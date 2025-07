Patrick Doyle, compositor: “Ya he trabajado para el Rey y para Harry Potter, ahora mi ambición es estar sano”

"Thor", "Harry Potter", "Brave", "Mucho ruido y pocas nueces", "El dario de Bridget Jones", "Asesinato en el Orient Express"… ¿Usted le puede poner música a cualquier cosa?

Me interesa todo. Me interesa toda la música. Ayer hablaba con estudiantes de Berklee y les dije que es muy importante ir a la ópera, al teatro, escuchar música indígena, música del mundo, música de España, los conciertos de Rodrigo, flamenco, música celta, música aborigen australiana, música clásica... Hay que ampliar el horizonte. Tengo un gusto muy ecléctico. Así, cuando se trata de un género específico, tengo un arsenal, un almacén de conocimiento e interés.

¿A esos músicos que empiezan les recomienda paciencia o suerte?

Uno crea su propia suerte trabajando duro, sin perder de vista su sueño, aprendiendo, adquiriendo experiencia. Y de repente llega una película y dices: "He vivido esto, sé cómo escribir esta película”. Una de mis trabajos más duros fue “Las chicas del calendario”, sobre un hombre que muere de leucemia. Yo tuve leucemia e hice esta película sin que nadie supiera que la tenía. Pensé: "He estado allí." No sugiero que debas pasar por eso, pero debes ganar experiencia, y entonces tu suerte llega con el trabajo duro. Al padre de George Gershwin alguien le dijo: “Tu hijo tiene mucha suerte”. Y él respondió: “Sí, cuanto más trabaja, más suerte tiene”.

¿Hay algún género de cine al que nunca pondría música?

Depende de la historia. Si considero una película inmoral, no la haría. Por suerte, nunca me ha pasado. Sí recuerdo cuando era actor que me ofrecieron narrar un anuncio para una revista sobre armas. Primero les dije que no, pero me ofrecieron una cantidad de dinero como nunca había visto antes y dije “ok”. Gané mucho dinero, pero terminé donando parte a una campaña por el desarme nuclear porque la revista fue prohibida por su relación con una matanza. Mis peores temores se confirmaron.

¿Y alguna vez has dicho no a un director por una cuestión no de moral sino de estilo?

No. Creo que musical y estilísticamente siempre he sido un camaleón. Me adapto al estilo de la película. En mi carrera de cine no ha habido dilemas.

¿No extraña tener su propia voz?

Sí. Pero cuando ves una película que está muy bien construida, con una gran historia, actuación y dirección, es fácil saber lo que la música puede hacer o si una escena funciona mejor sin música. He tenido mucha suerte de trabajar con directores que me han dado mucha libertad. Kenneth Branagh siempre me dice: "Eres un gran compositor, hazlo”. Y Robert Altman una vez me dijo: "No me importa qué tan mediocre sea tu música, ya tengo una gran película."

Bernard Herrmann y Hitchcock trabajaron juntos en siete películas y casi acaban a palos. Usted y Kenneth Branagh han colaborado 13 veces. ¿Cómo se llevan?

Muy bien. Ambos tenemos un origen celta -él es de Irlanda del Norte, yo de Escocia-, y tuvimos una infancia de clase trabajadora similar. Conectamos de inmediato. Él ama el teatro, igual que yo. Ama la música y le gusta que tenga un papel fuerte en el cine y siempre me ha dado mucha libertad. Ha sido un matrimonio natural.

Ha sido actor antes que compositor. ¿De qué le ha servido?

Ser actor ha resultado muy útil porque puedo entenderlos y los directores notan que tengo un conocimiento que no tienen otros compositores. Una vez le dije a un director: “Tengo un problema con la actuación de este actor. Es buena, pero siempre está gritando”. Le propuse poner música suave debajo para mostrar que, mientras grita, tiene el corazón roto. Y el director me dijo: “¡Eso soluciona mi problema!” Y este director luego me pidió que hiciera Harry Potter.

¿Cómo fue componer la música de “Harry Potter: El cáliz de fuego” cuando todo el mundo conocía ya la música de John Williams?

Había presión, pero cuando me ofrecieron el proyecto ya tenía mucha experiencia como compositor y me sentía seguro. La franquicia era importante, pero decidí no pensar en eso. Ya había trabajado con Mike Newell antes, así que confiaba en que tendría espacio para mi propia voz. Creo que el tema de “Hedwig” suena menos de un minuto en toda la película. Fue una oportunidad maravillosa y con cada generación que descubre esta película y mi música me siento muy afortunado.

¿Le inspira más a la hora de componer un diálogo, un gesto del actor o un movimiento de cámara?

Todos los elementos de una película me influyen. El corte, la cámara, el movimiento de los actores, la física de la escena… Tengo una comprensión rápida del pulso de la escena, y eso me ayuda a escribir. Puedes escribir una pieza lenta con un ritmo constante, y la audiencia lo percibe sin notarlo. Es un arte, pero también un oficio. Recuerdo una escena con Cate Blanchett girando la cabeza con un gran sombrero. Puse una cuerda, un arpa, un coro suave detrás, y fue mágico. La música era hermosa, pero ella hacía de nazi, era un monstruo. Esa contradicción es poderosa.

Según Spielberg, la música aporta el 50% de la emoción de una película. ¿Tiene razón?

Sí, tiene razón en general. Por ejemplo, E.T. tiene una partitura fabulosa. La música añade emoción esencial. El ritmo de la película, los altibajos, la persecución, la emoción… todo es increíble. John Williams logra que una máquina, una nave espacial, tenga emoción.

Si pudiera componer para una de las grandes películas de la historia del cine, ¿cuál escogería?

Supongo que me hubiera gustado hacer “Lo que el viento se llevó”. Pero claro, es muy difícil porque todo el mundo conoce esa música. Esa película es tan única. Su banda sonora es absolutamente brillante.

¿Hace falta ser monárquico para componer la marcha de la coronación del Rey Carlos, como hizo usted?

No. Tengo una relación cercana y profesional con el rey Carlos. Le conozco desde hace muchos años, cuando aún era Príncipe. Después de mi primera película, me escribió una carta maravillosa contándome cuánto lo había conmovido la historia y la música y me encargó mi primera obra importante, para el 90 cumpleaños de la Reina Madre. Así que cuando compuse su marcha de la coronación no lo hice para una institución, sino para una persona. Es un gran hombre, un verdadero amante de las artes, un defensor de la música y de la cultura en todo el Reino Unido. Para mí, fue un honor escribir una obra para alguien que considero genuino, amable y comprometido con el arte.

Tras haber compuesto para el Rey Carlos y para Harry Potter, ¿qué le queda por hacer?

Mi mayor ambición ahora es mantenerme sano. El año pasado tuve un problema de espalda terrible y estuve en cama durante meses. Fue una pesadilla. Y antes ya había tenido leucemia. Así que ahora mi prioridad es cuidarme. En cuanto a la música, disfruto escribiendo para mí. Mi sobrina me pidió ir a su escuela —una zona humilde de Glasgow— y me preguntaron si consideraría componer un himno. Dije que sí, el proyecto ha crecido muchísimo y ahora se hará una gran presentación en Glasgow. Y también he compuesto una obertura escocesa para el festival Celtic Connections que el año que viene interpretaré con la Sinfónica de Viena. Será la primera vez que dirija un concierto completo de mi música. Es una nueva aventura, y me encantaría hacer más dirección orquestal. Supongo que es la evolución natural de mi carrera.