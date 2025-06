Carlos Madrid, director de Cinema Jove: "Me gustaría volver a presentarme para dirigir el festival siempre que las condiciones sean óptimas"

Cinema Jove ha cumplido este año 40 ediciones. ¿Cómo ha ido?

Ha sido una edición muy completa porque el entusiasmo del público joven hacia el festival es creciente cada año y no ha sido una excepción. Hemos cumplido con las expectativas en la selección de lunas y en la sección que hemos creado para ver las películas ganadoras de otros años, que sirve para que la gente que ha llegado al festival este año pueda ver la programación anterior. Nos ha encantado la visita de Radu Jude, al que admiramos por su lucidez, ironía y humor en sus películas, que es el mismo que destila como persona. Es mordaz, apasionado de las nuevas tecnologías que además incorpora en su trabajo. En el encuentro del jueves fue muy generoso al hablar de todas sus películas y nos enseñó su TiktTok y las cuentas y vídeos que admira, que dice que en algunos casos son mejores que el propio cine.

¿Cuál ha sido el principal reto organizativo?

El presupuesto ha sido menor. Lo que sí te puedo decir es que queríamos mantener el aumento progresivo de espectadores y lo hemos conseguido. Además, en lo material y promocional perdimos la sede que teníamos en la Plaza del Ayuntamiento, un stand que funcionaba como sede y realizábamos podcast, exposiciones y otras actividades relacionadas. Hemos tenido que reubicarlo pero gracias a nuestro equipo de producción, que es fantástico, ha salido bien.

¿Cómo ha funcionado el equipo?

El equipo es fantástico, con una medida de edad de treinta y pocos años, un equipo joven y amigo, que ya es experto. En la mayoría de casos saben cómo funciona el festival y en las nuevas incorporaciones hemos notado entusiasmo y ganas de aprender. Estoy orgulloso. Hay incorporaciones por parte del Institut Valencià de Cultura (IVC) que son nuevas y a veces la burocracia y la gestión cultural suelen tener tiempos diferentes. El reto de todos es ir ajustándonos, entendiendo cómo funcionamos y nuestros procedimientos. Ha habido un proceso de diálogo abierto y estamos en ello.

En la selección de cortometrajes y películas, ¿se han aplicado criterios nuevos?

Son los mismos: calidad, innovación y que las historias sean nuevas o que estén contadas de forma novedosa. Que la autoría también sea novel y que no les hayamos visto hasta ahora. Es la misma premisa que siempre y funciona.

Y en el jurado, ¿hay nuevas valoraciones?

No nos metemos nunca en la decisión del jurado ni en los procedimientos y las deliberaciones, que se hacen a puerta cerrada porque no queremos influir. El jurado es soberano tanto en la decisión que toma como en el procedimiento que utiliza. Les pedimos las actas de las decisiones ya tomadas para que las firmen y las justifiquen y nada más.

A tenor de la participación de películas, ¿detecta que hay interés por formar parte del festival?

Sí, porque además del prestigio que crece cada año, hay muchos jóvenes interesados en participar, tanto directores de cine como de espectadores. Cuando ven a ciertas figuras del cine que vienen, como Sean Baker, Ruizpalacios o Radu Jude este año, se le da un fama añadida y que el festival sea visible a otros públicos. Por unas razones o por otras, hay más participación.

¿Cómo equilibran la presencia de cine internacional, con el nacional y con el valenciano?

No hay cuotas y no pensamos tenerlas. Eso sí, hay tanto cine valenciano de calidad que es inevitable tener cada año cinco, seis o siete cortometrajes. No es una premisa que estén, pero la cantera de cine valenciano es excelente, a nivel de sección oficial. Por eso en su día decidimos quitar la sección valenciana porque no queríamos que hubiera ningún tipo de "guetto" y quisimos integrar a unos y a otros, que los internacionales vean el gran nivel que hay en Valencia y viceversa.

¿Diría que el cine valenciano está en buen momento?

Sí. Cinema Jove es internacional, pero las películas valencianas están ahí por derecho propio. Específicamente te diría que sí, que está en muy buen momento. Falta por ver qué sucede ahora con las ayudas, con que lleguen a tiempo, es el reto que tiene el Institut Valencià de Cultura. Este año son tres películas valencianas: 'Pequeños Calvarios', 'Tóxico' y 'La terra negra', que son tres ejemplos de grandes directores como Javier Polo, Lorenzo Lerín y Alberto Morais, respectivamente. Morais es valenciano de acogida y ha incorporado a un elenco de aquí, además de la producción que está participada por el IVC. Son autores que tienen mucho que decir, con obras de calidad dignas de ser exhibidas no solo en festivales.

En el mercado del cine y en la competición que se genera entre festivales, ¿Cinema Jove tiene músculo?

Por lo que veo cuando estoy en estos mercados, sí. Hay pocas negativas cuando pedimos alguna película para que se estrene en Cinema Jove. Es un festival especializado y va a un nicho concreto, vamos a por películas de directores de menos de 40 años.El festival está bien posicionado porque son 40 ediciones y hay muchas grandes figuras que han pasado por aquí. Además, tampoco celebramos en otoño, que es la época de los festivales en España. Así que sí, tenemos músculo y nos aceptan a la primera las películas a las que proponemos venir.

De hecho, usted impulsó poner el tope en los 40 años.

Evidentemente, hay quien tiene 41 años o 42 y es igual de joven que alguien de 38, pero había que poner un límite, al menos para dotar de identidad e identificación las cosas. El nombre del festival lo indica: es un festival joven. Lo dije en mi primera rueda de prensa, quería que la juventud saliera por todos los poros y lo he querido plasmar tanto en la edad de los participantes como en otro tipo de iniciativas del festival.

En los cinco años que ha estado al frente, ¿ha visto una evolución en el perfil de los participantes?

En muchas ocasiones, por una cuestión de edad y de experiencia vital, parece que van a tener menos inquietudes. Cada año nos llevamos sorpresas, nos desprejuiciamos totalmente. Los jóvenes han visto películas, han tenido experiencias tanto cinematográficas como vitales y hay mucha hambre de conocimiento y cultura. Siempre hay entusiasmo y ganas de seguir haciendo y aportando al cine. Mostramos películas debutantes o segundas obras y ahí se ve cuando alguien mete toda la carne en el asador. En muchas ocasiones porque cree que a lo mejor no habrá una segunda.

Carlos Madrid en la Filmoteca de València, el jueves. / Daniel Tortajada

¿Detectan nuevas temáticas, lenguajes o inquietudes?

Se nota la incorporación de las redes sociales, que es ya una constante. Radu Jude habló de TikTok y su adicción. En los cortometrajes hay interacción con Chat GPT, como en el ganador de este año, 'Les amours electriques' (Alois Sandner Diaz, 2025), donde una voz en off habla de los posibles 'match' entre personas, su compatibilidad, dentro de un programa informático. Es decir, se crean relaciones a través de algoritmos. Eso retrata el corto ganador. Esas preocupaciones por la interacción entre la inteligencia artificial y el ser humano están cada vez más presentes en las temáticas.

A tenor del Premio Futuro de Cine que ha ganado María Romanillos, ¿qué papel juega Cinema Jove en el descubrimiento y proyección de nuevos talentos?

Cada vez mayor, porque hemos comunicado más a quién se le ha dado el premio cuando no era conocido. En esa categoría es bastante claro, como es el caso de Sean Baker, que estuvo aquí hace dos años y tiene ahora una Palma de Oro y cinco premios Oscar con Anora. Es un gran salto. Mucha gente que no lo conocía se entera ahora que estuvo en Valencia hace dos años, y eso da pie a que vengan otras figuras que serán conocidas en unos años. Ha pasado también con Greta Fernández y Pablo Molinero, premiados en el mismo año, o con Elena Martín. Verles evolucionar y que no paran de trabajar después de haber recibido nuestros premios crea una conexión muy reconfortante.

Respecto a las novedades que mencionaba antes, en esta edición también ha habido lugar para la GenZ a través del ciclo de iconos.

Sí, en la misma línea de antes, queríamos que la juventud saliera por todos los poros del festival. El año pasado hicimos un ciclo sobre videojuegos y otro sobre los 30 años de la beca Erasmus. Queríamos introducir temáticas juveniles, que les gustaran los jóvenes o que se vieran reflejados frente a la cámaras. No era tanto una búsqueda de ampliar públicos sino de que los jóvenes se identificaran con el festival.

¿Qué ha cambiado desde que entró en la dirección en 2017?

Hemos incorporado el Jurat Jove desde 2018, que ha funcionado bien y ha creado nuevos públicos. Hemos añadido estos puestos de información fuera del Rialto para que el festival fuera visible en la calle y hemos incidido mucho en la publicidad y medios de comunicación, ya que yo vengo de ese sector. Quiero pensar que hemos cumplido con la premisa de que el festival fuera mucho más conocido por los jóvenes.

Su contrato terminó en marzo y cierra un ciclo. ¿Se ha dejado algo que le hubiera gustado hacer?

Me gustó mucho impulsar el concierto de Oliver Arson y sus bandas sonoras con la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana, me gustaría es repetirlo con algún otro músico o compositor de bandas sonoras y repetir también con la orquesta, que fue una gran experiencia.

Ahora sí, hablando de futuro. ¿Piensa volver a presentarse para dirigir Cinema Jove?

Sí, me gustaría seguir en Cinema Jove pero tendrían que darse unas condiciones concretas. Si hay un concurso y las condiciones son óptimas, me volveré a presentar. Me refiero a las condiciones salariales y de trabajo, para que haya un equipo que pueda estar más tiempo y puedan organizar actividades con más previsión. Que se pueda contratar antes. Cinema Jove no tiene entidad jurídica, es del Institut Valencià de Cultura, de quien todo depende.

Carlos Madrid junto al cineasta Radu Jude el jueves por la mañana. / Daniel Tortajada

¿Teme que el futuro de Cinema Jove pase también por ser asumido por otra entidad como fue La Mostra con el Palau de la Música?

No, el Palau sigue siendo de la Concejalía de Cultura. Eso fue un cambio técnico, pero sigue siendo un festival de cine organizado por el Ayuntamiento de València. No es tan importante, es solo una figura jurídica.

¿Cómo vería usted la fusión de ambos festivales como se planteó el año pasado?

Manifesté mi opinión respecto a este tema: Cinema Jove y La Mostra son festivales temáticos y no tiene nada que ver el uno con el otro. Uno es un festival para jóvenes, con la limitación de edad que comentábamos, y La Mostra es cine mediterráneo. Si ambos fueran festivales de cine de València tendría sentido, pero de otra forma no. Cada uno tiene una identidad fuerte y marcada y creo que es mejor mantenerlo así.

También manifestó que apostaba por convertir Cinema Jove en una fundación. ¿Lo mantiene?

No, creo que el funcionamiento sería más rápido y más ágil, pero esa conversión añadiría un problema más a los ya existentes; de momento no creo que sea viable.