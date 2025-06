El Centre del Carme despliega el universo creativo de la 'drag queen' Carmen Farala

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) se suma al Día Internacional del Orgullo con la exposición ‘Carmen Farala: The Exhibition’, en la que reúne vestuario de la conocida 'drag queen' y diseñadora sevillana. La muestra ofrece un recorrido por algunos de los looks más emblemáticos de Farala, todos diseñados por ella, piezas que fusionan alta costura y creatividad. La exposición convierte así el vestuario 'drag' en una forma de expresión artística "que emociona, visibiliza y reivindica la diversidad a través del arte, la moda y la cultura", aseguran desde el Centre del Carme.

Carmen Farala y Susana Camarero, ante una de las creaciones de la sevillana. / Ana de los Ángeles

La propia Farala ha presentado este viernes esta exposición, acompañada del director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, y el director general de Diversidad, Stephan Soriano. También han visitado la muestra la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá.

"Momentos icónicos"

Farala ha asegurado que "más que vestidos, son momentos icónicos en mi carrera, muchos 'looks' que he lucido en alfombras rojas, en esos sitios donde hasta ahora no teníamos cabida a personas del colectivo LGTBIQ+. Para mí es un honor que todos los valencianos puedan disfrutar durante esta semana de estos trocitos de telas que hablan mucho de mí".

Un momento de la presentación de la muestra, este viernes en el Centre del Carme. / Ana de los Ángeles

En total, hay una quincena de modelos que recogen esos momentos "especiales" para Carmen Farala como su paso por el programa 'Maestros de la Costura Celebrity' o por Drag Race España, en el que resultó vencedora en su primera edición. También forman parte de esta muestra diseños que lució la cantante Chanel para su paso por el Benidorm Fest, antesala de su participación en Eurovisión. La propia Farala se refiere a estos dos monos y una chaqueta torera como "las joyas de la corona", en alusión a la repercusión que tuvo el vestuario de Chanel en su camino hacia el festival de la canción europea, que le valió el tercer puesto en 2022. A ellos, se suman diseños hechos por la creadora sevillana para eventos de moda, algunos de ellos confeccionados con materiales orgánicos como macarrones o cartón, en un guiño también a la sostenibilidad.

Piezas que forman parte de la muetra en el CCCC. / Ana de los Ángeles

Moda y diversidad

Farala ha dicho sentirse "feliz" de poder estar en València -esta muestra ha pasado anteriormente por Madrid- "para representar la moda y la diversidad", al tiempo que ha invitado "a todos los valencianos que vengan y disfruten de ella, porque lleva mucho de mí".

La 'drag' y diseñadora ha reivindicado respecto a la visibilidad de la diversidad que, "más allá de la Semana del Orgullo, creo que vamos en buen camino, pero hace falta que la lucha siga, porque hay gente del colectivo, como las personas trans, que siempre están en el punto de mira en cuanto a derechos. Esta lucha es de todos. En cuanto a derechos, no cabe el retroceso", ha subrayado.

Algunos de los diseños de la muestra. / Ana de los Ángeles

Trayectoria

Carmen Farala es una de las 'drag queens' "más influyentes tanto nacional como internacionalmente. Con más de 12 años de carrera en los escenarios, destaca por su gran faceta artística, lo que la llevó a convertirse en la primera ganadora de Drag Race España, un logro que marcó el inicio de una exitosa carrera internacional. Su participación en eventos como RuPaul’s DragCon en Los Ángeles y el Reino Unido refuerza su estatus global”, apuntan desde el CCCC.

“Su creatividad y destreza en la confección de los elaborados trajes que luce en sus espectáculos -recuerdan desde el antiguo convento-, conquistaron a la participante de Eurovisión de 2022 Chanel, que lució uno de sus diseños durante su participación en el Benidorm Fest”.

Los dos monos y la chaqueta que lució Chanel en el Benidorm Fest. / Ana de los Ángeles

Desde entonces, Carmen Farala “se ha ido abriendo paso en la creación de vestuario y se convirtió en participante de la primera edición de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ de RTVE, donde demostró su pasión por el diseño y la estética. Fiel a sus raíces sevillanas, sus 'looks' fusionan la tradición de su tierra natal con un toque de vanguardia y la convierten en un referente de estilo y originalidad”.

La exhibición, que impulsa la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Diversidad, en colaboración con la Diputación de Valencia y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, se puede visitar hasta el próximo día 29.