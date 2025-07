Muere Nacho Moscardó, el "diseñador" del ocio valenciano

El interiorista alzireño Nacho Moscardó, diseñador del ocio valenciano durante décadas, ha fallecido a los 76 años, según ha confirmado el Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunitat Valenciana (CDICV). “Con más de 50 años de trayectoria, Nacho se convirtió en uno de los diseñadores de interior más afamados a partir de la década de los ochenta con proyectos icónicos en la ciudad de Valencia, además de formar parte del CDICV hasta su jubilación”, recuerda la asociación en un comunicado.

Aunque sus trabajos en hoteles, restaurantes, viviendas o zonas vips pueden verse en diversos países, en València se hizo conocido por diseñar el interior de varias discotecas que fueron rompedoras en muchos sentidos -incluido el estético- como Chocolate, Dream Mirage o la sala Circo de Barraca.

Tras estudiar en la Academia Barreira y realizar sus primeros proyectos en Alzira (como aquella primera aventura de transformar el claustro gótico del antiguo hospital de Alzira en una funcional sala de espera), a medios de la década de los 70 se trasladó a València con una nueva visión del interiorismo en el que el uso de la madera, el vidrio y el color jugaban un papel fundamental. “Filosóficamente no he cambiado, siempre he tratado de transportar al visitante a paraísos imaginarios”, señalaba hace unos años en una entrevista.

Su primer trabajo en el mundo de las discotecas fue para Dream’s Village (posteriormente, The Face), con estética muy sofisticada inspirada en casas ibicencas. Pero su trabajo más célebre fue en Chocolate al transformar un antiguo secadero de arroz en una gran «tarta» suspendida, con techos altos de siete metros, una barra cerca de la pista y una atmósfera rompedoramente abierta para su época.

Sus diseños también pueden encontrarse en locales valencianos de ocio tan populaers, como el Pub Ópera, el Fox Cogo, Bolsería, Johnny Maracas, Boss, La Floridita o Caballito de Mar. Moscardó también trabajó para la “Unión Naval de Levante”en el diseño de interiores de barcos como el crucero “Vistamar” o un buque tranvía para Alemania Oriental.Desde su estudio en València, y ya en la década de los 90, trabajó en el diseño de bingos, restaurantes y hoteles en países como Rumanía, Camerún, Polonia, Arabia Saudí, entre otros. Uno de sus proyectos más importantes fue un hotel de 5 estrellas cerca de La Meca (300 habitaciones, 10 000 m²), con fabricación 100 % española.