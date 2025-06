El Roig Arena supera la prueba de sonido sin molestar al vecindario

El reto era complicado: 104 decibelios en el interior, silencio -o mejor, el sonido habitual de un barrio de València a las 20.30 horas- en el exterior. El objetivo: que al nuevo Roig Arena no le pase lo que al Bernabeu y que el volumen de los espectáculos no llegue a las viviendas cercanas y no obligue a cancelar la programación de los conciertos.

El nuevo auditorio multiusos de València -que abrirá sus puertas con un homenaje a Nino Bravo el próximo 6 de septiembre- organizó este miércoles una visita para vecinos, policías, bomberos y medios de comunicación para mostrar el funcionamiento de sus sistema de aislamiento acústico, pero también el de su sistema de sonido, responsabilidad de la empresa valenciana Das Audio.

El peor escenario

La demostración se programó al atardecer, para que el ruido de la maquinaria aún presente en la obra no afectara la prueba. Se pusieron en marcha los altavoces del recinto a su máxima potencia, tanto en la sala principal, con aforo para 18.000 espectadores, como en el auditorio anexo, con capacidad para 2.000 personas.

En la sala principal sonó «Brighter than Gold» del grupo australiano The Cat Empire, que actuará en septiembre en el Roig Arena. En el auditorio, la prueba incluyó «Chunky» de Bruno Mars y «Everybody Here Wants You» de Jeff Buckley. El test simuló también el peor escenario posible: ambos espacios funcionando simultáneamente.

Ni siquiera en esas condiciones —y con obras aún por terminar, incluidas puertas de acceso sin instalar— el sonómetro ubicado en el exterior del edificio superó los 60 decibelios, equivalentes al ruido habitual del tráfico en la avenida Antonio Ferrandis.

Prueba acústica en el interior del Roig Arena. / Miguel Ángel Montesinos

La ordenanza

Según la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica de València, el límite interior para locales con actuaciones en directo, como recintos cerrados para conciertos, es de 104 dBA.

La misma normativa establece que el aislamiento de fachadas y cerramientos en locales con espectáculos debe garantizar que ese nivel no sobrepase los límites permitidos en las viviendas colindantes (por ejemplo, 55 dB nocturnos en exteriores). Si en el interior se superan los 80 dBA, el local está obligado a operar con puertas y ventanas cerradas, además de disponer de ventilación forzada.

Un recinto cerrado

El Roig Arena ha sido concebido como un recinto completamente cerrado y altamente tecnificado, tanto para deportes como para espectáculos, con un sistema sonoro orientado a ofrecer una gran experiencia interior sin afectar al entorno. A diferencia del Bernabéu, se trata de una instalación sin aperturas al exterior, inspirada en los “arenas” de la NBA.

Tal y como explicó el director de Tecnología del Roig Arena, Paül Mollà, la cubierta y la fachada incorporan un aislamiento de un metro de grosor, formado por 20 capas diseñadas para absorber el sonido, controlar la reverberación y minimizar las fugas acústicas.

Prueba acústica en el Roig Arena. / Miguel Ángel Montesinos

Acondicionamiento acústico

Mollà apuntó que el resultado obtenido es producto también del “acondicionamiento acústico” interior del recinto. “Es lo que hace que suene bien dentro, que la gente lo disfrute y que no se moleste a los vecinos”, apuntó.

La fachada cuenta con una doble piel: una interior con funciones térmicas y acústicas, y otra exterior, compuesta por 8.600 lamas cerámicas con relieve de balón de baloncesto, que contribuye al confort interior bloqueando la radiación solar y ayudando a mantener el silencio.

Impulsado por el empresario Juan Roig con un presupuesto de más de 280 millones que aporta de su patrimonio personal y construido sobre una parcela municipal, el Roig Arena será un gran recinto multiusos que albergará eventos de distintos tipos y formatos con una capacidad de hasta18.000 espectadores para conciertos.