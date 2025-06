Anuel AA lleva el trap latino al Roig Arena

La programación musical del nuevo recinto multiusos financiado por el empresario Juan Roig se iniciará el 6 de septiembre con el homenaje a Nino Bravo. A la largo de las semanas siguientes actuarán Camilo (12 de septiembre); Manuel Carrasco (20 de sepiembre); Sebastían Yatra (21 de septiembre), The Cat Empire (22-9), Xavier Rudd (25-9), Quevedo (2-10), Joaquín Sabina (9, 11 y 13-10), La Cabra Mecánica (17-10), Discoteca de los 80 (18-10), Monetochka (19-10), Raphael (1-11), Los 40 Music Awards (7-11), Anuel AA (14-11), Roxette (15-11), Antoñito Molina (21-11), Mónica Naranjo (22-11), Psychodelic Furs (22-11), The Waterboys (28-11), Delaporte (29-11), David Bisbal (6-12), Ana Belén (10-12), Raule (12-12), Il Volo (18-12), Loquillo (26-12), Sen Senra (9 de enero), La M.O.D.A. (10 y 11-1), Delaossa (16-1 y 17-1), Fito y los Fitipalids (24-1), Xavibo (24-1), André Rieu (30-1), Nach Tour (7-2), Sexy Zebras (13-2), Celtas Cortos (14-2), Hans Zimmer (26-3), The Death Shout (28-3), Fernando Costa (10-4), Dani Martín (8 y 9-5) e Hijos de la Ruina (18-9).