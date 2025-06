Silvia Tro Santafé: "No me conformo con seguir haciendo lo mismo, me gustan los retos"

La mezzosoprano valenciana Silvia Tro Santafé sube por partida doble al escenario del Palau de les Arts. Hasta el día 18 protagoniza en el teatro valenciano la ópera 'Roberto Devereux', de Donizzeti. Y este martes recogerá en la sala Martin i Soler el Premio Ópera XXI a la mejor cantante femenina por su papel de Elisabetta en 'Maria Stuarda', rol que defendió también en Les Arts en 2023. Los premios Ópera XXI reunirán en València a los principales profesionales del sector en España, Portugal y Latinoamérica.

23 años de trayectoria

Para la cantante valenciana recibir este premio es "un honor y un reconocimiento a mi trabajo y al esfuerzo que conlleva ser cantante, desde el estudio permanente a los cuidados de la voz y los sacrificios que supone estar fuera de casa. Pero todo se ve recompensado por el calor del público. Y es un gran honor que llegue en este momento, después de 23 años de carrera", cuenta a Levante-EMV solo unas horas antes de recoger el galardón.

Precisamente destaca que se encuentra en un momento "de mucha satisfacción personal y profesional y, sobre todo, en un estado de madurez artística y de salud vocal perfecta". "No puedo estar mejor", dice satisfecha. Pero asegura que no se va a quedar aquí. "Creo que todavía tengo varios años para dar mucho al público", asegura entre risas.

Además, señala que este "aliciente" que supone un reconocimiento como el premio le alienta a "seguir trabajando y a seguir estudiando roles nuevos; no me conformo con seguir haciendo lo mismo. Me gustan los retos y tengo papeles nuevos que voy a debutar. Nunca digo que no a casi nada".

En cierto modo, el precio de su trabajo son los sacrificios como las ausencias, lamenta. Ella las 'cura' "con llamadas, videollamadas y deporte". Se confiesa amante del 'running' y no viaja sin sus zapatillas. La lectura y, cómo no, la música, le acompañan también a la cantante valenciana en cuya agenda ya hay citas como 'Carmen' o varias sinfonías de Mahler.

Tro Santafé se siente "feliz" de recibir este premio en su tierra natal. "Es un premio doble porque me lo dan 'casa', en València, donde he nacido, me he formado, me han concedido becas para estudiar en el extranjero. "En mi carrera internacional, he llevado el nombre de València por todo el mundo", concluye.

Reconocida trayectoria

Silvia Tro Santafé ha establecido una sólida reputación entre el público y los principales teatros del mundo. Su repertorio abarca desde el Barroco al siglo XXI, pero es especialmente reconocida como una de las mejores exponentes de Rossini y del bel canto. Ha interpretado más de 30 papeles, con destacados directores musicales, y es habitual en los escenarios más importantes. Con la producción de 'Roberto Devereux' concluye la trilogía Tudor 'donizettiana' en Les Arts, donde es invitada habitual ('Orlando', 'L’italiana in Algeri', 'Lucrezia Borgia', 'La damnation de Faust', 'Anna Bolena' o 'Maria Stuarda').

Gala de los premios

Ramon Gener ejercerá de maestro de ceremonias del acto, que cuenta con la dirección creativa del valenciano Emilio López, y que entrelazará la entrega de galardones con distintas actuaciones de varios de los mejores artistas líricos españoles, según avanzó Les Arts.

Los premios Ópera XXI se reparten en quince categorías, que distinguen a cantantes, directores musicales, de escena y creativos de nacionalidad española, portuguesa e iberoamericana, así como a iniciativas para la difusión y recuperación del patrimonio lírico español de los teatros, festivales y temporadas estables de ópera y zarzuela españoles. Los galardones suponen un reconocimiento por su contribución a la actividad operística en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

Los galardones suponen una iniciativa de la Asociación Ópera XXI, integrada actualmente por 27 teatros, temporadas y festivales, para reconocer la intensa actividad lírica en España, así como el talento artístico y creativo del que se puede disfrutar en los escenarios españoles temporada a temporada.