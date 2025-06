Carmen Gloria Larenas: “La ópera exige apagar el móvil, concentrarte y no tomar nada: somos una excepción en el mundo del espectáculo”

Su postura delata su formación. La espalda erguida, los brazos relajados y las piernas cruzadas ligeramente. Carmen Gloria Larenas transmite paz y serenidad, pero también una oficialidad que le da el cargo que ostenta. Es bailarina, periodista y ahora directora del auditorio más importante de Chile, el Teatro Municipal de Santiago, además de coordinar y dirigir las Óperas Latinoamericanas (OLA), la asociación que aglutina las realidades y retos de la lírica en el continente. Es crítica con el presente, firme con la gestión y optimista con el futuro, que pasa por una juventud que admira por su curiosidad y libertad. Esa misma falta de prejuicios es la que pretende instaurar en el gran público respecto a la ópera: "No podemos permitir que se automarginen pensando que no van a disfrutar del gran espectáculo que es este género por no hablar alemán o francés".

Celebran en València la edición número 17 de la Asamblea de Ópera Latinoamericana (OLA). ¿Cómo les ha recibido València?

Refleja uno de nuestros objetivos: construir confianza para generar una colaboración que permita que la lírica, entre otras artes, se pueda producir más y mejor en Latinoamérica. Históricamente se ha colaborado con España en coproducciones que funcionan muy bien, y habrá más. Hemos estado en Madrid y en Barcelona anteriormente y nos sentimos como en casa. Es una muy linda experiencia abrir esos puentes, esos espacios.

Además, descentralizan cada año la asamblea celebrándola en distintos lugares.

Claro, hay muchos teatros españoles que forman parte de OLA, como el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu y Les Arts. La relación es excelente y nos gusta salir del espacio estricto de América Latina. Nos permite conectar y abrir espacios de comunicación distintos, como sucede con Ópera XXI, porque nos damos cuenta de que tenemos desafíos comunes. Hay asuntos donde ellos van por delante, otros nosotros y es interesante ver las dinámicas de cada agrupación.

El eje sobre el que gira el encuentro es el de ‘Teatros, públicos e ideas de futuro’. Usted, como directora del OLA, ¿cuáles son sus apuestas?

Después de la pandemia hubo una transformación bastante grande de los públicos en general. En el caso en particular de América Latina y de Chile, que es el caso que mejor conozco, es necesario ampliar y diversificar los públicos. La ópera es un género europeo y a veces cuesta acceder. Hay que sacarles los estigmas a la ópera, sobre a quién va dirigida y quiénes pueden disfrutarla, hacer entender que es un gran espectáculo, como un concierto rock, de danza o de ballet. Hay que derribar esos prejuicios que hacen que una parte del público se automargine porque cree que no va a entenderla al ser en italiano o francés.

Carmen Gloria Larenas, presidenta de Opera Lationamericanas y directora general del Teatro Municipal de Santiago de Chile en el Palau de Les Arts. / José Manuel López

¿Han notado resultados?

En 2024 tuvimos un 60% de asistentes que compraron una entrada por primera vez. Eso es muy importante. Además, tenemos otros retos como la sostenibilidad y sustentabilidad de las organizaciones y cómo la coproducción hace que seamos más verdes. Luego está el tema de la financiación, porque tenemos teatros públicos y público-privados. Tampoco podemos evitar hablar de la relevancia de la tecnología y la inteligencia artificial, no podemos hacer como que no existe.

En la ópera siempre hay polémica con el precio de las entradas, pero en la música popular los grandes artistas cobran 500 dólares y se paga felizmente

¿La tecnología ha cambiado la forma de relacionarnos con la ópera?

Claro. La concentración del público ha bajado y nosotros exigimos todo lo que nadie más exige: apagar el celular, no mirarlo durante una hora y media, concentrarte, no comer y no tomar nada. En estos momentos esta experiencia es una excepción en el mundo del espectáculo vivo y en el consumo cultural.

Puede que hasta sea un elemento diferenciador.

Así es, buscar en la experiencia de la ópera algo distinto. Ahora bien, es cierto que debemos buscar la forma de conectar todas las experiencias, aunque sean distintas. Eso está de moda: vas a un concierto y después tienes una sesión de DJ. Me parece muy interesante y puede incluso hacer la propuesta más atractiva, sobre todo para las personas jóvenes.

¿El precio sigue siendo un problema para acceder a la ópera?

Soy crítica en esta cuestión. No sé por qué para los espectáculos del mundo clásico siempre hay tanta polémica con que las entradas son caras; no siempre es cierto. En la música popular los grandes artistas cobran 500 dólares por la primera fila y la gente lo paga felizmente, nadie lo critica, está normalizado. Me parece bien y cada uno puede hacer con su plata lo que quiera. Sin embargo, creo que hay una parte de expiación de culpa de no asistir a nuestras expresiones artísticas acusando barreras económicas. Siempre nos esforzamos -ningún teatro no lo hace- en tener entradas rebajadas para los mayores, estudiantes o de último minuto. Parece que la ópera, la danza o el teatro tengan que ser espectáculos gratis por alguna razón que desconozco.

La red que dirige está integrada por 45 miembros de Latinoamérica, España y Portugal. Con tantas casuísticas y tan diferentes, ¿es posible una coordinación y que haya intereses comunes?

Sí. Como decía, estos 17 años han servido para construir confianzas. Es un contenido muy diverso y con dificultades de acceso diferentes. A veces coproducir es más caro que hacerlo solos porque hay que cruzar la cordillera, por ejemplo, o superar distancias. Lo hacemos por voluntad y, al mismo tiempo, es maravilloso. Somos un pez a contra corriente en un mundo con tanta desconfianza y guerras de tantos tipos. Seguiremos esforzándonos en colaborar entre grandes y chiquititos y cada una de estas conferencias es una renovación de esa cooperación, de querer impactar positivamente y contribuir en la solución de problemas propios y diferentes.

¿Como cuáles?

En Brasil se hace hincapié en que haya presencia de voces indígenas, no solo en Manao, también en Sao Pablo o Rio de Janeiro. En Chile tenemos otros temas, como que el pueblo Mapuche no ha entrado en la ópera pese a que lo intentamos. También está el reto del género, que en OLA hemos avanzado mucho, incluso más que en Ópera XXI siendo que España y Portugal tienen una voz muy activa. En América Latina hay más mujeres que dirigen teatro y tenemos programas de desarrollo profesional para que las nuevas generaciones lleguen a ser directoras de teatro.

Precisamente, sorprende que en OLA haya una presencia de mujeres tan elevada en cargos directivos.

Sí, y no siempre es fácil. En la dirección de teatros es algo más bien nuevo, pero ha sido magnífico cómo en los últimos 10 o 15 años el rol de la mujer ha llegado a la dirección, porque en los teatros siempre ha habido mujeres, pero no en cargos de decisión. En Chile, Brasil y Argentina tenemos muchas. Falta mucho por avanzar, pero se está haciendo muy bien.

De hecho usted ha sido la primera directora del Teatro Municipal de Santiago de Chile.

Había trabajado como bailarina allí durante diez años, después pasé a Comunicación otros nueve años y claro, cuando me nombraron fue una alegría. Me gustó saber que había pasado a los libros de historia y me di cuenta por mis hijas de la relevancia que tenía. Una compañera les llevó un recorte con el nombramiento y me alegró saber que podía inspirar a quien viniera detrás. Hay personas que no están acostumbradas a un tipo de liderazgo, el de las mujeres, que es distinto: más inclusivo, menos dictatorial, que aúna voluntades y coopera más. Ahí sí siento que hubo un cambio de cultura al pasar de algo jerárquico a algo más participativo y colaborativo, con más conversación. Las mujeres hacemos muchas cosas al mismo tiempo y solucionamos al momento.

¿Hay una relación diferente con el poder?

Es más abierta, más generosa, de no aferrarnos tanto al poder. Creo que porque tenemos menos contacto con él y nuestro desafío es, precisamente, seguir ejerciendo el poder de esa manera transparente, generosa y realista a pesar de que vayamos a tener más relación él.

Hay un repertorio clásico que funciona, pero deberíamos generar nuevas óperas más actualizadas aunque haya resistencias

Según su experiencia internacional y su contacto con el mundo aanglosajóny francófono, ¿qué le falta a la ópera latinoamericana para estar a ese nivel?

El desafío de siempre es darle una identidad propia. Es un arte europeo y lo disfrutamos, pero creo que se debería desarrollar e impulsar la ópera vinculada a la idiosincrasia de los países. No sé si el idioma tiene que ver mucho, porque Italia es un país latino también. Ayer me enteré de que en España hay una ópera de María Moliner. Como ejemplo, esos proyectos son los que contribuyen a la identidad: hay un repertorio clásico, pero deberíamos generar nuevas óperas y propuestas estéticas más actualizadas, aunque genere cierta resistencia.

En ese sentido, ¿qué lugar ocupan las nuevas creaciones y los compositores contemporáneos en la programación actual?

Cada día son más importantes. La ópera es un género que tiene que caminar con sus tiempos y contingencias. Todo acto artístico puede tener una lectura política y otros grandes temas que lo recogen de muy buena manera los creadores actuales. Puedes reinterpretar historias antiguas porque si uno mira Madame Butterfly, habla del encuentro y desencuentro de dos culturas, de engaño, ilusión, amor, temas en los que seguimos. Pero pienso que los artistas, los compositores, los creadores y libretistas contemporáneos pueden recoger con sensibilidad lo que sucede en nuestro tiempo y es importante. Hay esfuerzos permanentes, tanto en Ópera XXI como en Ópera Latinoamérica, de favorecer la nueva creación.

Precisamente, ¿cree que habría que incidir más en la creación de óperas basadas en la actualidad?

No sé si es un deber, pero sí un buen ejercicio, porque la actualidad te permite vincularte a un tipo de público también. No podemos estar cerrados en nuestra burbuja, alejados de lo que pasa, hay temas relevantes en los que se puede levantar la voz.

La ópera debe caminar con sus tiempos, abordando lecturas políticas y otros asuntos que recogen con sensibilidad creadores actuales

¿Capturar al público joven sigue siendo el gran reto?

En Chile tenemos una renovación importante de público y nos ha llegado mucha gente joven. Me encanta ver cómo las nuevas generaciones tienen menos culpa que las anteriores. Antes todos crecíamos con una relación con el deber y la tradición más culposa, pero creo que ahora se acercan a vivir la experiencia de la ópera, la danza o los conciertos de forma muy libre. Compran la entrada, se toman una foto, ven el espectáculo y salen diciendo que les encantó. Tengo mucha fe en ellos, son curiosos. Se acercan con mucha libertad a las expresiones que cultivamos.

¿La ópera es, en estos momentos, un sector al que poder dedicarse?

Se genera empleo y creo que va a ser uno de los últimos reductos humanos sin inteligencia artificial. Si bien esa tecnología nos permite mejorar y cambiar ciertos procesos, me parece muy complicado que pueda sustituir la producción de una ópera. No veo cómo se puede reemplazar a un humano. Un director de orquesta puede ser sustituido por un robot, pero no sé cómo va a ser capaz de seguir al cantante si ese día está con más o menos 'fiato'. Creo que las industrias creativas son un producto interesante de reacción al espacio que toma la inteligencia artificial. Respecto al trabajo, como decía Sir Ken Robinson, que escribió 'The element', las personas más exitosas son las que encuentran un elemento donde desarrollarse, no solo algo que te guste, sino que tengas la habilidad, el conocimiento y confluya tu mejor versión. Yo quería bailar, jamás pensé en dirigir un teatro, y con las dudas de los cambios, siempre supe que lo creativo y lo cultural eran mi hilo conductor. Si tienes el talento, formación y perseverancia, lo más probable es que te vaya bien.

¿Se invierte suficiente en ópera?

Tenemos teatros, tanto acá en España como en Latinoamérica, de distinta financiación, pública y privada. No me gusta mucho quejarme porque creo que hay que primero hay que gestionar bien. Uno siempre quisiera tener más, pero también me he dado cuenta de que no es solo volumen, sino creatividad para usar tu presupuesto y mantener costes a un nivel razonable. A veces en esta industria queremos hacer demasiado y deberíamos enfocarnos en hacer menos cosas de calidad extrema, con gran impacto más que volumen.