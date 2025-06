Música para disturbios

Lo de insertar elementos de fantasía en la realidad acaba generando problemas inexistentes en nuestra existencia, con lo que se crean paradojas tan difíciles de resolver que parecen sacadas de universos cuánticos. Cuando en Tele 5 aparecieron las mulatas de Emilio Aragón promocionando el Cacao Maravillao las abuelas exigían un bote en supermercados y colmados para la merienda de sus nietos, ante la estupefacción de los encargados. Eso no existe, señora, se trata de una broma televisiva. Lo mismo con el Chikilicuatre, personaje de ficción que acabó yendo a Eurovisión dando al traste con las opciones de Guille Milkyway y su “Revolución Sexual”, con la que habríamos ganado. La cerveza ficticia Duff saltó del bar de Moe a nuestra nevera gracias al arrojo de un empresario alemán que supo leer la jugada. Los Simpson también adelantaron en su ficción televisiva que Donald Trump, actor de un solo personaje, sería presidente de EEUU y ya lo ven, sentado en el despacho oval, resolviendo conflictos que solo existen en su delirante cabeza de dibujo animado a costa de ponernos al resto del mundo en la picota.

Su demencial acción de gobierno, en especial la inhumana política migratoria con secuestros y deportaciones al tuntún, parece sacada de una película de terror que, hace tan solo un año, nos hubiera parecido ficción imposible de replicar en la realidad. Claro, la gente se ha echado a la calle a protestar y el reaccionario ha contestado retrasando el reloj de la humanidad hasta mayo de 1970, cuando Nixon envió a la Guardia Nacional a la Universidad de Kent a sofocar la indignación estudiantil. El resultado, 4 chavales muertos y 9 heridos. Lo cantó Neil Young en su fundamental “Ohio”.

Globalmente, en un contexto prerrevolucionario parecido al de 1968, enmarcado por el recorte de derechos y libertades de las minorías y de las mujeres, el auge de los movimientos de ultraderecha, la tensión entre bloques, la crisis social y económica y una guerra tremendamente impopular en Gaza en lugar de Vietnam, el personal está a punto de liarla parda. En España, ciertos jueces y fiscales, la policía patriótica de la derecha, la caverna mediática y el resto de la fachosfera no cejan en su empeño de agitar las calles a base de cloacas y bulos que calan en un pueblo ignorante y asustado. Las meteduras de pata y los trapos sucios del gobierno de coalición no ayudan en nada, y las clases dirigentes se ríen de nosotros como los estudiantes pijos se reían de los obreros en “Eton Rifles”, de The Jam.

Los Ángeles arde con combustible racial como en 1992, cuando absolvieron a dos policías por pegarle aquella monstruosa paliza al taxista negro Rodney King. Rage Against The Machine pusieron banda sonora a aquellos disturbios con su magnífico primer disco y en especial la demoledora “Killing In The Name”. Sabiendo lo que se avecinaba, siempre alerta, Public Enemy había llamado a la acción con “Fight The Power”, en su soberbio álbum “Fear of a Black Planet”. Los gloriosos The Clash, rojos comprometidos a carta cabal, también cantaron contra el racismo en “White Riot” y “White Man in Hammersmith Palais”, y unos de sus más aventajados discípulos, The Libertines, se marcaron la fabulosa “Time for Heroes” contra la brutalidad policial. Menuda banda sonora para pegarle fuego a la ciudad.

Disturbios, así de cerquita, sólo he estado en uno. Una manifestación que montaban los fascistas por el 20-N a mediados de los 90, permitida (si no alentada) por la delegación de Gobierno del primer mandato Aznar. Levantar mucho el brazo y llevarle una corona de laurel a Jaume I al parterre porque no tenían a José Antonio o Franco a mano. Esas cosas de cerebros podridos. Yo fui a la contramanifestación con una botella de Fruitopia llena de grava, veas tú que ocurrencia, por ver si descalabraba a un nazi. Cuando empezaron las carreras por la calle de la Paz lancé el proyectil, pero con mis legendarias debilidad y mala puntería aquello acabó en nada. Bueno, un antidisturbios me regaló un gomazo que celebré aquella noche con mi viejo, militante antifranquista que descabalgó a un gris de un ladrillazo en las protestas estudiantiles de la Facultad de Medicina en 1972. Aquel porrazo que me dejó la espalda como a un jugador del Rayo Vallecano (sumado a dos latas de Guinness y un tubo de Trombocid) propició que ese hombre y yo empezáramos a ser, más que padre e hijo, compañeros y amigos.