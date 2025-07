Así se quedó València sin su joya del arte medieval más preciada

En noviembre de 1864 llegaba al recientemente inaugurado South Kensington Museum de Londres una pieza que el asesor de la institución en París, John Webb, había visto desmontada en el patio trasero de la tienda del anticuario Toussaint-Joseph Baur. Se tratataba del retablo de Sant Jordi -o del Centenar de la Ploma-, perteneciente a la iglesia del mismo nombre (ya desaparecida) en València. Una joya del arte medieval -y un símbolo de la identidad valenciana- por la que el actual museo Victoria and Albert Museum pagó al marchante -y expoliador- francés la por entonces nada despreciable cifra de 840 libras esterlinas.

Lo que no se sabe con certeza es cómo esta magnífica pintura que reproduce en su tabla central a Jaume I en la batalla del Puig salió de València ni quiénes fueron los responsables de su pérdida. Aun así, la profesora Encarna Montero, de la Universitat de València, apunta varias pistas sobre esta definitiva pérdida patrimonial en uno de los artículos incluidos en “El Centenar de la Ploma y el Retablo de la Antigua Iglesia de San Jorge de Valencia”, el libro que acaba de publicar el IVCR+i con motivo de la restauración hace cinco años de la predela de esta inigualable pieza artística.

Este libro de 770 páginas y con parte una centrada en los estudios históricos y artísticos sobre el retablo y otra dedicada a la restauración de su predela, ha sido presentado este miércoles por el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, y la directora del IVCR+i, Gemma Contreras.

Centenar de la Ploma / L-EMV

Una desaparición ignorada

Tal como señala Montero en su artículo, el retablo de Sant Jordi fue desmontado y sacado de València en circunstancias poco claras entre 1851 y 1864. Aunque la iglesia de Sant Jordi fue demolida en 1860, la experta sospecha por varias razones que la obra encargada por la milicia del Centenar de la Ploma para su iglesia fue retirada antes de esa fecha.

La primera razón es que en 1851 ya no se celebraban actos religiosos en la iglesia, lo que sugiere que el templo estaba cerrado al culto. El artículo también hace referencia a una noticia de 1857 que indica que la iglesia de la milicia del Centenar de la Ploma iba a ser reutilizada como sede judicial, lo que muy probablemente exigía el desmantelamiento del retablo para habilitar el espacio.

Además, no se conservan documentos oficiales sobre su venta, lo cual resulta desconcertante dada la existencia ya por entonces de instituciones que tendrían que haberse interesado por la conservación de esta joya artística como la Comisión Provincial de Monumentos o el Museo de Pinturas. Lo que queda claro es que, a pesar de la importancia de la pieza, su retirada pasó desapercibida o fue ignorada por las autoridades de la época.

Los mediadores

Las circusntancias del traslado exacto de València a París son desconocidas, pero se presume que pasó primero por Madrid, como ocurrió con otras obras de arte vendidas en esos años tras la desamortización. La venta fue probablemente facilitada por intermediarios, tal vez incluso por figuras influyentes como Valentín Carderera, coleccionista e historiador con contactos en el mundo museístico británico. Tal como apunta la historiadora, suscita “perplejidad” que un visitante como Carderera, interesado a partes iguales en el arte medieval y en la efigie de personajes ilustres, nada dijese o escribiese sobre la obra tras su estancia en València en el verano de 1851.

Trabajos de investigación y restauración en la predela del retablo. / Miguel Ángel Montesinos

Pese a estas sospechas, la investigadora reconoce que, desde entonces, quién fue responsable del destino de la obra sigue siendo una incógnita: “¿Montesa (orden heredera del Centenar), que dependía en última instancia de la Corona? ¿Las autoridades municipales? ¿Las eclesiásticas?”. No obstante -concluye Montero-," es posible aportar datos que prueban que a mediados del siglo XIX la memoria del Centenar de la Ploma no se había perdido en València, así como un indicio que apunta a que la operación de compra generó cierta conmoción, dándose esta transacción a pesar de la existencia de instituciones como la Academia de Bellas Artes, el Museo Provincial, o la Comisión Provincial de Monumentos, que tal vez tuvieron la capacidad de haber velado para que el retablo tuviera, si no un destino mejor, sí un lugar de reposo más próximo a su solar de origen”.

Retablo de Sant Jordi. / L-EMV