Chiara Oliver, de colaborar con Pablo López a triunfar en València

La trayectoria musical de ambos artistas está vinculada al concurso musical «Operación Triunfo». Chiara Oliver (Ciutadella de Menorca, 11 de marzo de 2004) quedó en octava posición. Pablo López, por su parte, quedó subcampeón durante su edición. Anteriormente ambos cantantes ya habían coincidido en otro programa relacionado con la música, ya que el malagueño fue ‘coach’ durante la participación de la joven en el certamen «La Voz» en 2022, aunque ella escogió estar en el equipo de Laura Pausini. En 2019, la joven ya había llegado a la final de «Got Talent España».

Ahora Pablo y Chiara (conocida como Kiki) vuelven a unir sus camiones, aunque en esta ocasión con sus trayectorias musicales ya suficientemente consolidadas dentro de la industria española. En esta ocasión, ambos artistas se han unido para cantar «Tulipanes», canción que la artista balear incluye en su último álbum «La última página». Los dos cantantes no sólo han decidido unir sus voces en este tema tan especial, sino que también juntan sus pianos para interpretar la canción.

La balada, que ambos definen como un tema «mágico», se estrenó el pasado 30 de mayo y probablemente será uno de los temas que la joven interpretará el 17 de julio dentro del ciclo de conciertos de Viveros. València se convierte durante este mes en el escenario ideal para combatir las calorosas noches de verano con una serie de conciertos que se inician mañana, 1 de julio, con la actuación de Sole Giménez y Juan Valderrama.

Chiara Oliver, que actuará el 17 de julio, se subió por primera vez a un escenario con tan sólo seis años. Concretamente, la pequeña participó en un concurso de talentos organizado en un hotel. Desde ese momento, su trayectoria ha estado vinculada a varios certámenes musicales televisivos, pero siempre de la mano de su madre y el apoyo de su familia. A pesar de no poder entrar en «La Voz Kids» cuando era pequeña, la cantante sí que pudo participar en el formato de adultos compaginando sus estudios con sus actuaciones. Sin embargo, la artista empezó a ganar fama tras formar parte de la edición de «Operación Triunfo» en 2023. La artista fue escogida como favorita en la gala 5 al interpretar «Stumblin’ In», de Chris Norman y Suzi Quatro. Quedó en octava posición tras ser expulsada en la gala nueve.

Su experiencia en este formato musical supuso un punto de inflexión y una evolución a nivel personal y musical. «Mala costumbre» fue la primera canción que firmó con su nombre.

Tras salir de la academia, Chiara Oliver ya arriesgó lanzando su primer EP «La libreta rosa», compuesto por siete temas, que empezó a escribir en el propio concurso. El nombre de este disco hace referencia a su icónico cuaderno de este color que siempre le acompañaba en el programa. En él, la extriunfita escribía sus pensamientos, experiencias y emociones, que transformaba posteriormente en canciones. Sus fans, que siguieron de cerca este proceso de composición, llevaban desde ese momento deseando escuchar estas canciones. Esa característica libreta rosa donde escribía, al fin cobró vida y en su interior se esconden historias de cariño como en «El Parque» junto a Violeta, de pasiones como en «La Invitada» y de añoranza, decepciones o ilusiones en el resto de tracks. Además, «Cada Vez» es un bonito mensaje de amor e inspiración dirigido a sus compañeros del concurso. Con ellos, realizó una gira de conciertos, con los que recorrieron varias ciudades españolas y congregaron a miles de fans del concurso. El espectáculo realizado en el Wizink Center de Madrid se convirtió en un documental de Prime Video.

Despedida de «OT»

«La libreta rosa» también fue una especie de despedida de la artista con esta etapa musical, que supuso un antes y un después, para centrarse en su nuevo proyecto discográfico. Tras publicar este primer EP, Chiara Oliver dejó escritas otras seis canciones que ahora forman parte de «La última página», su nuevo disco que ya ha sido número 1 en ventas en España y a través del cual experimenta con distintos géneros musicales, conectados por el pop. El álbum, producido por grandes nombres de la industria musical, como el tres veces nominado a productor del año en los Latin Grammy, Nico Cotton, Sr. Chen, Gala Nell y Quaiko, se ha situado en lo más alto de las listas musicales del país.

Con más de 21.000 entradas vendidas en su gira por España, Chiara aterriza en las próximas semanas en el ciclo de conciertos de Viveros. La artista ha preparado un espectáculo que no dejará indiferente a nadie y en el cual demostrará por qué es reconocida como la nueva sensación del pop-rock en el panorama actual mientras se va abriendo paso poco a poco en el panorama internacional.

La artista no sólo destaca por sus canciones, sino también por sus mensajes reivindicativos. En 2024, se convirtió -junto a otros compañeros del programa- en la pregonera de las fiestas del Orgullo en Madrid.

Raíces británicas

La artista fusiona sus raíces menorquinas con su ascendencia británica por parte de su madre. Aunque algunas de sus canciones están escritas en catalán, la cantante ha explicado en varias ocasiones que suele comunicarse en inglés, por lo que se inspira en artistas como Olivia Rodrigo. Chiara Oliver se formó en la Escuela Municipal de Múica y de Artes Escénicas de Ciutadella y posteriormente fue al Conservatorio Profesional de Música de Menorca. Tras trasladarse a Barcelona, la extriunfita estudió canto moderno en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Se trata de una artista muy versátil, ya que domina su técnica vocal, pero también compone y tocar la guitarra, el piano y el bajo.

Otros conciertos

El ‘cap i casal’ inicia este martes 1 de julio el ciclo de conciertos en Viveros. Sole Giménez y Juan Vallderrama inauguran esta edición con una oda al bolero. Ambos unen sus voces en el espectáculo «Algo contigo». Caravan Palace (3 de julio), Los Secretos (4 de julio), Hakuna Group Music (5 de julio con un «sold out»), Rosario (6 de julio), María José Llergo (8 de julio), Vanesa Martín (10 de julio), Europe (11 de julio), La La Love You (12 de julio), Álvaro de Luna y Bombai (13 de julio), The Human League (15 de julio), Camila (16 de julio), Victor Manuelle (18 de julio), Luis Fonsi (19 de julio), Simple Minds (20 de julio), Marta Santos (24 de julio) y Kream by Alvama Ice (25 de julio) cierran el cartel. Algunos de ellos estarán acompañados por artistas invitados que sorprenderán al público y les descubrirán el presente y el futuro de la industria musical. n