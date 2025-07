La FMS World Series, superliga de freestyle, arranca el 5 de diciembre en Roig Arena

La versión internacional de la Freestyle Master Series, conocida como FMS World Series, arranca su segunda temporada el 5 de diciembre en el Roig Arena, el futuro recinto multiusos de València impulsado por el empresario Juan Roig. Lo hará con un encuentro que enfrentará a diez de los “MC’s” (Maestros de Ceremonias) más potentes del circuito en una serie de batallas de rimas dentro de los géneros rap y hip hop.

FMS World Series 2024 4 / L-EMV

La jornada en el Roig Arena supone el inicio de una nueva temporada en la que diez leyendas del freestyle volverán a pelear por ser el “GOAT” (Greatest Of All Times) de la disciplina, es decir, el mejor improvisador de rimas a nivel mundial. En esta primera parada de la Superliga de Freestyle de Urban Roosters, también entrará en juego la figura del “Extra Player”, uno o dos MC’s de talla internacional que pondrán a prueba a los competidores oficiales con el objetivo de arrebatarles puntos. El año pasado, figuras como Tiago PZK (Gotti), Arkano, Jony Beltrán y Skone adoptaron este rol.

Más de 31.000 asistentes

En su primera edición, la FMS World Series congregó a más de 31.000 asistentes entre sus cinco sedes. El español Chuty alcanzó la victoria en una competición en la que participaron, por orden de tabla, Aczino, Gazir, Nitro, Teorema, Valles-T, El Menor, Larrix, Letra y Kodigo. Los nombres de los integrantes de la segunda edición de la FMS World Series se revelarán en los próximos días en los perfiles de redes sociales de la competición, aunque adelantan que habrá renovaciones, regresos y grandes sorpresas.

Las entradas para World Series ya están a la venta en la web www.roigarena.com .

Sobre Roig Arena

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

La programación musical del nuevo recinto multiusos se iniciará el 6 de septiembre con el homenaje a Nino Bravo. A la largo de las semanas siguientes actuarán Camilo (12 de septiembre); Manuel Carrasco (20 de sepiembre); Sebastían Yatra (21 de septiembre), The Cat Empire (22-9), Xavier Rudd (25-9), Quevedo (2-10), Joaquín Sabina (9, 11 y 13-10), La Cabra Mecánica (17-10), Discoteca de los 80 (18-10), Monetochka (19-10), Raphael (1-11), Los 40 Music Awards (7-11), Anuel AA (14-11), Roxette (15-11), Antoñito Molina (21-11), Mónica Naranjo (22-11), Psychodelic Furs (22-11), The Waterboys (28-11), Delaporte (29-11), David Bisbal (6-12), Ana Belén (10-12), Raule (12-12), Il Volo (18-12), Loquillo (26-12), Sen Senra (9 de enero), La M.O.D.A. (10 y 11-1), Delaossa (16-1 y 17-1), Fito y los Fitipalids (24-1), Xavibo (24-1), André Rieu (30-1), Nach Tour (7-2), Sexy Zebras (13-2), Celtas Cortos (14-2), Hans Zimmer (26-3), The Death Shout (28-3), Fernando Costa (10-4), Dani Martín (8 y 9-5) e Hijos de la Ruina (18-9).