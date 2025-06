El sobrecogedor discurso de la valenciana Alma García en los Max: “Hace diez años del ingreso por anorexia que dio pie a esta obra”

“Hace diez años del ingreso por anorexia que dio pie a esta obra”. Así inició la actriz y dramaturga valenciana Alma García el sobrecogedor discurso con el que el lunes por la noche agradeció el Max al Mejor espectáculo revelación que obtuvo por “Contra Ana”.

Frente a un enmudecido teatro Gayarre de Pamplona, García transformó el escenario en una tribuna desde la que hablar del silencio que rodea a la salud mental, los trastornos alimentarios y el suicidio. “Y es verdad que es una obra que nace del dolor pero que habla de algo más importante que mi historia. Es un disparo a una luz que nos haga entender que no hablar de salud mental no es una opción”, señaló a continuación.

Cartas contra Ana

Nacida en Manises, García enfermó de anorexia nerviosa a los 14 años y a los 17 años fue ingresada en una clínica de Barcelona, una experiencia que con el tiempo convirtió en “Contra Ana”, su cuarto texto como dramaturga. Dirigida por Paco Montes y producida por la compañía La Contraria, la obra se plantea como una reflexión sobre la identidad, y abre un diálogo en torno a los estereotipos estéticos imposibles que se venden en nuestra sociedad, y cómo nos afectan.

"Contra Ana" / L-EMV

Así, “Contra Ana” se estructura como una serie de cartas dirigidas a “Ana”, una personificación de la anorexia. Desde la cama de un hospital psiquiátrico, la protagonista se enfrenta a su enfermedad como si hablara con un monstruo invisible que la ha acompañado demasiado tiempo. Pero Contra Ana no es solo una catarsis individual: es también una denuncia del entorno que normaliza el sufrimiento, que calla ante el suicidio y que glorifica cuerpos imposibles mientras invisibiliza los trastornos mentales.

“Una de cada cinco personas con anorexia se suicida”

“Hablemos de por qué no se habla de suicidio, de por qué todos los días a todas horas alguien se tira del balcón de su casa o se raja las venas porque no puede soportar más el dolor que lleva dentro -pidió la dramaturga valenciana con el Max entre las manos-. O hablemos de por qué hoy, después de esto, no pueda abrazar a mi amiga María porque se suicidó hace un año… Hablemos de por qué una de cada cinco personas con anorexia se suicida y seguimos alimentando esta sociedad de consumo, del cuerpo y de las redes sociales”.

El de Alma García no solo fue uno de los discursos más emotivos de la gala de los Max, sino también uno de los más reivindicativos. “Hablemos de por qué nosotras, como artistas, no somos capaces de dejar nuestro ego a un lado y nos ponemos a hacer historias verdaderamente urgentes e importantes -continuó-. Tenemos el deber de abrir las aristas para ver los lugares mugrientos de esta sociedad, una sociedad enferma que nos hace enfermar”.

A la niña de 14 años

El discurso culminó con una nota íntima y esperanzadora. “Desde que enfermé me he hecho muchas veces la pregunta de para qué luchar”, reconocía la autora de “Contra Ana”. “Y hoy le he podido decir a aquella niña de 14 años que sí ha valido la pena. Con ese dolor hemos hecho lo más bello que se puede hacer en el teatro, que es grito, que es un puñetazo sobre la mesa como me decías mamá cada vez que me pedía que luchara un poquito más”, defendía Alma mientras sus padres la miraban desde el patio de butacas del teatro Gayarre.

Y esa lucha ha cristalizado no solo en el Mejor espectáculo revelación del año para las artes escénicas españolas, sino también en la creación de un “ejercito de personas que no tenemos miedo a mostrarnos vulnerables y diferentes, que levantamos la bandera de ‘Contra ana’ para crear un mundo que nos duela un poquito menos”, concluyó la dramaturga valenciana.