La noche en que Simple Minds conquistaron València… y huyeron de Spook

El 17 de agosto de 1986 ha quedado ya como un día mítico en la historia valenciana del rock. Simple Minds -que actuarán el próximo 20 de julio en el ciclo de Conciertos de Viveros-, eran entonces la banda con la que todos bailaban en las discotecas de esa época y a la que todos escuchaban en las listas de éxitos de la radio. Y ese día se hicieron carne en el estadio del Levante UD ante más de 35.000 espectadores. Fueron, por cierto, 34.000 espectadores más de los que los mismos Simple Minds atrajeron solo dos años antes en la sala Pachá (después Arena), también en València.

Simple Minds en Pachá en 1984. / L-EMV

El club de los cinco

¿Qué ocurrió en ese tiempo para que aquellos escoceses que apenas salían del radar de los más modernos, se convirtieran en uno de los grupos más famosos del planeta? Pues pasó que su "Don't You (Forget About Me)” se incluyó en la banda sonora de “Breakfast club” (“El club de los cinco”), una de las películas más taquilleras de 1985. El temón, que el compositor y productor Keith Forsey ofreció a Simple Minds tras ser rechazado por Bryan Ferry y Billy Idol, llegó al número 1 en el Billboard de Estados Unidos, la lista de éxitos musicales más importante del mundo, y al número 2 en su filial europea.

¿Y qué pasó para que el grupo con la canción más famosa del momento acabase actuando en el estadio del Levante UD? Pues pasó la ambición de Napo Beltrán, propietario de Pachá/Arena Auditorium, y de Emilio Ruiz, programador de esa misma sala, que no dudaron en viajar en varias ocasiones a Francia para convencer a Jules Frutos, director de la agencia que llevaba a los Simple Minds (y a The Cure y a INSX) de la coveniencia de que fuera València la única parada de la banda en territorio español.

100.000 dólares tuvieron la culpa

Tal como señala Ruiz, 100.000 dólares de la época -unos 15,5 millones de pesetas por entonces, ahora unos 117.000 euros- costaba contratar al grupo comandado por Jim Kerr. A esta cantidad había que sumar los costes del alquiler del recinto del concierto, la publicidad, la seguridad y el resto de gastos, lo que elevó la aventura a unos 21 millones de pesetas, según las crónicas de entonces. “Costó mucho traer a los Simple Minds y costó mucho de llenar el estadio del Levante, pero gracias a ese concierto aquel año València se puso por delante de Madrid y de Barcelona en el circuito internacional, y eso no ha vuelto a pasar”, presume Emilio.

De aquel concierto se ha hablado y se ha escrito mucho. Por ejemplo, que iban a ser los también escoceses Waterboys los encargados de “telonear” a Simple Minds, pero que se cayeron del cartel escasas semanas antes del concierto. En una entrevista concedida a Levante-EMV en 2018, Mike Scott (líder de los Waterboys) negaba la mayor.

El enfado de Mike Scott

“Nosotros estuvimos de gira con Simple Minds en 1985 y al final de ese año nuestro agente nos dijo que Simple Minds iban a girar por España y el sur de Europa y que si nos gustaría tocar con ellos. Yo le dije no, la banda está cansada y necesitamos parar. Así que nunca estuve de acuerdo con aquella gira, pero nuestro agente le dijo a los promotores españoles que sí la haríamos”, aseguraba Scott, quien acusaba a Jules Frutos de ser “deshonesto” con él y con los promotores del concierto valenciano.

“Nos engañó a todos -afirmaba Scott-. Cuando yo dije que no, trataron de persuadirme, incluso vinieron a la habitación de mi hotel en San Francisco en noviembre de 1985 con cocaína para convencerme. Después dijeron que habíamos cancelado los conciertos pero no era cierto porque no había nada que cancelar”.

Champán con Comité Cisne

Con poco tiempo de margen, los organizadores del concierto optaron por una banda local, Comité Cisne, para sustituir a los Waterboys. “Cuando Comité Cisne había concluido su intervención como grupo telonero, Jim Kerr apareció en el camerino de los valencianos con la intención de felicitar al cuarteto local -contaba el periodista José Ricardo Seguí en la crónica del concierto que apareció en Levante-EMV-. (Kerr) llevaba con él una botella de champán francés. La descorchó y brindó con la formación a la vez que insistía en desvelar todas las dudas que tenía acerca de la banda”.

Ruiz también recuerda aquel momento y coincide en subrayar el carácter cercano que mostraron los escoceses, tanto en el concierto como durante los tres o cuatro días que pasaron en València. “Estuvieron alojados en el hotel Rey Don Jaime y los llevamos a varios sitios -recuerda el programador de Pachá-. Fuimos a la playa, a visitar el casco histórico, a cenar a un restaurante de Pinedo y después los llevamos a Spook, pero a los veinte minutos nos pidieron irse de allí porque no aguantaban tanto ruido”.

Concierto de Simple Minds en València en 1986. / L-EMV

Todavía en el recuerdo

Casi tres décadas después, Jim Kerr aún recordaba aquellos días en València. “Fue un concierto muy especial —confesó en una entrevista a Levante-EMV en 2018—. La ciudad también nos marcó. Fue una noche mágica, lo digo de corazón. Había algo en ese lugar, en el aire que respiramos todos…”.

Quizá el ambiente de Spook les resultó demasiado ruidoso, pero con el paso del tiempo, el líder de Simple Minds no dudó en describir València como “la Meca de la música de los 80 en España”. Según Kerr, “estaba a la vanguardia de todo lo relacionado con la música, por encima de Madrid o Barcelona. Era un hervidero de grupos y locales donde se escuchaba lo mejor del momento. Fuimos muy afortunados de tocar allí”.

Valencia. Concierto de Simple Minds en Viveros en 2022. / Miguel Ángel Montesinos

Desde entonces, Simple Minds han tenido la fortuna de regresar más veces a la Comunitat Valenciana. Actuaron en el velódromo Luis Puig en 1995, en el polideportivo de Silla en 2002, en Viveros en 2004, de nuevo en el velódromo en 2008 e incluso en el Arenal Sound (cuando el festival aún lo frecuentaban los mayores de 30 e incluso de 40) en 2010. Sus últimas apariciones por el "cap i casal" han sido en el festival 4Ever de 2018 y en los Concerts de Vivers de 2022. Y este 2025 regresan al ciclo de conciertos de julio en la ciudad.