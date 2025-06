Santiago Segura devuelve la ilusión al alumnado afectado por la dana en un preestreno inolvidable en MN4

El centro comercial MN4 de Alfafar volverá a reabrir sus puertas el 17 de julio. Esta área clave para la comarca de l'Horta podrá volver a recibir a familias y usuarios de todas las edades 261 días después de las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre, que anegaron de agua y lodo gran parte de los establecimientos.

Casi ocho meses después, y de manera excepcional, las salas de cine volvieron a llenarse de niños, que acudieron acompañados por sus padres y familiares para disfrutar de una jornada que, seguramente, no olvidarán en mucho tiempo. A finales de marzo, los cines también acogieron la premiere de "Tierra de nadie". En esta ocasión, la reapertura ha sido, si cabe, todavía más emotiva.

Recibidos entre aplausos y con globos de bienvenida como si se tratara de auténticos héroes, los estudiantes de los colegios de Sedaví (Sedaví), Vil·la Romana (Catarroja), Lluís Vives (Massanassa), San Clemente (Sedaví) y Nuestra Señora del Socorro (Benetússer) -todos ellos afectados por la dana- corretearon por los pasillos, llenaron de conversaciones, gritos y sonrisas la estancia y volvieron a disfrutar del olor y el sabor de las palomitas mientras disfrutaban del estreno de la película en pantalla gigante. El cine se ha llenado, aunque sólo haya sido durante una jornada, de magia e ilusión para disfrutar del preestreno de la película "Padre no hay más que uno 5".

Los niños y niñas no sólo han tenido la oportunidad de visionar la comedia, que se estrenará el 26 de junio en toda España, sino que también han podido conocer al director y protagonista, Santiago Segura, y a la joven actriz Blanca Ramírez, que interpreta a la benjamina de la familia de la saga.

Ambos actores han sido recibidos como estrellas. Los niños y niñas no sólo se han hecho 'selfies' con los protagonistas, sino que también les han pedido autógrafos. La pequeña Blanca ha sido la más popular del estreno, ya que le han pedido infinidad de fotografías e, incluso, les ha escrito, y a pesar de su corta edad, dedicatorias a los alumnos presentes. La pequeña se ha desenvuelto a la perfección con los medios de comunicación y, a su vez, ha jugado con los niños invitados al estreno.

Santiago Segura y la pequeña Blanca. / Saray Fajardo

En el acto también han participado asociaciones como Afectados por la DANA y la ONG Educo, que continúa trabajando activamente en la reconstrucción, especialmente con los colectivos más vulnerables y en programas de protección a la infancia.

"Un día ilusionante"

Al preestreno también acudió Antonio Martí, el presidente del centro comercial y de los cines, que ha arropado a los actores y a los menores afectados. "Es un día ilusionante porque volvemos a ver las salas otra vez llenas, ver el jaleo y a quien va dirigido el estreno", ha afirmado. Martí ha añadido la emoción de este evento, ya que han podido "devolverles la magia y la ilusión del cine".

Los niños se hacen "selfies" con Santiago Segura. / Saray Fajardo

El visionado de la película aguardaba otra sorpresa, ya que se ha anunciado la fecha de la reapertura del centro. "Las obras avanzan bien. Queda poco más de un mes para volver a abrir. Las instalaciones están en funcionamiento, el parking subterráneo está habilitado y las tiendas de la planta baja están ultimando sus obras de adecuación. Van a empezar en breve a poner productos", ha expuesto.

El propio Segura ha sido el encargado de anunciar la fecha en la que volverán a abrir. "Por fin van a reabrir el 17 de julio, que, además, es un día especial porque es mi cumpleaños", ha expuesto el actor.

El director y protagonista de la comedia ha explicado que llevar a cabo el preestreno en este cine ha sido "muy bonito". "Saber que llevan tanto tiempo cerrados y que se han ayudado entre ellos para volver es emocionante", ha reiterado.

Segura también ha aprovechado el momento para agradecer la solidaridad de los voluntarios y, a su vez, denunciar la inacción política. "Fue un drama y una tragedia. Ver esas imágenes te concilia con la sociedad porque los políticos no han estado a la altura de la ciudadanía", ha afirmado el director, que ha añadido que "me impresionó la cantidad de barro y me llamó la atención que en España hubiera un tsunami porque eso fue un tsunami".

Inicio del verano

El preestreno de la película ha coincidido con el fin de uno de los cursos escolares más difíciles. El alumnado, que se enfrentó a la tragedia y tuvo que ser reubicado a otros centros o aulas, se despide del colegio para dar paso al verano. "La película cada año anuncia que llega el verano", explica el director. Sin embargo, ha decidido dar una pausa a los personajes. "Hay tramas infinitas, pero hay que dejar descansar a los espectadores y a la familia", ha insistido.

La saga "Padre no hay más que uno" se despide con este estreno. La última película ha sido visualizada por primera vez en un lugar mágico y especial. La tragedia vivida hace casi ocho meses da paso a la comedia y la alegría. Santiago Segura ha devuelto la ilusión a decenas de familias que, aunque haya sido por un momento, han conseguido evadirse de todo lo vivido durante este tiempo. Esa es la magia del cine. Olvidarse del resto y disfrutar.