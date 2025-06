Estas son las canciones del verano, según Spotify

Un año más, Spotify ha presentado el listado de las canciones que más van a sonar este verano. Entre ritmos pegadizos, letras que se quedan en la cabeza y colaboraciones internacionales, la plataforma ha recopilado los temas que ya están dominando las playlists para ir a la playa, en cada fiesta o momento especial de este verano.

Además de proporcionar la lista, Spotify, la plataforma donde escuchar la banda sonora de nuestros veranos, también ha puesto la lupa sobre las tendencias musicales que más sonarán estos meses en España.

Canciones del verano 2025 en España

Una canción que seguro acumulará un gran número de reproducciones este verano en España será “La Plena - W Sound 05”, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums. Junto con ella, estarán presentes otras canciones, como 'Droga', de Mora y C Tangana; 'Verano Rosa', de Karol G y Feid; '6 de febrero', de Aitana, y 'Baile inolvidable', de Bad Bunny.



Dentro del ‘top 20’ de canciones que formarán parte de la banda sonora del verano en nuestro país se podrán encontrar “'Soleao', de Myke Towers y Quevedo; “Blackout”, de Emilia, Tini, y Nicki Nickole; “Moja1ta', de Lola Indigo; “Malibú”, de Rusowsky, y 'Da me', de Bad Gyal.

El 'afrobeat' latino, una de las grandes tendencias musicales del verano

"En cuanto a las tendencias para este verano, al margen del habitual reguetón y el pop latino y español, el 'afrobeat' latino es el sonido de moda en España y Latinoamérica. El 'afrobeat' es el género más popular de la música urbana africana moderna (con artistas como Wizkid o Burna Boy), y ahora los artistas hispanohablantes, como Quevedo, Alejandro Sanz o Shakira lo están haciendo suyo", según Spotify. El líder indiscutible de este movimiento es el artista colombiano Beéle, que en este momento cuenta con cinco canciones dentro del top 10 en la playlist 'Top 50: España'.

En España además, la escena del género urbano se ha mostrado especialmente entusiasta, creando el "afrochuleando", un nuevo sonido que mezcla ambos mundos, y del cual en la lista se encuentra la canción 'Rihanna', de Oscar el Ruso y Samuel G. "Esta representa un claro ejemplo de cómo los nuevos sonidos se funden con los existentes, influyendo y transformando la música actual", explican desde la plataforma.

Este verano también destaca la presencia de estrellas femeninas de pop locales como Lola Indigo, Aitana o Bad Gyal. "Estas artistas ejemplifican a la perfección la relevancia que continúa teniendo el pop en el escaparate musical nacional".

Por su parte, el nuevo indie español también se abre hueco en la lista con “Malibú”, de Rusowsky, miembro del colectivo Rusia-IDK que recientemente publicó su primer álbum, 'Daisy'.

Como en años anteriores, una de las tendencias clave sigue siendo el género urbano, con grandes artistas internacionales como Myke Towers y Quevedo con su 'Soleao', o la colaboración argentina entre Emilia, Tini, y Nicki Nickole en 'Blackout'.

“Este verano, en las playlists de Spotify sonarán artistas locales como Aitana, Quevedo y Bad Gyal, junto a grandes nombres urbanos de Latinoamérica como Bad Bunny y Karol G. Además, canciones como ‘La Plena - W Sound 05’ y ‘Malibú’ reflejan la variedad y riqueza musical que nuestra plataforma experimentará durante la temporada de verano", destaca Darío Manrique, Editorial Lead, España & Italia en Spotify.

La 'playlist' del verano 2025 en España, según Spotify: