Jesús M. Sánchez, autor de 'Grial': "Quizá haya misterios que nunca deberían ser resueltos"

Presenta 'Grial', su tercera novela. ¿Por qué ha elegido este misterio?

Soy un apasionado de la historia y de los enigmas históricos. Por lo que siempre supe que escribiría una novela sobre el Santo Cáliz, es uno de los grandes misterios históricos de Europa. Los valencianos -permíteme que me tome la libertad de incluirme, ya que aunque nací en el norte de España y crecí en el sur, llevo residiendo en València más que en ninguna otra parte y, sin olvidar de donde vengo, tengo un vínculo muy emocional con València- conocemos que la Catedral alberga el Santo Cáliz, es un símbolo de la Ciudad del Túria y una señal de identidad de esta tierra, pero que la reliquia la custodie València no es casualidad. Hasta que llegó hasta aquí pasó un auténtica odisea.

¿Qué fue lo que le atrapó?

Podemos disfrutar de la belleza de una obra de arte, tener curiosidad por un objeto antiguo o que crezca la necesidad en nosotros de querer saber más sobre un hallazgo arqueológico, pero te aseguro que si conocieras la historia que hay detrás de lo que ven tus ojos, observaríamos el mundo de una forma muy diferente. Eso es exactamente lo que me ocurrió a mí con el Santo Cáliz de la Catedral de València, supe al instante que detrás de su odisea, hasta llegar a Valencia, había una historia quecontar. Literariamente, era un terreno fascinante. Permite conjugar el rigor histórico con el ritmo del thriller, y construir una aventura que no solo entretiene, sino que invita al lector a reflexionar y a investigar.

Se ha definido la novela como 'El código Da Vinci' valenciano, destinado a los lectores que les gusta la intriga y los thrillers con tintes históricos y arqueológicos.

Es una novela contemporánea cuya historia comienza en València. El lector viajará a Israel y a la Roma y a El Vaticano más misteriosos. Vivirá el pasado y los conflictos personales de los personajes, su evolución, su fragilidad, su valor, etc... 'Grial' es un thriller que, más allá de adentrarse en la enigmática historia del santo cáliz, propone un viaje apasionante por los grandes misterios del pasado. Se entreteje la acción, la intriga, la conspiración y la permanente tensión entre la verdad y la influencia del poder. En esta trama, religión e historia se entrelazan para intentar dar respuesta a una pregunta: ¿Ha custodiado realmente la ciudad del Turia, durante los últimos siglos, el auténtico Santo Grial?

Todas las referencias históricas, obras de arte, hallazgos arqueológicos, misterios históricos o archivos antiguos de 'Grial' están documentados

Se han escrito ríos de tinta sobre el Santo Grial. ¿Le daba vértigo, como autor, abordar este asunto desde una nueva perspectiva?

Es cierto, que se ha publicado mucha literatura griálica, ensayos, novelas, incluso todos hemos visto a Indiana Jones con el Santo Grial. Creo que se ha escrito de todo sobre todo, mas la cuestión no es de qué se escribe, sino cómo se escribe. Sabía que me enfrentaba a un reto, pero la mejor forma de encarar un desafío es con una buena preparación. Es decir, hay que estar documentado. Hay que saber de lo que se habla y de lo que se escribe. Evidentemente no puedes contar todo lo que has aprendido por la sencilla razón de que el contenido que se plasma en las páginas debe encajar a la perfección en la novela y tampoco podemos aburrir al lector. Tenemos el ejemplo de grandes autores, incluso de literatura fantástica, que se han documentado a lo grande antes de escribir. Todos recordamos los libros de El Señor de los Anillos, de J.R.R Tolkien. Los enanos, elfos, trols, la Tierra Media, hay una clara inspiración de la mitología nórdica para crear ese mágico mundo que nos enamoró a todos. Aunque 'Grial' se trata de una novela y no de un ensayo, puedo contarte que todas las referencias históricas, obras de arte, hallazgos arqueológicos, misterios históricos o archivos antiguos están documentados.

¿Cómo ha sido la tarea de documentación para escribir la novela?

He tenido que estudiar ensayos, artículos y publicaciones de diferentes académicos e investigadores. Sin embargo, también han sido muy necesarias las entrevistas personales, telefónicas, los mensajes, email, etc. con expertos en distintas disciplinas. Cuando un profesor, investigador o experto me concede una entrevista para documentarme sobre una cuestión concreta sobre mis novelas, siempre intento leer todo lo que encuentro sobre el tema. El motivo de hacer esto es para que la persona que va a ofrecerme su colaboración no pierda el tiempo. Que el experto o experta vea ante sus ojos a un escritor que ha hecho sus deberes y deseoso de escuchar lo que tiene que contarle. Creo que es lo menos que se puede hacer con quien te va a prestar su tiempo y ayuda desinteresadamente.

Y en el libro también forma parte de la documentación los escenarios tanto de València como de Italia.

Sí, es otra parte fundamental del trabajo. Reconozco que disfruto muchísimo, sobre todo cuando toca viajar, pues recorrer otras ciudades o países es otra de mis pasiones. Nunca pierdo la oportunidad de conocer nuevos lugares, gozar de sus calles, arte y costumbres. Es muy beneficioso para el escritor que conozca en profundidad las ubicaciones en las que se desarrolla la trama y de esta forma cuando describa sus calles o plazas pueda hacerlo con el mayor aplomo posible.

¿Cómo ha sido revisitar València para escribir sobre ella?

Hace años viajé a Roma y la Ciudad del Vaticano, resido en València desde hace quince años y no sabría decirte las veces que he visitado la catedral, incluso, hasta he tenido la fortuna de disfrutar de dos visitas guiadas con el fin de familiarizarme con los escenarios fundamentales en los que se mueven los personajes. He de reconocer que, a veces, el escritor no puede desplazarse a la ciudad sobre la que desea escribir, pero en esos casos es necesario documentarse sobre ese lugar. Esto me recuerda al caso de Bram Stoker y su novela Drácula, por muy sorprendente que parezca Stoker nunca estuvo en Transilvania ni en la región de Los Cárpatos, sin embargo su trabajo de investigación sobre aquella zona fue impresionante, pues cuando describe aquel lugar parece que lo narra mientras lo ve.

Y además aborda también en la novela los rituales como son los excorcismos.

Esto trae a mi mente a una anécdota, o al menos quiero pensar que solo fue eso, de una situación en la que lo pasé un poco mal. En 'Grial', el padre Llorens, uno de los exorcistas de Valencia, acompañará a Sonia Fabrat, doctora en Historia, en la misión que le ha encomendado el arzobispo de Valencia; recuperar el Santo Cáliz. Recuerdo que solicité una cita con uno de los exorcistas de Valencia. Ya que uno de los personajes principales de la novela era un sacerdote que ejercía el Ministerio del Exorcismo, qué menos que conocer ese mundo. Como de costumbre, leí todo lo que cayó en mis manos sobre exorcismos antes de la entrevista. Este religioso me advirtió que me ayudaría, pero que no profundizara en este tema. La verdad que ya era un poco tarde para eso, aunque, en un principio, no le di mucha importancia a aquel consejo. Tras nuestros encuentros y mis lecturas comencé a sufrir unas pesadillas nada agradables que se alargaron hasta que terminé la investigación sobre el Ministerio del Exorcismo. Quizá fue sugestión, o si Dios ve y escucha todo lo que hacemos y decimos, ¿puede que el demonio también?

Profundicé sobre el origen de las órdenes secretas, conspiraciones y leyendas, es un universo en el que siempre quiero quedarme más antes de volver al mío

¿Ha descubierto cosas nuevas sobre el Santo Grial en el transcurso de esta escritura?

Siempre. El periplo del santo cáliz hasta que llegó a Valencia es un viaje de descubrimiento. He tenido la oportunidad de estudiar la reliquia desde varias disciplinas, tanto de una visión religiosa hasta desde los puntos de vista de la historia y la arqueología. Dediqué mucho tiempo a profundizar sobre el origen de las órdenes secretas, conspiraciones y leyendas. El trabajo de investigación es como un universo absorbente en el que siempre quiero quedarme un poco más antes de volver al mío. Me siento como Flanagan, aquel niño de catorce años obsesionado con las novelas negras y de intriga que actúa como un detective privado y resuelve casos. Por cierto, el libro en el que aparece este personaje se llama 'No pida sardina fuera de temporada', escrito por Andreu Martín y Jaume Ribera y debo agradecer a mis profesores que con doce o trece años me hicieran leer esta obra, pues lograron que fuese esta novela la que me llevó a amar la lectura.

¿Su pasión por la literatura le ha hecho mejor escritor?

Como bien sabes, un escritor se forma con sus experiencias de vida (personal y profesional) y, por supuesto, por los libros que ha leído. No olvidemos que un escritor es un gran lector. Cuando escribes una novela y comienzas a documentarte, sin duda alguna aparecerá nueva información que no contabas con ella, pero que encaja perfectamente en el viaje que estás preparando para los lectores. ¡Ah! Y créeme cuando te digo que el contenido más importante no está en Internet, sino en las mentes de estos académicos e investigadores que colaboran contigo en busca de la verdad.

La novela 'Grial' de Jesús M. Sánchez. / L-EMV

¿Cree que el misterio del Santo Grial se resolverá algún día? Nunca parece que llegue la evidencia final.

Bueno, ¿qué es lo que hace atractivo a un misterio? El que no se pueda resolver. Si tuviésemos el poder de encontrar la solución a todos los enigmas, el juego en esta vida acabaría. Quizá haya misterios que nunca deberían ser descubiertos. Además, también se sabe que existe el turismo de misterio. Te voy a poner un ejemplo, como sabes colaboro con el programa Cuarto Milenio y, de vez en cuando, les presento algún caso. En el primero que colaboré con ellos fue con el Albergue de Millares en el año 2020. Pues, el lunes siguiente al domingo de la emisión del programa se recibieron muchísimas llamadas a la localidad de personas de toda España que querían pernoctar en el albergue. A mi parecer, en algunas ocasiones el misterio es un reclamo turístico.

¿Qué puede el lector esperar de 'Grial'?

'Grial' no pretende imponer una verdad, pero sí propone una posibilidad. Una que nace del cruce entre la historia, la tradición, la religión y lo que a veces se esconde a simple vista. Espero que esta obra despierte en cada lector la misma pasión por el misterio y la historia que me ha inspirado a mí al escribirla. Mi intención con 'Grial' no es solo que el lector disfrute del viaje, sino tocar al investigador que llevamos dentro y ofrecerle la oportunidad de continuar investigando estos misterios. Los lectores que lean 'Grial', trasformarán su percepción del santo cáliz para siempre. Si sabemos como mirar, encontraremos un mundo lleno de misterios, quizá nuestra misión no sea descubrirlos, sino disfrutar del camino hacia su encuentro.

¿Por qué ha decidido abordar este género?

Porque, de momento, es con el que me encuentro más cómodo. Siendo sincero, escribo el libro que a mí me gustaría haber leído. Si me lo permites, me gustaría terminar dando mi apoyo a las librerías de barrio. Aun con las nuevas tecnologías y la inmediatez que presentan, siguen resistiendo y son espacios abiertos a la cultura. Yo los veo como puntos de encuentro donde podemos conversar y ser conscientes de que cada libro tiene su propio destino. Como lector, no hay nada como perderse entre sus baldas y dejarse sorprender por cada libro que encuentras. Apoyar a las librerías es una manera de cuidar el alma de nuestras ciudades y pueblos.