"La industria musical aquí es un negocio, mientras que en Argentina es más pasional"

La cumbia, el calypso, la rumba o los distintos ritmos del otro lado del Atlántico han servido de inspiración para Colectivo Panamera, la banda formada por el argentino Pepe Curioni y el madrileño Nacho Taboada, junto a Vanja Polacek. Tras dos discos a sus espaldas, vuelven a los escenarios con su nuevo disco “El Recreo”. Colectivo Panamera actuarán como teloneros de la banda Camila el próximo 16 de julio dentro del ciclo de conciertos de Viveros.

¿Cómo va la preparación de la gira?

Tranquilos. Todo listo. Tenemos ganas de ir a València porque es la apertura de un concierto de otra banda de México, Camila. Son un grupo muy conocido en América Latina.

¿Esto es todavía más ilusionante?

Sí, claro. Ellos nos invitaron a abrir el concierto. Creemos que es una buena forma de que nos conozca un público diferente en Valéncia del que estamos acostumbrados cuando vamos.

¿Cómo se prepara este tipo de conciertos, en los que el público no os va a ver expresamente?

Es un concierto un poco más corto, ya que tocaremos media hora o cuarenta minutos. Intentamos sacar toda la artillería pesada en ese tiempo. Es como la parte final del concierto que hacemos habitualmente, pero más guay. Nosotros ya estamos acostumbrados, lo hemos hecho en otros casos. Es una manera de enganchar al público y de probar con público nuevo, que no sabemos cómo va a reaccionar. Es una propuesta que es interesante para nosotros también.

¿Y cómo se vende un grupo en este tipo de conciertos?

Tocamos las canciones que más funcionan, las que han funcionado siempre. Estamos presentando el disco nuevo, por lo que también hay un montón de canciones que vamos a tocar de ese disco. Estamos muy ilusionados de tocarlas y poder presentarlas. Estamos con ganas. El disco salió hace dos meses, pero va bien. Y a València siempre nos gusta ir, porque nos trata muy bien.

¿Qué destacaría de València?

Ya fuimos a tocar cuando nadie nos conocía ni teníamos disco. Empezamos a ir ahí y fue mucha gente. Y la última vez que tocamos fue en 16 toneladas. Estuvo muy bien y se agotaron las entradas. Tenemos un gran recuerdo y siempre es un sitio bonito para ir.

¿Es la primera vez que actuáis en un recinto grande como Viveros en València?

Sí, hemos tocado en sitios más pequeños o en salas. Los conciertos de Viveros es algo más grande. Es un salto mayor. Después de este concierto, volvemos a València, donde tocaremos en una sala para cerrar la gira.

Presentan su tercer álbum "El recreo".

Es música más cubana, las canciones llevan el sonido de Cuba. Tenemos una especie de rumba y rumba salsa, que nunca lo habíamos hecho de esa manera. También tiene como una fusión con el sonido africano, que también nos gusta mucho. Digamos que es ecléctico y también lleva cumbia, que la llevamos desde el primer disco. Ha sido un disco para investigar y poder grabarlo con mucha calma. Queríamos tomar algo más de tiempo para hacerlo con cariño y con amor. Parece que ahora está mal visto tomarte tiempo para hacer las cosas y tiene que ser todo inmediato.

Para no quedarte fuera del panorama musical.

Y quedarnos fuera de todo. Hace ocho años, tocábamos cumbia y éramos una banda diferente porque nadie hacía cumbia. Ahora está un poco más de moda, pero en esa época no era muy cool. Además, tampoco estamos todo el tiempo poniendo cosas en redes y cuando uno no pone cosas parece que no hace. Creo que cada proyecto tiene su camino, hay que respetarlo y hay que tomarse el tiempo para hacer las cosas cuando a uno le apetece, no hacerlas por lo que está pasando ahora.

Alejarse de las redes y de la industria también os permite ser más libres y mostraros tal como sois.

Sí, somos más auténticos. Nosotros tocamos cuando tenemos ganas de tocar y cuando hay un disco nuevo. Pero también hay tiempo para parar. Nos ha pasado porque cuando editamos el segundo disco, ya hace cuatro años y medio, que nos sentíamos muy presionados y con pocas libertades. Uno hace música para ser libre porque es tu pequeña parcela donde tú puedes decir quién eres y contar un poco qué quieres hacer y qué piensas. Cuando te marcan que hay que sacar disco, hacer gira... Nos pareció demasiado.

Y habréis ganado en salud mental.

Esos artistas presionados no llegan a disfrutar. Nacho y yo empezamos tocando en bares, con guitarra, canciones que nos gustaban y nos lo pasábamos bien. Venían amigos y el proyecto fue creciendo muy rápidamente. Creció rapidísimo y conectó muy rápido con la gente, sobre todo el primer disco, que tiene un montón de escuchas. Y, de repente, eso comporta tener que hacer ciertas cosas. Decidimos tomar un tiempo para parar un poco el balón y ver un poco la jugada. Y ahora arrancamos con esta gira, que ya tenemos 25 conciertos cerrados, pero en un año, por lo que no tenemos que tener diez bolos en un mes. Ahora en un mes hay dos bolos, en otro cuatro conciertos... También queríamos disfrutarlo un poco más porque el tiempo va pasando y si no disfrutas de lo que haces cada fin de semana es muy complicado poder continuarlo.

Hablabas de Nacho. ¿En qué momento se juntan un argentino y un madrileño?

Tenemos una especie de Celestino, que ha sido profe de Nacho. Un día me agarra y me dice que tengo que tocar con Nacho. Y a Nacho le dice lo mismo, que tiene que tocar conmigo. Nos decía que nos íbamos a llevar muy bien. Lo vio claro. Y así empezamos.

Dos personas que no se conocen de nada y juntan sus carreras. Parece una locura.

Era un proyecto muy pequeñito. Tocábamos y teníamos conciertos, pero muy chiquito. Cuando tocábamos, era como un grupo de amigos. Y se fue gestando. Con el tiempo, lo que termina funcionando son las canciones. Y nuestra creatividad, ya que cada uno puso de su parte. Y así llegamos al tercer disco, que para mí 37 canciones junto a Nacho me parece un milagro. Es muy difícil.

Leía que las canciones están impregnadas de cumbia y rumba, pero también de calipso y carnavalito. ¿Qué es esto último?

Son sonidos de América Central. Carnavalito es un sonido del norte de Argentina, que está bastante relacionado con la cumbia. Es folclore argentino. Viene también de la zona de Bolivia y de toda Sudamérica. Es una música que a nosotros siempre nos llamó la atención. Nacho es muy amante de los boleros y la cumbia y así lo conocí. Me sorprendió que le gustara la cumbia y un montón de grupos que yo conocía, que no esperaba que un madrileño supiera.

Al final has conseguido poner tu sello argentino en el disco.

Hay mucho espíritu rockero. Hay un montón de artistas, que ya llevan tiempo y han venido con el espíritu del rock. Pero en Argentina se escucha mucha música popular, mucha cumbia y muchos folclores. Es algo que de chico vas escuchando. Es como un sello de identidad bastante fuerte. Hacemos ritmo latino, pero como está cantado por un español lo acerca más aquí. Y yo soy argentino, pero vivo hace 20 años aquí. Diría que soy medio argentino y medio español.

¿Dónde tiene más peso la industria musical?

Yo creo que aquí hay mucho más negocio. Puede que funcione más la gira y todo eso. Y en Argentina funciona más desde el punto de vista pasional. La gente es muy pasional. Es como el equipo de fútbol. El fútbol y la música en Argentina están muy relacionados. Todo el mundo sigue una banda como si siguiese a un equipo de fútbol. Aquí hay más festivales y más industria, que está más montada. Pero los que nos dedicamos a la música, sinceramente lo hacemos porque amamos el arte y porque nos la pasamos bien haciéndolo.