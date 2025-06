Humanian y Luis Prado llegan al ciclo Nits Voramar de València

La iniciativa ‘Música en Red’ llevará al grupo Humanian y al cantante y pianista Luis Prado al ciclo de conciertos Nits Voramar que tiene lugar en La Marina de València desde el pasado viernes 20 de junio. El cuarteto abrirá para la formación escocesa The Jesus and Mary Chain el sábado 28. Un día después, Luis Prado compartirá el escenario con la banda norteamericana Wilco.

Cabe recordar que ‘Música en Red’ fomenta la contratación de artistas locales en festivales y grandes conciertos de la Comunitat Valenciana. El programa se enmarca en el plan Cànter para la reactivación del sector musical concebido por la Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim) y desarrollado por la Valencian Music Office con el apoyo del Ministerio de Cultura. Asimismo, se debe mencionar la colaboración de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) y otras empresas de producción de espectáculos.

Bandas valencianas con formaciones de renombre mundial

Humanian es un cuarteto que bebe del pop-rock de los años 80. Sus composiciones combinan líneas de bajo profundas, sonidos electrónicos, guitarras minimalistas y baterías analógicas. Debutaron en el otoño de 2022 con el larga duración 'Lo que debe llegar', formado por diez canciones. Su última creación es '¿Te he dicho que te quiero?'. Publicada a principios del pasado mes de octubre, semanas después se convirtió en un canto dedicado a todas las personas voluntarias que ayudaron tras la dana.

El grupo tocará el sábado 28 de junio en Nits Voramar antes de The Jesus and Mary Chain. Con una trayectoria que se alarga más de 40 años, con algún parón temporal, la banda creada por los hermanos Jim y William Reid marcó el camino para el rock de guitarras en un momento en el que dominaba la música creada con sintetizadores. Canciones como 'Just Like Honey', 'Happy When It Rains' o 'Head On' fueron decisivas para el desarrollo de estilos como el 'shoegaze' o el 'noise pop'.

Por otro lado, Luis Prado es uno de los artistas más activos de la escena valenciana, ya sea en solitario, con formaciones ya extintas como The Flauters o Señor Mostaza, o como músico de acompañamiento (M-Clan, Miguel Ríos, Tequila). Nacido en Alicante, pero residente en València desde los 11 años, destaca por ser un virtuoso en los teclados, un excelente cantante y, también, por ser autor de letras muy ingeniosas cargadas de ironía y drama.

Prado comparte la maestría para la composición con Jeff Tweedy, líder de los norteamericanos Wilco. En activo desde 1994, el grupo debutó un año después con el disco A.M., un compendio de country alternativo. Sin embargo, poco a poco fueron incorporando otras sonoridades provenientes del rock alternativo y el pop convencional. El proceso culminó en el reconocido álbum Yankee Hotel Foxtrot (2002). En su último trabajo, 'Cousin' (2023), experimentaron con capas sonoras, instrumentos de viento y efectos. Los de Chicago, y Luis Prado, estarán en La Marina de València el domingo 29.

Conciertos desde febrero a noviembre

‘Música en Red’ se puso en marcha el 22 de febrero con Benito Kamelas. Ese día, el grupo de Benetússer actuó en el festival Gazpatxo Rock de Aiora. Además, artistas como Cactus, Abril, Nita Bonet, Volavent y Naina han actuado en grandes eventos como La Prèvia a Burjassot, el concierto de La Raíz en Alicante, el Deleste Festival y el ciclo Nits de Vivers, ambos en la ciudad de València. Asimismo, Rodamons, Dani Miquel, Miquel Gil y Urbàlia Rurana fueron incluidos en la programación de Concerts del Pinar de Castelló de la Plana celebrados entre el 13 y el 15 de junio.

El programa estará en marcha hasta el mes de noviembre. Así, Anouck The Band tocará antes de Caravan Palace en los Conciertos de Viveros de València (3 de julio); Johnny B. Zero formará parte del festival Visorfest (26 y 27 de septiembre); los grupos The Invaders, Huracán Romántica y Valancea han sido incluidos en el cartel del Love to Rock (10 y 11 de octubre); la cantante Sandra Monfort estará en la próxima edición de Cridem pel Clima (7 y 8 de noviembre); y, finalmente, la formación Atlàntic será telonera de The Waterboys en el Auditorio Roig Arena de València (28 de noviembre).