, pero el ruido político y social nos embrutece demasiado". "Si somos capaces de hacer esto ante una catástrofe así, ¿por qué no lo hacemos en el día a día?", se pregunta.

En el documental, se recogen datos y planos de la tragedia, que García ha recopilado de personas que viven en las poblaciones afectadas, pero sobre todo, los protagonistas absolutos son los voluntarios. "Fue muy curioso porque hubo ciertas personas que se erigieron, entre comillas, en líderes organizativos de toda esta estructura. Se recibía tanta ayuda de los vecinos, que incluso la policía en algunos momentos desviaba hasta Rambleta furgonetas y camiones que venían del resto de España o de otras partes de la Comunitat Valenciana a llevar ayuda".

Además de documentar estos trabajos de organización, el documental da voz a los voluntarios. Cuentan cómo vivieron esos días y las labores de ayuda que llevaban a cabo. "Pasaban muchas cosas y era todo un poco un caos, porque había tantas historias personales... Hay muchas cosas que ni llegamos a grabar, historias personales muy fuertes", dice García, quien recuerda casos de voluntarios que llegaron haciendo autostop desde Galicia e, incluso, andando desde Madrid. "Lo que sí intentamos era captar el movimiento voluntario surgido totalmente espontáneo y cómo fueron capaces de organizarse. En realidad, queríamos demostrar que cuando nos enfrentamos a catástrofe de este nivel, somos capaces de sacar lo mejor de nuestra parte".

El papel de los jóvenes

A lo largo del metraje. García reivindica el papel de los más jóvenes en ese movimiento. "Había gente de todas las edades, recuerdo los ríos de gente, pero se me ponía la carne de gallina viendo los grupos de chavales de 18, 20, 25 años en masa yendo a trabajar, caminando durante un buen rato y llegando reventados después y con sonrisas, con buen rollo, tenían una actitud superpositiva".

En el documental, García no ha querido incidir en lo más "truculento" de la tragedia, sino en lo "positivo" de un desastre así, como es "la solidaridad de la gente". Y aunque menciona el mensaje de emergencias que llegó demasiado tarde, señala que "pensé que era importante comentarlo, pero es un debate en el cual yo no quiero influir, creo que tampoco voy a decidir quién es el bueno y el malo. Aquí todo el mundo se equivocó, luego el tema de las responsabilidades lo dirimirán los jueces". "Yo quería transmitir, yo quería plasmar el trabajo de los voluntarios, cómo fueron capaces de organizarse, la capacidad que tuvo todo el mundo de arremangarse, ponerse a trabajar de la mano, dando igual de dónde venían y quiénes eran. Y eso es lo que realmente creo que es lo bonito".

Un rodaje "intenso"

García recuerda que ha sido un rodaje "intenso, tanto emocional como físicamente". Aún cuando ve el documental dice emocionarse. "Hay un momento en el que se me nublan los ojos, no consigo aislarme, separarme; se me eriza la piel cuando veo esa parte íntima de la gente, esa buena voluntad y ese buen rollo".

García recuerda que fue la dirección de La Rambleta la que le contó lo que estaba ocurriendo allí mismo y cómo el centro acabó abriendo sus puertas como centro de organización. Luego, explica, empezó a llamar a cámaras y conocidos para que le ayudaran a recoger todo lo que se estaba viviendo allí. "La Rambleta estaba prácticamente tomada por voluntarios", recuerda aún emocionado. Por eso el estreno será en La Rambleta el día 18 a las 20.30 horas, tanto en el teatro como en la plaza. Tal ha sido la acogida que el pase para el miércoles está lleno. El próximo será el día 3 de julio a las 22 horas en el teatro.