El Centre del Carme se convierte en la hemeroteca del arte urbano con 'Principios', la exposición que combate lo efímero

Siempre resulta controvertido ir contra la naturaleza de las cosas, darles una vuelta y cuestionar sus cimientos. De ahí que en ocasiones resulte forzado encapsular el arte urbano, que es efímero, libre, con tintes de espontaneidad e improvisación, en un espacio artístico que limita su propia razón de ser: estar en la calle, en su hábitat original. Sin embargo, puede que sea la única manera que existe de preservarlo y de darle una entidad, de recordar que esta línea artística tiene tanta o más consistencia y valor como el resto de expresiones. De ese pensamiento surge 'Principios', la exposición que reúne el trabajo de diez artistas urbanos valencianos que comenzaron en la calle y que a partir de hoy forman parte de la historia y hemeroteca de un museo.

Barbiturikillis, Cachetejack, David de Limón, Deih, Dulk, Hyuro, Julieta xlf, Pichiavo, Xelo y Vinz Feel Free son los responsables de haber convertido la sala cero del Centre del Carme en un gran espacio donde revisar desde el principio su trabajo y sus carreras. El propio Vinz Feel Free es el comisario de la muestra, que podrá visitarse desde hoy hasta el 26 de octubre, y reconoce que se ha empeñado "en llevar el arte urbano del espacio público a las instituciones públicas".

Un cambio de lugar pero no necesariamente de concepción, pues las instituciones efectivamente son tanto o más de la ciudadanía como las calles donde habitualmente suelen realizarse estos murales con los que empezaron sus carreras artísticas. En ese cuestionamiento sobre si va contra la naturaleza o no llevar su obra a una pinacoteca, Vinz lo tiene claro: "El arte urbano debe ser efímero, para perdurar ya está la obra original, que también exponemos aquí. Los murales, considerados como arte popular, se convierte en algo solemne cuando entran en un museo", señala horas antes de la inauguración oficial.

Además, hay un motivo que le ha empujado a organizar esta exposición. El fallecimiento de la artista Tamara Djurovic, conocida como Hyuro, se dio cuenta de que València había tenido "a la mejor artista urbana del mundo" pero toda su obra estaba fuera de València. Ella también forma parte de la muestra a título póstumo, con objetos personales y artísticos aportados por su entorno. Aunque nacida en Argentina, desarrolló su carrera con València como su residencia habitual, tal como han hecho el resto de artistas de la exposición.

"Por eso quiero reivindicar todo el trabajo que hemos hecho en València o en el mundo, pero siempre con un pie puesto aquí". "No quiero que nuestro trabajo se vaya a otra parte, hemos sido una generación pionera a nivel mundial, se han roto esquemas con esta disciplina de la misma forma que el techno rompió la música", explica Vinz.

Una generación que lleva más de 20 años en el muralismo, punto de partida para desarrollar sus carreras hacia todas partes. Todo eso ha quedado recogido en la exposición, donde cara artista, siendo fieles a sus inicios, dispone de una pared donde ha ilustrado su particular visión del mundo, además de una cronología de su carrera y una vitrina con otros trabajos y piezas originales, donde también se han aportado tres obras pictóricas que repasan el pasado, el punto de inflexión en el que su carrera se formalizó y una actual.

Recopilación y obra original fiel a los principios

Las intervenciones que han realizado en la pinacoteca se mantienen fieles a sus propios principios. En el caso de Julieta XLF, "me he centrado en no mirar para el otro lado y gritar por la libertad y la justicia contra el genocidio en Palestina, donde he podido trabajar y tengo amigos allí", explica. En el caso de Deih se ha representado a sí mismo canalizando sus miedos y emociones, mientras que Xelon ha seguido su estilo donde mezcla ciencia ficción y naturaleza.

"Quería hacer esta exposición documental que tiene como objetivo analizar, estudiar y admirar a estos artistas que fueron pioneros y que en 15 años serán objeto de estudio", ha añadido Vinz.

En el caso de Cachetejack, ganaron un León de Oro en Cannes gracias al rediseño de marca que le hicieron a Burger King a través de una agencia de Nueva York que les valió un León de Oro en Cannes. En el caso de Dulk, una de sus ilustraciones terminó siendo portada de la revista Forbes Arts, además de haber sido el artífice de la falla del Ayuntamiento de València en 2022.

Los diez llevan a sus muros lo más destacado de su obra y carrera y se mantienen fieles en los valores que han desarrollado en este tiempo: las tradicionales letras blancas y plateadas de Pichiavo, la diversión de David de Limón o la particular visión de Barbiturikills.

En el mismo lugar que Pinazo y Sorolla

"Es una exposición tan importante como romántica porque marca un hito en torno al arte urbano, con un trabajo de investigación de Vinz que se ha encargado de esta revisión histórica sobre cómo comenzó esta generación en la obra mural", ha señalado Nico Bugeda, director-gerente del Centre del Carmen. "Es un orgullo ver que los artistas valencianos trabajan por todo el mundo y que ahora se reencuentran aquí, en la casa donde se formaron artistas de la talla de Pinazo o Sorolla", ha destacado.