María Romanillos: "Los actores jóvenes tenemos mala fama, pero no he visto tanto compromiso con el trabajo como en Olympo"

¿Cómo recibe este reconocimiento de Cinema Jove?

Con muchísima ilusión. El festival me parece muy guay y más que un premio me lo tomo como un buen augurio, como un deseo hacia mi carrera y mi futuro.

Además lo han recibido grandes actrices como Elena Anaya o Aura Garrido.

Sí, personas muy importantes que considero referentes. Es muy fuerte.

Sin embargo, no es el primer galardón que le dan: recibió la Biznaga de Plata en Málaga y el de Mejor Actriz en el festival de cine de Guadalajara, en México. ¿Los premios le estimulan o son una responsabilidad?

Son un motor, un impulso a que lo estoy haciendo bien. Es un reconocimiento a tu trabajo, te da fuerzas y ganas de seguir aprendiendo y mejorando. No me confío por haber ganado un par de premios. La Biznaga la gané hace casi seis años. El premio Lola Gaos a Mejor Actriz de Reparto por 'La Casa' (2024) creo que ha sido el que más ilusión me ha hecho, fue una película para la que me esforcé muchísimo, fue especial porque fue la última que vio mi abuelo. También la hice siendo más mayor y fui muy consciente de que estaba trabajando como actriz. Cuando hice 'Las consecuencias', no fui muy consciente de lo que suponía estar en un set. Trabajé mi personaje de la misma forma, pero no fui tan consciente de la Biznaga, ni siquiera sabía que podía llevarme. En 'La Casa' vi cómo de verdad podía ser actriz y dedicarme a ello en serio, como un trabajo de futuro, fue una señal de que estaba en el buen camino.

Precisamente, en el marco de Cinema Jove, se celebra un coloquio sobre 'Hormiguilla' y 'La casa'. ¿Le gusta conocer el feedback del público?

Me encanta. Cuando voy a ver una película en la que salgo y hay público, no paro de darme la vuelta para ver su reacción, ver qué piensan y sus caras. En el coloquio me pongo más nerviosa porque soy más de ver películas y que cada uno se vaya a casa, las piense y luego ya hablen. Entonces me tensa porque no quiero obligar al espectador a tener una visión concreta. A la vez, es divertido e interesante, porque el público hace preguntas y comparte sus dudas que a mí me encantaría que los profesionales del cine me resolvieran.

Y en concreto, de estos dos trabajos, ¿qué reacciones ha recibido?

Con 'Hormiguilla' muy poco porque solo se ha estrenado en Málaga, aunque sí nos hicieron saber que tenía un muy buen planteamiento de introducción, nudo y desenlace. De 'La Casa' todas mis amigas me han dicho cosas maravillosas pero claro, son mis amigas (ríe). A la gente le ha gustado mucho y es merecido, a mi me encanta. Cuando se estrenó yo estaba rodando 'Olympo' (Netflix, 2025) y me llevé a todo el elenco a verla. Fue precioso porque lloraban y yo les pasaba los pañuelos.

Precisamente el día 20, al tiempo que recibe el premio, estrena Olympo, la nueva apuesta de Netflix. ¿Cómo se siente en estas producciones dirigidas a un público Z?

Es un público muy agradecido y pasional. Me ha encantado trabajar en una producción tan grande. El cine indie o de autor es mi casa, mi hogar, jamás querría dejar de hacerlo, pero he estado muy a gusto en una producción tan enorme, con un elenco extenso, cuatro directores y durante tantos meses. He aprendido muchísimo al ver cómo trabajaba cada uno y que todo eso casara en un resultado final, ver las pequeñas diferencias en la dirección ha sido muy interesante. Me encantaría encontrar un equilibrio entre proyectos más masivos y comerciales con otros que me aporten cosas más concretas, pero todos me llenan como actriz.

Precisamente en 'Olympo' interpreta a una deportista de élite, lo que le habrá exigido mucho físicamente.

No te puedes imaginar. Me lo tomo como parte del trabajo que hacemos, transformarnos físicamente y tenía muchas ganas pero ha sido muy duro. También gratificante.

¿Le ha gustado formar parte de un casting con tantas personas de la misma edad?

Sí. Tenía miedo porque, en general, siempre me he entendido más con la gente más mayor que yo. Empecé a trabajar muy pequeña y siempre estuve rodeada de adultos, siento que me entiendo mejor. Se lo dije a mi compañera de reparto, Clara Galle, el primer día que entrenamos. Le pregunté si nos llevaríamos bien y me dijo que claro que sí. Efectivamente, ahora somos como hermanas. No solo con ella, prácticamente con todos, todavía no nos separamos, seguimos quedando.

Meterse en este sector es muy difícil a cualquier edad, pero siento que en los jóvenes es más complicado porque no nos toman tan en serio

A colación de este último trabajo y el elenco de Olympo, junto con el premio de Cinema Jove, ¿diría que hay un espacio para los jóvenes en la industria audiovisual?

Cada vez veo a más gente joven, también en el equipo técnico. Meterse en este sector es muy difícil a cualquier edad, pero siento que en los jóvenes es más complicado porque no nos toman tan en serio. Ahora bien, a nivel actoral, creo que para los jóvenes es nuestro mejor momento. Empecé hace unos siete años a trabajar en la primera película y de entonces ahora ha cambiado mucho. Nunca había visto tanta producción de chavales jóvenes y es muy divertido que se hable del mundo a través de nuestra perspectiva. Además se apuesta por caras nuevas y está muy bien, porque las escuelas están llenas de gente con talento. Me parece muy bien que las plataformas se abran a ellos.

Maria Romanillos. / L-EMV

Precisamente como ha pasado en Olympo.

Aparte de que ha sido una maravilla trabajar juntos, nos hemos convertido en amigos y quiero destacar que, pese a que los actores jóvenes tenemos mala fama porque parece que todo nos dé igual y que solo queramos ser famosos, no es cierto. Lo veo en todos los amigos actores que tengo. Me daba miedo meterme en un proyecto tan grande que acabara pasando eso, pero ha sido todo lo contrario: ha sido la gente más comprometida con su trabajo que yo he visto en mi vida. El trabajo que ha hecho todo el mundo ha sido muy fuerte, por un proyecto muy exigente a nivel físico y de nutrición para tener unos cuerpos acordes a los papeles que teníamos de deportistas de élite. El compromiso ha sido absoluto para que la gente pueda creer que de verdad lo somos y yo he alucinado y he aprendido muchísimo de ellos, son verdaderos referentes para mí.

En su carrera ha interpretado papeles de casi todos los géneros. ¿Con cuál se ha sentido más cómoda y qué le queda pendiente?

Quiero explorar la comedia. No me veo preparada para un papel protagonista, aún tengo que aprender mucho. Además del cine, el teatro siempre ha sido mi pasión y tengo muchas ganas de subirme al escenario. Ahora bien, el género que más he disfrutado y a la vez, el que más he sufrido, ha sido el terror, que me encanta, es mi favorito como espectadora. Me lo pasé muy bien rodando 'Trece exorcismos', pero sufrí mucho, físicamente estaba reventada. Donde más cómoda me siento, sin embargo, es en el drama, que lo llevo en las venas porque soy una dramática y me gusta (ríe).

Nunca había visto tanta producción de chavales jóvenes y es muy divertido que se hable del mundo a través de nuestra perspectiva

¿Hay algún papel que le gustaría interpretar?

Me encantaría hacer de persona adicta a las drogas porque creo que incluye muchísimos mundos para explorar en un personaje así. Desde estar enganchado a algo que es nocivo, la lucha constante entre el amor y la guerra, el cariño de la gente que ves y a la que haces daño. Físicamente también me parece interesante trabajarlo.

¿Con quién te gustaría trabajar?

Son muchos, pero destacaría a Isabel Coixet y Pilar Palomero, por ejemplo. Mi sueño es trabajar con Pedro Almodóvar. Le he visto un par de veces en persona y siempre me da vergüenza presentarme, pero he decidido que la próxima vez que le vea le tengo que decir que soy su fan y que quiero trabajar con él. También con Los Javis, que creo que dirigen muy bien y sacan algo especial de los actores.

Creo que las las mujeres hablamos, dirigimos o escribimos desde un lugar donde hay más empatía hacia la historia que se cuenta.

Recientemente has trabajado con la directora Claudia Pinto. Como sucede en la literatura también, cada vez hay más mujeres contando las historias desde nuestro punto de vista. ¿Nota, como actriz, esa mirada diferente?

Sí. Creo que las mujeres hablamos, dirigimos o escribimos desde un lugar donde hay más empatía hacia la historia que se cuenta. Se cuida más el sentimiento y creo que hablamos de cosas que conocemos. No solo hablamos de eso, claro, pero creo que en general sí y eso lo hace más bonito. En un rodaje he notado diferencia entre directoras y directores en la gestión del ego. Creo que a nosotras nos han criado para aprender a gestionar los egos de la gente, de los hombres que nos rodean, y en un rodaje se nota mucho.