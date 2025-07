Rigoberta Bandini, gracias y amén

Rigoberta Bandini fue la verdadera ganadora del Benidorm Fest en aquel 2022. No se llevó el micrófono de bronce, pero consiguió algo mucho más valioso: convencer a una España que se desperezaba tras la pandemia de que aún quedaba un poco de alegría en todo aquello. Lo hizo con 'Ay mamá', canción inevitable en su repertorio y pasaporte directo al gran público. Paula Ribó no ganó el concurso —para su alivio—, lo que le permitió ahorrarse contratos y corsés con RTVE. A cambio, se llevó un éxito propio y sin cláusulas con el que ha hecho lo que ha querido. Le ha ido más que bien.

Anoche dejó claro en el Estadi Ciutat de València que mantiene viva esa conexión con el público que creó durante el confinamiento, cuando lanzaba canciones entre la broma y la seriedad que se convirtieron en himnos. Después formalizó su trabajo en un disco más completo, 'La emperatriz', para acabar de consolidarse con su último LP, 'Jesucrista Superstar', donde ha incluido 22 temas y mucha terapia para sobrellevar los problemas del primer mundo que nos angustian. De ahí que ayer, en un espectáculo que aborda esas tres etapas de la artista, las miles de personas del público cantaran sus canciones, sedientos de que la música ponga palabras a esto que a todos nos pasa y que no sabemos qué es.

Entre el aburrimiento, la desidia y la ansiedad política, social y climática, llega Rigoberta Bandini junto a sus dos escuderos -su prima Belén Barenys y su pareja, Esteban Navarro- y se disparan una traca en forma de canción, una detrás de otra: 'Jajaja', 'Club Xavalas Tristes' y 'Simpática pero problemática' cayeron como bombas en un estadio dominado por el color rojo, la purpurina, los cortinajes y un cuerpo de baile que obligadamente te situaba en espectáculo de varietés y en un 'talent show' de los 90.

Concierto de Rigoberta Bandini en València. / LOR

Un primer bloque que dedica a la sorna, a la autoparodia y que transita hacia la diva, una que también vive instalada en esa ansiedad general. De pronto todo se vuelve un poco Massiel, icono que reinterpretó en la gala de los Premios Goya 2025 con 'El amor' y que anoche también incluyó en el repertorio, vestido metálico incluido. Lanza 'VuelaaAAaa', 'Brindis!!!' y 'Enamorados', esa balada que a todos enternece el corazón sobre la historia de dos adolescentes cualquiera que rompen su relación y no pueden hablarlo porque en casa les esperan para cenar.

Seducción a la valenciana

Esa particular mirada sobre los detalles -"La ciudad a punto de estallar y ella escuchando a Maluma"- es lo que mantiene encandilados a sus fans. Anoche se movían al ritmo del estado anímico de cada canción. Ahí, la pareja de Ribó, Esteban Navarro -actor, director y creador de Venga Monjas- aportó su propia visión del espectáculo apretando las teclas que ponen en pie a los valencianos: referencias al 'esmortzaret', a la horchata y a la música 'makineta' que soltó a un público enloquecido por el delirio audiovisual ofrecido.

Se pone intensa, como todas, en canciones como 'Si muriera mañana', donde le grita a Dios eso de "¿Cómo me haces esto, cabrón?", que todo el mundo corea. Sigue con 'Aprenderás', que le valió una pancarta: "Aprenderás a convivir con las partes menos bellas que hay en ti, aprenderás que se puede conducir con los airbags activados y todo el coche magullado". Toda esa emoción la recoge y canaliza con 'Pamela', dedicado a Pamela Anderson a raíz de su documental y el tema más laureado del disco.

Concierto de Rigoberta Bandini en València. / LOR

Cazalla para el público

Con los deberes bien hechos para elevar y seducir a los espectadores, se inicia otra etapa en el show: la de 'Miami Beach' y 'A ver qué pasa', en una buena elección de canciones donde lo antiguo, lo clásico y lo nuevo conviven en armonía, haciendo que la atención se mantenga viva durante todo el espectáculo, añadiendo constantes interpelaciones al público, con el que se relaciona hasta para dar chupitos de cazalla mientras se hace selfies y canta, a duras penas, 'Amore': "Rebaja todas esas lágrimas, estás en bragas viendo las Kardashian, qué más puedes pedir?"

Para Paula Ribó "València es infinita" y no lo dice por decir. Desde aquel concierto en 2022 -cuando salía al escenario con la falda del uniforme de su colegio- hasta hoy, que tiene a once personas sobre el escenario, han pasado tres años y un millón de oyentes mensuales. En aquel bolo reconoció que "no veía el final del público" y anoche tampoco, confirmando que València es una de sus plazas seguras. Lo fue, desafiando primero a la ola de calor que obligó a retrasar su concierto y a la tormenta nocturna que aguantó hasta que terminó el show.

Los cuerpos no normativos sobre el escenario son un alivio al canon impuesto de las redes sociales. Ribó se deshace de ellos con 'Soy mayor' y 'Perra', con la que enloquece al público hasta 'Julio Iglesias', donde dice que "Tanto trampolín, tanta percusión, y nunca saltamos...Niña que se fue, cuida a esta mujer, que aún no te ha olvidado". Ese es uno de los 'statements' de su personaje: hacer equilibrios en la cuerda que une la adolescencia con la madurez, la mujer que quiere bailar con la que tiene que cuidar un hijo y la que lidia con la culpa mientras se permite un desliz con 'Too many drugs'.

Cierra con 'Ay mamá' y con 'Busco un centro de gravedad permanente', su reinterpretación del clásico tema de Franco Battiato que sirve como declaración de intenciones, un inconformismo que le sirve de motor, bien engrasado, para tener autonomía y componer lo que quiera, autopublicándose como hasta ahora. Rigoberta Bandini no necesita precios desorbitados ni una maquinaria global para ofrecer lo que el público viene buscando: evasión, conexión y espectáculo. A Paula, Rigoberta o Jesucrista, gracias y amén.