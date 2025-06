La influencer valenciana que democratiza el diseño desde Basilea

De todas las ventajas y desventajas de estudiar Periodismo, hay una que apenas se aborda: una carrera en el extranjero es del todo complicada. No controlar de forma nativa la lengua, la cultura, el ecosistema informativo y las dinámicas de los medios de comunicación son suficientes motivos para que todas las puertas estén cerradas. De ahí que Sara Lloris (València, 1995), tuviera que improvisar una profesión al mudarse a Zúrich y posteriormente, a Basilea, cuando a su pareja le surgió una oportunidad en el campo de la investigación a la que no podía negarse. Hizo lo que todo el mundo hace en mayor o menor medida, pero ella se lo tomó en serio: generar contenido en redes sociales a través de su cuenta @honolalab. Cinco años después, es una de las 'influencers' más reconocidas de estilo de vida y el diseño, con una marca personal más que reconocible y con un contenido que sus más de 300.000 seguidores en redes sociales agradecen, basado en la democratización del arte y el interiorismo para hacerlo inteligible para la ciudadanía.

Comenzó a publicar vídeos en Tiktok que más tarde amplió a Instagram. Combinaba -aún lo hace- blogs de su día a día viviendo en Basilea con otros donde hablaba de piezas históricas de diseño. Su interés por este campo surgió al tener que amueblar su casa con piezas de segunda mano. "Encontré varias réplicas de las sillas Thonet que me llamaron la atención y empecé a investigar la procedencia de todos los muebles curiosos que me encontraba para después publicarlo en redes", explica a Levante-EMV.

Sara Lloris (@honolalab) en una imagen reciente en Basilea. / @Honolalab

De esas míticas sillas pasó a contar los entresijos de otras piezas clásicas que veía en estas plataformas de compraventa, como las mesas auxiliares y estanterías de Pierre Vandel, las sillas Cesca B32 de Marcel Breuer, los muebles de USM Haller o la histórica lámpara de pie arqueada de Achille y Pier Giacomo Castiglioni. Explicaba la historia de los diseños y los seguidores crecían cada vez que hablaba de alternativas similares, pero económicamente más asequibles, así como de réplicas que encontraba en internet, como sucedió con la famosa Nessino de Artemide, hoy presente en buena parte de las casas de los milenials.

Con ese contenido comenzó a tomar cierta popularidad que apuntaló haciendo repasos de las novedades en el catálogo de Ikea, una tendencia que abunda en Tiktok y que encandila al público que busca diseño a precios económicos. Indagaba sobre estas piezas y explicaba el origen de los diseños del gigante sueco y sus reediciones, como la estantería Guide, el sillón Kellinge o la colección Nytillverkad. Lanzaba recomendaciones para combinarlos con otros objetos siempre según su opinión que, como ella misma remarca, "no es técnica, solo responden a mi criterio estético".

Aunque fueran consideraciones personales, lo cierto es que sus vídeos sobre los objetos de decoración que compraría o no para su casa acumulaban 'me gusta' y comenzó a publicar guías monográficas sobre elementos del hogar basados en el diseño, de diferentes marcas y precios. Lo hizo sobre candelabros, jarras, muebles de televisión y hasta más recientemente, alargadores de enchufes o relojes de pared. Pero no solo eso: la moda también ocupa parte de su 'feed', con piezas que ella misma viste, encuentra o ve por las calles suizas en las que se mueve.

Hasta que todo eso comenzó a tomar forma y verdaderamente pudo convertir en una fuente de ingresos, Sara hizo lo que todo buen 'expat' hace al llegar a un nuevo país: cuidar de niños y niñas. Buscaba trabajo en comunicación, "pero el panorama no mejoraba, me daban un 'no' tras otro". "Fue cuando me mudé de Zúrich a Basilea cuando decidí tomarme las redes más en serio para usarlas como porfolio a la hora de buscar un trabajo y eso sí que dio sus frutos", explica.

Comenzó a crear contenido para la cuenta oficial de Turismo de Basilea en sus diferentes plataformas de redes sociales, cuentas para las que sigue generando contenido aunque ya las supera en seguidores. "No hace mucho que mi perfil me reporta verdaderos ingresos y desde luego, aunque no pensara que fuera a convertirse en un trabajo en sí mismo, sí que creía que publicar contenido podría ayudarme a conseguir uno", asegura.

Dentro de Art Basel

Con esos mimbres, la valenciana también tomó cierta relevancia pública con el contenido que ha generado de las últimas ediciones de la feria de arte más importante de Europa que tiene lugar en su ciudad. Art Basel es el epicentro de la industria del arte durante una semana de junio y Sara divulga desde dentro lo que no puede verse desde fuera: las ventas de piezas millonarias, las galerías más populares, la presencia de artistas españoles o hasta los estilismos que los profesionales del arte visten durante siete días en la feria.

Todo ello siempre bajo un mismo hilo conductor: la divulgación. "A los periodistas siempre se nos acusa de vulgarizar la información y no te niego que en mi caso pueda serlo, pero para mí es fundamental restarle 'snobismo' al asunto", asegura.

El sueño de tener su propia casa en Picanya

Los cinco años que Sara vive en Suiza han estado entrelazados por los viajes habituales a València y más en concreto, Picanya, donde reside parte de su familia y donde ella siente que pertenece. "Llegar allí y escuchar a mis vecinas hablar en valenciano es música para mis oídos", reconoce. Aquí se abre también un capítulo amargo que también ha narrado en redes sociales: la afección de la dana del 29 de octubre, que arrasó -en el sentido literal- la casa de su abuela junto al barranco de Poyo.

La casa de Sara Lloris (@honolalab) en Basilea, con elementos de diseño que ha ido adquiriendo en los últimos años. / @honolalab

Sin opción a reconstruir, siete meses después le han encontrado un nuevo hogar a su abuela que ahora están redecorando, usando todo el bagaje que ha adquirido en este tiempo y empleándolo en el diseño de esta nueva casa.

Es el preámbulo de su verdadero sueño: comprarse una vivienda en Picanya y poder reformarla "para vivir y envejecer allí". De hecho, en los últimos meses sus visitas son más habituales y no se esconde al reconocer que su aventura internacional también tiene, como las redes sociales, una cara oculta: "Lo que Picanya me da es todo lo que Basilea me quita: una red de apoyo familiar, comida, inviernos agradables y sensación de pertenencia. Lo que te dirá cualquier inmigrante porque, al final, casa es casa".