Viaje al norte

Carretera y manta. La música en el coche me salva de un kilometraje que rompe las distancias a la Luna. O a ese Marte que el filonazi Musk se ha empeñado en conquistar para vivir allí después de haber destruido -él y sus colegas- el planeta Tierra. Ojalá mi admirado escritor de Ciencia-Ficción George H. White aún viviera y pudiese enviar al espacio algunos de sus luchadores para correr a hostias al amigo de Trump y dejarlo vagando por las galaxias para que la humanidad pudiera respirar una miaja más tranquila.

Olaberria. A lo lejos el Txindoki / AC

Antes viajaba siempre en tren. El avión lo abandoné hace justo ahora veintisiete años. Cuando volé a Chiapas para preparar un documental sobre el zapatismo con mi querido hermano Pedro Rosado. Desde entonces, que no me busquen en un aeropuerto. Pero desde hace tiempo los trenes franceses y españoles son mis enemigos. ¿Han estado en la estación madrileña de Chamartín? ¿O han viajado a Barcelona desde València o al revés? Por poner sólo dos ejemplos de quiebra moral a la hora de pensar en viajar en tren a cualquier parte. Seguro que ustedes tienen otros ejemplos lo mismo de decepcionantes. O a lo mejor al contrario. Ya dije que mi vida transcurrió plácidamente en los trenes durante mucho tiempo. Pero ahora, si puedo y tengo tiempo, me subo al auto y carretera y manta. Música a tope hasta llegar al Norte.

Presentación de Libro de familia en Beasain / AC

Ya anduve por aquí hace un año. Y también el año anterior, cuando me encerré en el hotel del Santuario de Aránzazu para terminar mi última novela: El boxeador. En las montañas de Oñati. Los días con Antonio y Mila. Y con su pandilla que ya es como la mía, con la que he coincidido también estos días de verano. Los dos sitios en los que es como si hubiera vivido no sé cuántas vidas además de la que vivo todos los días. Hablo de Beasain y Olaberria. Uno al lado del otro. Paisajes donde se mezclan lo de antes y lo de ahora. Las fábricas de acero y la agricultura y la ganadería. La gente que vivía en las mismas fábricas, la memoria que aún sigue viva, incluso en lugares como La Portería donde sólo quedan las huellas imborrables de los recuerdos de la infancia. El Goierri, la comarca con las viejas plantaciones de manzanas para la elaboración de la sidra y otras más recientes de donde salen el txakoli o las piparras, que es como llaman aquí arriba a las guindillas. Desde el caserío de Pipu, en la zona alta de Olaberria, se ve a lo lejos la sierra de Aralar, en los límites con Navarra y salía en los libros antiguos del bachillerato. Y más allá, como un punto mágico que se oculta a lo real, la montaña más simbólica de la comarca: el Txindoki. Cuando se quiso normalizar un estándar para el euskera el modelo fue precisamente el del Goierri.

Memoria y lenguaje

En Beasain nos abren las puertas del bar Zelan para hablar allí, rodeado de tanta gente amiga, de uno de mis libros. Hasta se vino Izaskun desde Tolosa. Los libros son eso: el sitio donde nos juntamos quienes sabemos que la amistad es el puente más hermoso que nos salva del foso de los tiburones. Ya lo escribí aquí hace tiempo: ese pueblo siempre va a viajar conmigo allá donde el auto y la música me lleven. No conocía Olaberria y puedo decir lo mismo. Hablar de la memoria que nos recuerda la iniquidad de algunas victorias y la nobleza que, aunque sea para sufrir un rato, nos acercan las derrotas. También aquí la gente que ha hecho de la lucha contra el olvido una razón para vivir. Y de las más dignas que podamos imaginar.

Estamos hechos de memoria y de lenguaje. Y de eso hablamos los días últimos de un junio acosado por el calorazo. Parece que lo traes tú cuando vienes al Norte. Eso me dicen. Desde el Zezilionea, el acogedor hotel de Olaberria, veo y escucho la vida que anuncia las fiestas para los días próximos. Yo ya no estaré en las celebraciones. Los viajes son precisamente eso: andar a saltos por los sitios. Hoy aquí y mañana ni se sabe. En Pamplona se quedaron unos días atrás Ana, Txus, Mónica, Josemi y toda la gente (hasta Josu se vino de Donosti) que me acompañaba cuando destripamos en una de mis charlas las estrategias siempre siniestras y oprobiosas del lenguaje fascista. Como las otras veces salen Bruno Lomas y Los Rockeros en el grupo beasaindarra porque Juan es un forofo de aquellas músicas y les enseño la foto que tiene Sento en su perfil de wasap. Mi amigo Sento, el último superviviente de aquel conjunto cuyos discos amenizaban los bailes del domingo cuando no sabíamos que la vida no era lo que pensábamos sino que demasiadas veces era todo lo contrario. Por cierto, que quien hizo la adaptación al castellano de House of the rising sun, que cantaban Bruno Lomas y tantos artistas del momento, se merece, cuanto menos, un buen rapapolvo y que no cobre los derechos estipulados para las versiones tantas veces ridículas de canciones extranjeras.

Carretera y manta. La música a tope en el coche. En el retrovisor, como en las películas de viajes, lo que dejas atrás y hay en el aire que se cuela por las ventanillas la seguridad de los regresos. En la comarca vasca del Goierri dejo una parte de esa vida que vamos viviendo buenamente como podemos o nos dejan. Nos vemos pronto, ¿vale? Y tanto que sí. Y tanto.