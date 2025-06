Marc Marginedas, corresponsal de guerra: "Vivimos el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna duda"

Marc Marginedas, periodista de ‘El Periódico’ -diario de Prensa Ibérica, mismo grupo editorial que Levante-EMV- presenta este jueves 26 de junio en Fnac València a las 19 horas su nuevo libro ‘Rusia contra el mundo: Más de dos décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda’ (Ediciones Península). En él, el reconocido reportero de guerra, secuestrado en 2013 en Siria por el Estado Islámico durante 178 días, realiza un exhaustivo trabajo de investigación que desvela cómo Rusia se ha convertido en el gran desestabilizador de la geopolítica global. El encuentro estará presentado por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí.

Usted conoce bien Rusia, país en el que ha vivido y lo ha sufrido. ¿Por qué escribe ahora 'Rusia contra el mundo. Más de dos décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda'?

Surge en el año 2014, después recibir el premio de periodismo Cirilo Rodríguez, justamente en un año en el cual yo no escribí prácticamente una línea porque estaba secuestrado [en Siria por el Estado Islámico]. Hablando con Ramón Lobo, que era jurado, y con Guillermo Altares, muy vinculado al premio, les conté que durante el secuestro había tenido conversaciones muy extrañas con yihadistas rusos y que mi interés era ir a Rusia a investigar todo lo ocurrido. Recuerdo las palabras de Ramón que me dijo que estábamos hablando de acusar a Rusia de terrorismo de Estado. Me dijo que no me metiera en eso sabiendo que me iba a meter. Fui a Rusia, hablé de las conversaciones extrañas que mantuve en su día con yihadistas, pero nunca dije que eran de hablar rusa, porque sabía que era arriesgado. Hubo quien pensó que era una forma de huir de un Oriente Próximo, pero fui a Rusia a buscar respuestas de lo que yo había vivido.

Lo que está ocurriendo hoy en Rusia no es cosa de un día para otro.

No, en absoluto. La gente dice que Putin se ha convertido en un radical o que ha llegado a una situación extrema. No, yo creo que las cosas están mutiladas desde el principio. Primero, cómo Putin llega al poder. Hoy en día todo parece indicar que fue capaz de matar a su propia gente para allanar el camino al poder. Y eso lo equipara con lo que hicieron los nazis con el Reichstag. En aquella época la gente entendió que el nazismo era un tema interno. Ahora Putin es el presidente de un país que tiene armas atómicas, que ha invadido otro país, que mantiene relaciones amistosas con el presidente de la nación más poderosa del mundo. Ahora es Europa la que tiene que defenderse de todas las agresiones de guerra híbrida que nos van a venir desde Rusia, que van a ser bastantes. En cada ocasión que Putin ha intentado probar la determinación de la Comunidad Internacional se ha encontrado, no solo con una respuesta blanda, sino incluso con recompensas.

¿Hasta dónde llegan los tentáculos del Kremlin?

El Kremlin llega a todo el mundo en diferentes formas porque utiliza la información como una herramienta, como un instrumento de guerra. Eso está contenido en una doctrina que dice que con métodos no convencionales se pueden conseguir objetivos más importantes. Ahí está, por ejemplo, que parte del Partido Republicano piense que Rusia es su amigo. Rusia tiene una capacidad de ejercer su estatus de prepotencia a través de la agresión, de los actos de guerra híbrida, y elementos que conocemos muy bien, como la propaganda. La propaganda no es un ejercicio de libertad de expresión, sino que es una agresión. Cuando en una sociedad no hay un consenso sobre la realidad, tenemos sociedades polarizadas y eso es un ataque a nuestra cohesión. En España creo que hemos conseguido, más o menos, que la propaganda rusa no colonice los sectores centrales de la opinión pública. Pero no hay que olvidar que una mafia se instala en la costa española y comienza a comprar voluntades entre los políticos locales.

¿Y el pueblo ruso cómo está viviendo todo el conflicto?

Como lo vive todo. En el libro no me dedico solo a hablar de geopolítica. Hay capítulos dedicados a lo que supone vivir bajo un régimen así. No creo que exista tal popularidad de Putin como lo expresan los sondeos. Pero Moscú está lleno de cámaras con programas de identificación facial. En Moscú es muy difícil hablar con la gente, no te habla de forma genuina, no expresa su opinión. Y menos si eres un encuestador o un periodista que habla con acento extranjero.

Marc Marginedas. / EFE/Toni Albir

¿La guerra de Oriente Próximo ha opacado la de Rusia y Ucrania o, en un contexto tan global y comunicado, es imposible entenderlas como conflictos independientes?

Me inclino por lo segundo, pero es cierto que, en estos momentos, el conflicto que está ocupando más atención es el de Israel. En el libro, precisamente, hay una parte dedicada a la posible actuación de Rusia en la génesis del ataque de Hamás contra Israel. Hay una suerte de visto bueno por parte de Rusia a este tema. No es posible separar un conflicto de otro porque Irán es un aliado de Rusia. Estamos en una suerte de tercera guerra mundial. Y no hay que descartar que no aparezcan más conflictos en el futuro. Uno de los movimientos que me parecen más interesantes es que Venezuela haya recuperado esa vieja reivindicación de Guyana, cuando era algo totalmente olvidado. Rusia tiene aliados que son capaces, bajo sus instrucciones, de generar inestabilidad. La estabilidad llegará a partir del momento en el cual haya un cambio político en Rusia. Mientras tanto solo podremos gestionar los conflictos como estamos haciendo ahora.

¿Y Europa es suficientemente fuerte para hacer frente a todos estos conflictos?

No lo sé, pero tiene que serlo. Creo que es importante dejar el partidismo de lado. Rusia es capaz de generar complicidades tanto en la derecha como en la izquierda, como en el independentismo. Rusia es un país que se puede definir como magia, dinero y poder; es capaz de adoptar una fachada dependiendo de la persona con la cual está interlocutando. Putin habla de valores conservadores, pero está divorciado; asusta al antiamericanismo, pero es anticomunista. Es capaz de establecer complicidades con los extremos del abanico político. Esta amenaza es existencial y es contra la democracia, la amenaza es para todos. Y la desinformación es tan grave cuando la comete tu propio bando ideológico como cuando la comete el del ajeno.

¿Qué pronóstico hace de la guerra entre Rusia y Ucrania?

La guerra para Rusia está perdida en el sentido en que solo puede ganarla forzando la sumisión del país o su partición. Y eso no va a suceder. Mientras tanto va a haber mucho sufrimiento y poner un tiempo a todo esto me parece muy difícil. Hoy por hoy, Rusia no puede parar la guerra porque sería muy difícil explicar a la población qué han conseguido sobre el 20 % de Ucrania.

¿Lo ha contado todo en el libro o se ha guardado algo?

Todo lo que puedo defender. El libro está mirado hasta la saciedad por abogados. Hay cosas que yo creo y pienso, como que hay más periodistas comprados en España y tengo sospechas bastante potentes acerca de gente, pero no lo puedo demostrar. El límite ha sido que no pudiera ser que yo pudiera defender todo públicamente y ante un juez.

¿Vivimos el peor momento de las últimas décadas?

Vivimos el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna duda, y el momento donde la democracia jamás ha estado tanto en entredicho. La democracia es algo que nosotros dábamos por sentado y que pensábamos que iba a estar para los restos, pero no está garantizada. Las alertas ya se han desencadenado y cuando un problema hay que tomar conciencia de él para resolverlo.