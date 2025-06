The Jesus and Mary Chain, Wilco y el festival de Spook toman La Marina este fin de semana

El pasado fin de semana, Nits Voramar inauguró la programación de conciertos de su segunda edición en el Auditorio Marina Norte de La Marina de València. El hip hop latino de los cubanos Orishas y el festival de groove electrónica Mar Electrònic, han sido las dos primeras citas que el público valenciano ha acogido con ganas llenando el recinto junto al mar.

En los próximos días, tendrán lugar las tres últimas jornadas de Nits Voramar 2025 que tendrán como protagonistas a Basto Festival organizado por el club Spook, y las actuaciones de The Jesus and Mary Chain y Wilco, dos referentes de la música indie internacional que llenarán el espacio valenciano con el tradicional público fiel a estas dos bandas.

El groove y el techno toman el puerto

El viernes 27 de junio, será el turno de Basto Festival, el festival más grande creado por el club Spook. Dos escenarios tomarán el Auditorio Marina Norte, uno con una programación de Hard Groove, Hard Techno y Acid Techno y el otro de la mano de INVADERS!. Las confirmaciones incluyen a Charly Sparks, Clara Cuvé, Fantasm, Gea, Henrique Camacho, Korsakoff, The Whistlers, Vendex, GNS, Hardsuel, Lucía Gea, Ogalla, Raul B y Stroc. La apertura de puertas será a las 17.00h.

Basto Festival de Spook en La Marina de València dentro del ciclo Nits Voramar. / L-EMV

Presentación de 'Glasgow eyes'

El sábado 28 de junio, los hermanos escoceses The Jesus and Mary Chain celebrarán junto al público valenciano su 40 aniversario marcado por un espíritu rebelde y anárquico. Sonarán en directo las canciones de su último lanzamiento 'Glasgow Eyes' (marzo 2024), grabado en el estudio de Mogwai y primer álbum de estudio desde 'Damage And Joy' (2017).

Este disco marca un regreso a sus raíces, mantiene la esencia de su sonido característico con la fusión de guitarras y electrónica, aunque también incorpora nuevas influencias, como el jazz. La jornada la abrirán los valencianos Humanian, formación marcada por la influencia de las mejores bandas de los 80 como Depeche Mode, New Order, The Cure o incluso Joy Division.

El toque final lo pondrá el miembro fundador de la formación valenciana de música electrónica Megabeat y DJ residente de la sala Spook Factory, Fran Lenaers, pionero en mezclar tanto temas electrónicos como de guitarras y otros estilos con dos y hasta tres platos, consiguiendo sincronizaciones perfectas. La apertura de puertas será a las 20.00h y el inicio del primer concierto, a las 21.00h.

The Jesus and Mary Chain este fin de semana en València. / L-EMV

El nuevo universo de Wilco

Otro de los nombres de fuera de nuestras fronteras será la banda de Chicago Wilco que actuará el domingo 29 de junio. Los estadounidenses publicaron el pasado año 'Cousin', su decimotercer trabajo de estudio. Jeff Tweedy y los suyos se lanzaron a grabar este disco por primera vez con una productora externa, la aclamada artista galesa Cate Le Bon, y fue ella quien, les impulsó a explorar nuevos universos musicales, sin perder su virtuosismo musical y la esencia de lo que han construido en sus tres décadas de carrera moviéndose entre el rock experimental, el folk y el indie.

Wilco en La Marina de València este fin de semana. / L-EMV

La virtuosidad al piano de Prado

La noche la completará el pianista, cantante y compositor de Alicante pero afincado en Valencia, Luis Prado. Integrante de bandas como Señor Mostaza y posteriormente con recorrido en solitario bajo su mismo nombre, a lo largo de su carrera, ha combinado la docencia en conservatorios con giras y grabaciones junto a artistas como Ariel Rot, M Clan, Miguel Ríos o Fito y los Fitipaldis, entre muchos otros. La apertura de puertas será a las 20.00h y el inicio del primer concierto, a las 21.00h.