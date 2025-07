María José Llergo llega a Viveros para romper los moldes del flamenco

La sexta jornada de conciertos en los Jardines de Viveros, que se celebrará este 8 de julio, acogerá las actuaciones de tres artistas españolas que emergen del panorama nacional y se impulsan poco a poco más allá de sus fronteras. María José Llergo encabeza el cartel junto con Marina Reche, y a ellas se suma Moni Motes, tres jóvenes promesas dispuestas a romper moldes y reinventar los géneros con sus propuestas originales. Estas cantantes tienen aspectos en común entre ellas, a pesar de tener estilos variados, ya que son solistas que apuestan por una fusión de ritmos única, lo que aporta a cada una de ellas su marca personal y conecta directamente con la audiencia.

María José Llergo

Es una destacada cantante y compositora, cuyo estilo se caracteriza por una fusión auténtica: flamenco tradicional, raíces emocionales profundas, poesía y producción electrónica moderna. Llergo tiene un sonido que trasciende etiquetas, con una voz intensa que mezcla tradición y vanguardia, lo que la ha llevado a consolidarse como una de las grandes renovadoras del flamenco contemporáneo, con proyección internacional y una propuesta artística poderosa. De origen cordobés, Se formó desde niña en violín y participó en el coro de su colegio. A los 19 años obtuvo una beca que la llevó a estudiar canto moderno y jazz en Barcelona, y posteriormente, cante flamenco en la Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Su carrera profesional arrancó en 2018 con el single "Niña de las dunas", junto al guitarrista Marc López. En 2020 publicó el EP "Sanación", donde fusiona flamenco de raíz con atmósferas de música electrónica. Ese mismo año participó en el formato audiovisual COLORS Studios, programa para estrellas emergentes que la catapultó e hizo llegar su música a públicos internacionales, hecho que la llevó a incluir su proyecto debut en la lista de los 25 mejores álbumes del año según la lista musical NPR.

En 2022 ganó el Goya a Mejor Canción Original por "Te espera el mar", incluida en la película "Mediterráneo"; el tema es una reflexión que visibiliza la tragedia de los refugiados. En octubre de 2023 lanzó su primer álbum de estudio, "Ultrabelleza", una obra celebratoria de la diversidad, la libertad y el amor. Este ha sido aclamado por la crítica, galardonado como Mejor Álbum del Año en los Premios Ruido y Mejor Álbum Folclórico por la Academia de Música en 2024.

Marina Reche

Es una cantautora y modelo, nacida en Elx, que comenzó su carrera musical en 2019 acompañando como corista a su hermana Alba Reche, conocida por participar en la décima edición de Operación Triunfo. Posteriormente, se unió a la gira de Juancho Marqués, con quien grabó el tema “A Ciegas” en 2020. En 2023 debutó en solitario con el EP “Claridad”, que incluye singles previos como "No fue así", "Dos Extraños", "13+1 " y "No me ves". Este primer trabajo mezcló básicos de pop, electrónica y baladas con reflejos personales que alcanzaron más de 20 M de reproducciones. Su proyecto más reciente es su EP “Oscuridad”, más íntimo y emocional,que evidencia su evolución hacia el pop alternativo, balada y folk acústico.

Realizó su gira “Lo he intentado Tour”, con sold‑outs en Madrid, shows en Buenos Aires y presentaciones en festivales como Lollapalooza Argentina, que le ha merecido elogios por su honestidad y capacidad de comunicar emociones con su voz y presencia sobre el escenario.

Moni Motes

Es una joven cantante valenciana que ha ganado visibilidad en los últimos años gracias a sus canciones originales y su presencia en redes sociales como Instagram y TikTok . Se mudó a Madrid en 2022 para estudiar ADE y Publicidad y Relaciones Públicas, mientras cultivaba su pasión por la música. Canta desde niña y ha encontrado en internet una forma de conectar con su audiencia.

Comenzó versionando canciones, lo que le generó notoriedad y le impulsó a lanzar su primer single en 2023, titulado "Tan desconocidos", el cual, a lo largo de dos semanas, logró más de 200 000 streams, y al mes, más de 400 000 en Spotify. Debutó en Starlite Marbella 2023, teloneando a Álvaro de Luna y Marlon, ante un público de 3 500 personas. Ha colgado varios carteles de “sold-out” en pequeños recintos gracias a su creciente comunidad. Cuenta con unos 5,7 millones de reproducciones totales en Spotify y alrededor de 32 600 oyentes mensuales, con audiencia concentrada en Madrid, Barcelona y Valencia

Los horarios

María José Llergo empezará su actuación a las 22.30 horas, precedida de Marina Reche, cuyo recital dará comienzo a las 21.00 horas. Moni Motes será la encargada de iniciar la velada a las 20:00 horas, pero se podrá acceder al recinto desde media hora antes del inicio de las funciones. Todavía quedan entradas disponibles a la venta a través de la página oficial de los conciertos de Viveros.