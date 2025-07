El IVAM bucea en su archivo y presenta 'Escena II: Latencias': la ciudad vulnerable hecha obra

El IVAM inaugura la segunda parte de la puesta en valor de los fondos museísticos que inició la anterior dirección del museo. Con 'Escenas II: Latencias' se cierra, por ahora, un círculo abierto en 2024 con 'Escenas I: Hacer paisaje', que impulsó la anterior directora, Nuria Enguita, junto a su adjunta, Sonia Martínez, que ha comisariado esta secuela. Lo ha hecho con Carles Àngel Saurí, exdirector del Espai d'Art Contemporani de Castelló, y el resultado es abrumador: la vulnerabilidad de la ciudad y el paso del tiempo son los ejes sobre los que giran las obras de una veintena de artistas que se han sacado de los fondos museísticos para sacarlos a bailar y a establecer un diálogo entre ellos, sin importar si tienen 100 años o si tienen tres.

Esa conversación la han moderado Martínez y Àngel y lo han hecho ya bajo la dirección de Blanca de la Torre, quien les ha agradecido esta mañana el trabajo desarrollado que, además, dan pie a las dos siguientes exposiciones que ella misma comisaria a partir de septiembre: Kara Walker con 'Burning Village' y 'Habitar las Sombras'.

Precisamente, De la Torre ha explicado que la exposición "pretende pensar la colección no como una categoría cerrada, sino como una serie de ecos y reverberaciones, más o menos latentes, entre las obras seleccionadas”.

En 'Escenas II: Latencias' se habla de lo que no se ve, pero está. Es la filosofía de la que parten ambos comisarios para explicar una muestra compleja, tanto en contenido como en continente, con narrativas a priori sencillas, pero que esconden una tela de araña llena de conexiones entre autores, materiales y formatos. La exposición se divide en tres salas y se relacionan entre sí a través de tres esculturas.

La primera de ellas abre la exposición y es de Bruce Nauman, titulada 'Model for tunnels; Half square, half triangle and half circle with double false perspective', una estructura que obligadamente hay que rodear y que juega con los equilibrios, la fragilidad y la dureza. La segunda es de Juan Muñoz bajo el título 'Chino frotándose las manos' y mira a través del cristal hacia el exterior del IVAM, interpelando a la escultura 'Untittled' de Richard Serra en la explanada. La mira con una sonrisa cómplice y afectiva y da cuenta de la amistad que mantuvieron los artistas.

Sonia Martínez, David Gómez y Carles Àngel Saurí en la exposición 'Escenas II: Latencias' en el IVAM. / Ana de los Ángeles

Sobre esas tres esculturas pivota la exposición "que obliga a mirar y revisar obras de artistas que están presentes, otros que están ausentes y otros que están latentes", ha dicho Martínez, en un trabajo de "arqueología" que habla sobre todo aquello "que permanece a la espera".

De la fotografía al azulejo

Así, en la primera sala del Centre Julio González se inicia con la serie fotográfica de Ángeles Marco 'Presente-Instante #1 #2 y #3' e inicia un recorrido a través de la poesía de Claude Cahun y de una de las '48 publicaciones' de Xisco Mensua que invoca a Kara Walker, quien salta hasta el mural cerámico de Olga Diego o la inspiradora fotografía 'Construcció-destrucció, Albufera' de Diana Blok.

Una reflexión sobre el urbanismo salvaje que deriva de un turismo sin límites plasmado en 'Todo bajo el sol' (2020), dibujos originales de Ana Penyas que recogen la evolución de la costa valenciana desde los años 60. Se encuentra en la segunda sala donde convive con el 'Floating garden' de Ibon Aranberri, estructuras de hormigón con restos de botellas de San Pellegrino que alude al origen del PS1 Contemporary Art Center de Nueva York antes de que fuera asumido por el MoMA. La obra reflexiona sobre la gentrificación de barrios como Queens y dialoga directamente con el montón de ceniza que preside la sala de Reiner Ruthenbeck, 'Aschebaufen VIII, über Quader'..

En esa misma tendencia se presenta otro de los cuadernos de Xisco Mensua, esta vez en el que aborda la 'Splitting house' de Gordon Matta-Clark por la que partía casas por la mitad en el barrio de Nueva Jersey, en otra alusión a un autor que no está pero sí está a través de Mensua.

“Nuestra intención es que cada espectador amplíe conexiones y relaciones a partir de sus propios imaginarios”, ha comentado Martínez sobre la exposición, que invita a que el espectador realice su propia lectura a través de los materiales -dibujos, collage, performance, madera, audiovisuales…-, a través de las ausencias o bien a través de las referencias a otros artistas o a otras exposiciones del museo.

Materiales denostados

Así, el trabajo con texturas y materiales de Joan Cardells convive con Reiner Ruthenbeck y Robert Rauschenberg. Resignifican los materiales y usan la ceniza, la uralita, el cartón o el hierro en sus composiciones, como sucede también con 'Un exercici de violència' de Guillermo Ros y sus grandes roedores que ocupan la sala cuatro y que se alimentan del mobiliario de anteriores exposiciones.

Las ratas de Guillermo Ros en 'Un exercici de violència' en el IVAM. / Ana de los Ángeles

Cierra Juan Muñoz con una sala propia donde dos balcones y un suelo óptico conforman una instalación sin título, presentada en 1992, por la que el espectador es el centro de la obra y los personajes de los balcones están suspendidos en un espacio tiempo-irreal y en una estancia donde todo podría pasar.

La exposición se podrá visitar hasta el 7 de septiembre, cuando le tome el relevo Kara Walker. La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha felicitado a la los comisarios y a la directora del IVAM por "sacar músculo" con esta exposición que aglutina 100 años de expresión artística.