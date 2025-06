Radu Jude, el cineasta con más de 70 premios que retrata el patetismo humano

Disfruta de lo patético, lo ridículo, lo humano. Encuentra belleza en lo feo y lo ordinario, en la miseria, en lo común. No alaba los grandes estándares de calidad, se abre a la novedad sin renunciar a lo más primitivo y original. Innova con lo que hay, se adapta a lo que tiene y hace cine que no quiere ver. Los premios se le acumulan y todavía no sabe por qué, pero lo cierto es que el trabajo de Radu Jude atrapa no solo al público, sino a los grandes festivales donde se ha hecho con 66 galardones.

El miércoles recogió uno más, el Premio Luna de València que entrega cada año Cinema Jove a las carreras más destacadas del cine internacional. Esta mañana reconocía que no entendía el por qué y que anoche, al irse a dormir, sintió vergüenza al compararse con otros ganadores que se han alzado con el reconocimiento antes que él. Sin embargo, pese a la humildad y el descrédito en el que se sumerge, lo cierto es que Radu Jude tiene una forma particular de ver el mundo que ha sabido -ahí radica el mérito de cualquier director - trasladar a la gran pantalla.

En esta edición del festival valenciano se han proyectado cuatro piezas suyas: 'No esperes demasiado del fin del mundo' (2023), 'No me importa que pasemos a la historia como unos bárbaros' (2018) y los cortometrajes 'Aferim!' (2015) y 'La tapa de la lámpara' (2006). Con este último cortometraje ganó el premio de Cinema Jove en 2006 y ha vuelto casi 20 años después a recoger el mismo reconocimiento pero por toda su trayectoria.

Separarse de su propia creación

"Para seguir adelante tenemos que encontrar mecanismos y a mí me funciona no ver mis películas; tal como las termino, me olvido de ellas", reconoce. El artista asegura que es una herramienta de defensa contra sí mismo y respeta al resto de directores que disfrutan de su trabajo y les gusta compartirlo con los demás, pero para Jude es casi un infierno. No se queda en la sala en una premier ni comparte butaca con el público que va a verlas; asiste después, si acaso, a comentarlas, pero para él, la clave de su trabajo es separarse del producto que acaba de fabricar.

Radu Jude en Cinema Jove el jueves por la mañana-. / Daniel Tortajada

No le gusta la presión psicológica que supone trabajar en algo que se somete a una crítica pública y por eso, seguramente, se sigue sintiendo libre de hacer lo que quiera, porque huye del "qué dirán". Eso se suma a la resiliencia y adaptabilidad que asegura que tiene para hacer una película. Afirma rotundamente que puede hacerla "con un millón de euros, con diez mil o con un solo euro", pero lo hace. "No me espero a tener toda la financiación; si me he comprometido a empezarla en marzo, la empezamos entonces sin importar el dinero que haya", asegura.

Las redes sociales, "puro cine"

Esa ligereza aparente con la que se mueve dentro de la industria le permite también apostar porque el cine se abra a otros formatos que él mismo disfruta. Saca su móvil y enseña al público su pestaña de 'Para ti' de su cuenta de Tiktok. Aparece entonces una sucesión de vídeos basados en su algoritmo -nuestro ADN digital- que muestran monos reales, gorilas hechos con inteligencia artificial, bailes y todo tipo de vídeos con los que disfruta y de los que afirma sin rodeos eso es también cine.

"Cualquier imagen que se mueve, es cine", dice, y explica que su festival ideal sería aquel "donde una película de Hollywood pueda competir con una de autor, pero también con un vídeo casero o uno publicado en TikTok". "No digo que todo sea bueno, pero hay cosas emocionantes y todo forma parte de nuestro cine que habría que adaptar a estos nuevos formatos", señala tajante.

Una opinión polémica y sujeta a un debate no menor por la crisis que atraviesa el cine. Un momento de revisión que según el director se puede afrontar desde el llanto o desde la consideración de que el cine es fuerte y puede "superar y abrazar" estos nuevos formatos que nacen de las redes sociales y de la inteligencia artificial, que él mismo usa en sus producciones como es el caso de 'Drácula', todavía sin estrenar, donde ha echado mano de imágenes creadas digitalmente por estos servidores.

Apuesta por la evolución basada en lo primigenio

El discurso aperturista y de innovación que mantiene Jude convive, en sorprendente sintonía, con una forma de crear basada en lo primario. El cineasta ha explicado que su esencia radica en el cine antiguo, el primero, de donde saca ideas y formas de crear que son la base de todo lo que ha venido después. "Busco formas antiguas, las potencio y veo cómo pueden seguir funcionando, tal como hizo Picasso con las imágenes del arte africano. Me gustan las cosas viejas, que no las muertas", asegura.

"Para gente como yo, que no es talentosa, es más agradable volver a ese cine inicial". Tal como explicaba el cineasta y crítico frances Jacques Rivette cuando los estudiantes jóvenes alababan las películas de la Nouvelle Vague, no había que quedarse en ellas, sino ir a las películas que esa generación de directores vio para crear las suyas propias después. "Esa es la idea, claro que es difícil pensar como lo hacía Godard o Almodóvar, pero si vas más atrás es mucho más fácil", dice.

Cierto o no, lo que de seguro ha conseguido Radu Jude a tenor de la sala que ha llenado en el Teatro Rialto es seducir a jóvenes cineastas que esperaban entre risas y emoción al director rumano al que admiraban. Hablando en fluido inglés entre ellos, sin complejos, con verdadero interés, se explicaban unos a otros algunos elementos de la obra de Jude, sus costumbres y anécdotas y departían sobre la mirada que, probablemente y sin quererlo, les ha enseñado para admirar el cine.