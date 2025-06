Los premios Max coronan al coreógrafo valenciano Marcos Morau

El director de escena y coreógrafo valenciano Marcos Morau ha sido uno de los grandes triunfadores en los premios Max de las Artes Escénicas entregados esta noche en el Teatro Gayarre Pamplona en una gala en la que también ha sido reconocida la labor de producción de la compañía de Vila-real La FAM y la del alicantino Lucas Escobedo en el espectáculo musical "Farra". Además, la autoficción 'Contra Ana', escrita y protagonizada por la actriz valenciana Alma García, ha sido la ganadora del Max al Mejor Espectáculo Revelación.

“Afanador”, el espectáculo creado para el Ballet Nacional de España (BNE) por Morau, quien fue Premio Nacional de Danza en 2013, partía con ocho nominaciones. De hecho, “era la obra con más candidaturas para esta edición. Finalmente, ha logrado cinco de los Max a los que optaba, incluyendo el de Mejor espectáculo de danza y a Mejor dirección de escena para el propio Morau.

"Afanador" / L-EMV

Los premios

‘Afanador’ competía como Mejor espectáculo de danza con ‘La Quijá’, de Mercat de les Flors; ‘Muerte de amor’, de Danza Liñán; ‘Natural order of things’, de GN/MC Guy Nader/Maria Campos y ‘Pineda. Romance popular en tres estampas’ de Ballet Flamenco de Andalucía. Otras nominaciones para ‘Afanador’ eran a mejor composición musical para espectáculo escénico, mejor coreografía, mejor dirección de escena, mejor diseño de espacio escénico y videoescena, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de iluminación y mejor intérprete masculino de danza.

De todos ellos, el proyecto de Morau -que no estuvo presente en la ceremonia- logró el de Mejor composición musical para espectáculo escénico (para Juan Cristóbal Saavedra, Enrique Bermúdez, Jonathan Bermúdez, Gabriel Georgio González y Roberto Vozmediano), Mejor vestuario (para Sílvia Delagneau), Mejor diseño de iluminación (Bernat Jansà), Mejor espectáculo de danza y Mejor dirección de escena.

Los valencianos ganadores

Con estos premios para el espectáculo creado por el coreógrafo de Ontinyent, la danza sigue dando alegrías a las artes escénicas valencianas. Cabe recordar que en la edición anterior celebrada en Tenerife, la coreógrafa y bailarina suiza Christine Cloux fue la única artista en traerse a la Comunitat Valenciana un Max, en su caso a la Mejor intérprete femenina de danza por su papel en «Corps seul», una obra estrenada en Carme Teatre en 2023.

Morau no era el único valenciano que figuraba entre los favoritos para lograr el máximo reconocimiento de las artes escénicas en España ni el único que resultó ganador. Ahí estaba “Farra”, una producción conjunta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y del alicantino Lucas Escobedo que se llevó el Max al Mejor espectáculo musical o lírico.

El equipo de "Farra". / Max

También la FAM Teatre, compañía de Vila-real, ganó el premio a la Mejor labor de producción por la obra "Ambulant". "La FAM es una gran familia", proclamaron los ganadores.

Además, la autoficción 'Contra Ana', escrita y protagonizada por la actriz valenciana Alma García, ha sido la ganadora del Max al Mejor Espectáculo Revelación.

"Hace diez años del ingreso por anorexia que dio pie a esta obra. Una obra que nace del dolor pero que es un disparo de luz para entender que no hablar de salud mental no es una opción", ha proclamado la actriz de Manises. "Hablemos de por qué hoy no puedo abrazar a mi amiga María porque se suicidó hace un año -ha lamentado García en su discurso, que ha pedido a los artistas "dejar el ego a un lado" y "abrir las aristas para ver los lugares mugrientos de esta sociedad".

Creador e innovador

Creada especialmente para el Ballet Nacional de España (BNE), "Afanador" supone un audaz cruce entre flamenco, fotografía y danza contemporánea y consolida la reputación de Morau como uno de los creadores más innovadores de la escena internacional.

La obra toma como punto de partida el universo estético del fotógrafo colombiano Ruven Afanador, conocido por sus retratos en blanco y negro cargados de teatralidad y sensualidad. Morau traslada esa mirada al lenguaje corporal y escénico, reinterpretando el flamenco desde una perspectiva visual y dramatúrgica única.

“Afanador no es un homenaje tradicional, sino una exploración poética y física del imaginario que construye Ruven con su cámara”, ha explicado Morau, quien lidera desde 2005 la compañía La Veronal, una de las agrupaciones más destacadas de la danza contemporánea europea.

El coreógrafo de Ontinyent Marcos Morau. / L-EMV

La Veronal

La Veronal se caracteriza por una fusión de disciplinas como la danza, el teatro físico, la literatura, la fotografía y el cine. Con esta compañía, Morau ha presentado sus obras en los principales teatros y festivales del mundo, como el Festival d’Avignon, el Théâtre National de Chaillot en París y Sadler’s Wells en Londres.

La creación de Afanador marca un punto de inflexión en la trayectoria del coreógrafo valenciano, ya que se trata de su primera gran incursión en el repertorio del flamenco. Con esta obra, Morau logra expandir los límites del género, integrando códigos contemporáneos sin perder la esencia emocional y estética del flamenco tradicional.

Ganador del Premio Nacional de Danza en 2013 y recientemente nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia, el premio al coreógrafo nacido en Ontinyent en 1982 reconoce su compromiso con una danza que arriesga, cuestiona y transforma.