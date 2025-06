Onze llibres en valencià per a recuperar «la memòria de l'aigua»

Recuperar el passat, cuidar el patrimoni i narrar quin ha sigut el paper de l’aigua en la vida dels valencians, tot açò, a través de la llengua valenciana. Aquest és el nexe de «Llegir en valencià, la memòria de l’aigua», una campanya impulsada per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, que hui ha celebrat la presentació de la seua dinouena edició a la Sala Rex d’Alzira, conduïda per l'actriu Dèbora Esteve.

La Fundació Bromera, a través del fons de l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, ha seleccionat els relats d’onze autors i autores valencianes que ajuden a entendre com l’aigua ha modelat el paisatge, l’economia, les tradicions i fins i tot el caràcter del poble valencià. Onze històries vertebrades a partir de «l'aigua i la llengua valenciana com a element que ens uneix, ens transforma i ens identifica com a poble», en paraules de la presentadora.

Són relats escrits expressament per a la campanya per escriptors i escriptores de l'escena cultural valenciana, com Anna Rúbio Fandos, Elvira Cambrils, Paco Esteve, Raquel Ricart, Guillermo Colomer, Natàlia Gisbert, Teresa Broseta, Joan Olivares, Magda Simó, Pep Castellano i Clàudia Serra. Cada història endinsa el lector en episodis en què l’aigua apareix com a eix central: catàstrofes naturals que han deixat empremta en la memòria col·lectiva, estructures tradicionals de regadiu que han permés la vida i la prosperitat o símbols d’un poble que ha sabut alçar-se, una vegada i una altra, davant de l’adversitat, com en la dana d'octubre. «Enguany tornarem a distribuir milers de llibres perquè la nostra memòria col·lectiva necessita que contem la memòria de l’aigua, perquè necessitem aprendre a superar les nostres pors davant les catàstrofes i perquè sabem que és un testimoni necessari que perdurarà. Llegir en valencià és llegir-nos, és cuidar-nos, és resistir i és, sobretot, continuar mirant cap avant», ha expressat Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera.

La col·lecció «Llegir en valencià, la memòria de l’aigua» va dirigida tant a lectors i lectores que ja estan acostumats a llegir, com a aquelles persones que s’inicien en la lectura en valencià. Per això, els llibres contenen característiques tècniques específiques que faciliten la comprensió lectora dels textos. Els onze llibres van acompanyats d’un glossari amb la definició de les paraules menys conegudes i recomanacions de llibres d’autors i autores valencians relacionats amb el tema principal de cada llibre. Les cobertes han sigut dissenyades per Pistacho Studio, cadascuna d'elles, amb diferents elements extrets de l'ETNO com ara una màquina de cosir, unes ulleres o una ràdio. L'escriptor Josep Franco ha sigut l'encarregat d'elaborar una explicació sobre aquests objectes al final de cada publicació. La col·lecció d’enguany presenta una imatge gràfica unificada, ja que, a diferència d’altres edicions, el disseny de totes les cobertes ha estat realitzat per un sol estudi per a aportar coherència visual a l’obra col·lectiva i reforçar la identitat de la campanya.

Els onze llibres es distribuiran cada dissabte i diumenge, a partir del 22 de juny, amb el diari Levante-EMV i Información pel preu simbòlic d’1 euro. El primer llibre, «El riu efímer», és gratuït i està escrit per Anna Rúbio Fandos, qui recomana la lectura dels llibres des d'una perspectiva «coral»: «Som onze veus individuals que hem esdevingut una polifonia, onze veus empentades per la remor de l’aigua en cadascun dels seus vessants: com a font de vida, com a força destructora, com a símbol i també com a projecció de futur», ha expressat. Els onze autors provenen de diferents punts de la Comunitat Valenciana que dibuixen la silueta d’un territori, «perquè amb la literatura ens construïm com a poble», ha afegit Rúbio.

En representació de Levante-EMV, ha intervingut la seua subdirectora, Isabel Olmos, qui remarcat l’esforç col·lectiu i la resiliència d'un diari adaptat i arrelat al territori valencià com aquest, més encara després dels esdeveniments viscuts els últims anys, des de la pandèmia, fins a la dana: «Hem plorat i treballat per damunt de les nostres capacitats. No concebem no estar hui ací i no participar en aquesta iniciativa perquè el gen valencià forma part del nostre ADN».

A més a més, també van expressar el seu suport cap a la lectura en valencià Mar Mestre, directora de comunicació de Caixa Popular; Begoña Cano, directora de comunicació i patrocini esportiu de Teika; Guillermina Delgado, vicepresidenta d'Escola Valenciana; Hèctor Càmara, director del Secretariat de Llengües de la Universitat d'Alacant; Josep Antoni Claver, secretari general de la Universitat Politècnica de València; Javier Toledo, director de l’àrea de Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx; Mercedes Herrero, directora general de Florida Grup Educatiu; i Jordi Vila, coordinador del Centre Associat de la UNED d’Alzira.

Per a tancar la jornada, han pujat a l’estrada diferents autoritats de les institucions valencianes. En primer lloc, Israel Pérez Gil, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira, ha agraït el treball de la Fundació Bromera, «un aliat imprescindible per a les institucions que tenim l’obligació legal i moral de treballar per la promoció lingüística», en paraules seues.

Per la seua part, Carme Manuel Cuenca, acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha volgut transmetre l'agraïment de l'acadèmia a l'editorial Bromera «després de les retallades pressupostàries» i ha fet un símil entre la llengua valenciana i el període de retorn de l'aigua, «el temps mitjà que transcorre entre dos moments de la història en què l’aigua, tossuda i forta, torna a discórrer per on ha de discórrer, sense fer cas dels límits imposats». En la mateixa línia ha parlat el síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, qui ha demanat que es tornen a respectar «els mínims consensos que feien possible una convivència normal».

Finalment, José María Lozano, president del Consell Valencià de Cultura, ha destacat la «determinació» de l'editorial i els ha felicitat per una «col·lecció magnífica amb unes portades extraordinàries». Així mateix, Miquel Nadal, director general de Cultura, ha recordat els capítols de la història valenciana on l'aigua va deixar marcat el territori amb riuades i pluges, l'última fa només uns mesos: «Aquesta és una col·lecció realment oportuna», ha expressat, i ha assenyalat el seu «plaer i responsabilitat per compartir aquest espai amb una institució germana com és l’AVL». Una versió amb flauta de la cançó del cantautor Raimon «Al meu país la pluja», interpretada per Dèbora Esteve, ha sigut la cloenda perfecta per a un acte al voltant de l'aigua, la llengua i la identitat valenciana.

