El FIB sufre otra baja más: Residente no actuará en el festival por su vinculación con el fondo KKR

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) continúa perdiendo artistas. El último en anunciar que se cae del cartel ha sido el rapero puertorriqueño Residente, que tenía que actuar en Benicàssim el sábado 19 de julio.

A través de sus redes sociales, el rapero ha explicado este martes que ha tomado la decisión de retirarse del FIB por su vinculación con el fondo KKR. «Este fondo invierte y apoya económicamente a empresas de Israel relacionadas con tecnología militar, sistemas de vigilancia y hasta espionaje, y también financia proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados, contribuyendo de esta manera indirectamente al genocidio y la violación sistemática de derechos humanos contra el pueblo palestino», ha explicado el rapero. «Por eso, quiero decir públicamente que no puedo participar, ni aunque sea un solo segundo, en algo que esté relacionado con esta tragedia, aunque sea de la manera más mínima», ha argumentado.

El puertorriqueño, que también ha cancelado su actuación en el Morriña Fest de A Coruña, ha pedido disculpas a los fans afectados, pero ha insistido en que su posición con la causa palestina «siempre ha sido clara». «Gracias por entender y que viva Palestina libre», ha concluido.

Antes Judeline, La Élite o Samantha Hudson

La retirada del excantante de Calle 13 a solo ocho días del inicio del festival se produce una semana después de que la cantante Judeline anunciase también que cancela su participación en el Festival Internacional de Benicásim (FIB), prevista para los días 17,18 y 19 de julio, por la relación "directa y evidente" con el fondo de inversión estadounidense KKR, de corte proisraelí. Antes que ella también cancelaron su actuación en Benicàssim por las mismas razones La Élite y Samantha Hudson.

La artista gaditana toma esta decisión tras posicionarse "contra el genocidio y a favor de los derechos de Palestina, hoy y siempre. También mi equipo, quienes apoyan esta decisión. Nos vemos en el resto de festivales", señaló la cantante en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Judeline argumenta que sabe que muchas de las cosas que hacen los artistas tienen implicaciones que no se alinean con sus convicciones y que la mayor parte de lo que se consume tiene consecuencias "nefastas" para una parte de la población o el planeta. "Aunque no siempre seamos conscientes", indica.

El FIB aún no ha retirado su nombre

El concierto de la gaditana estaba previsto para el viernes 18, siendo la única fecha reciente donde Judeline se dejaría ver por tierras valencianas a excepción del Low Festival, en Benidorm, el 25 de julio. Ese día compartía cartel con artistas como Foster the People, Love of Lesbian, Ginebras, León Benavente, Tiga, Javiera Mena, Los Punsetes o Malmo 040, entre otros. Poco después de hacer pública su decisión, la organización del festival ha retirado su nombre del cartel.

En cambio, once horas después de que Residente haya anunciado que no participará en el FIB este sábado -cuando compartía escenario con The Black Keys, Viva Suecia o Tom Meighan- el festival sigue incluyendo su nombre en su página web y en sus redes sociales. Tampoco ha anunciado si sustituirá su actuación por la de otro nuevo grupo o solista. En las redes sociales ya son muchos los que están reclamando que se les devuelva el dinero de sus abonos por las cancelaciones o que han puesto sus entradas a la venta.