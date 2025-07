Los tesoros de Hollywood al descubierto

"Si pones tu mente en ello, puedes lograr cualquier cosa", esta frase de la película "Regreso al futuro" es el leit motiv de la exposición Tesoros de Hollywood, una muestra de objetos icónicos de las películas más míticas en la historia contemporánea del cine. Carlos D. Chardí, comisario de la exposición, asegura que es la recopilación más grande en Europa de piezas firmadas por actores y directores, ya que cuenta con 50 ejemplares autografiados por más de cien personalidades del panorama cinematográfico internacional. A partir del 10 de julio y hasta el 21 de septiembre estará abierta al público en el Ateneo Mercantil de València.

Exposición en el Ateneo Tesoros de Hollywood / Bruque /Efe

'Tesoros de Hollywood' nace con la intención de acercar al público un mundo que parece tan lejano, ya que en la muestra se hacen accesibles piezas de filmes que han dejado una huella. "Todo se ha hecho cuidando el detalle porque queremos que la gente sea capaz de revivir los clásicos", afirma Chardí para destacar que cada elemento evoca un mundo disponible a lo largo de una recopilación ensamblada en tiempo récord.

Exposición Ateneo Tesoros de Hollywood / Bruque /Efe

Era un 29 de octubre de 2024 cuando los impulsores del proyecto se desplazaban a Madrid en busca de la firma de Michael J. Fox, protagonista de la película "Regreso al futuro", para imprimirla sobre una guitarra Ibáñez original del 1964. Pero la dana arrasó con todo. "A las 9 de la mañana era una locura el agua que estaba cayendo", apuntaba el comisario que recalcaba que no se esperaba que a la vuelta a València su despacho junto con aquella colección sobre The Beatles acabaría complemente arrasada.

Tenían únicamente esa guitarra firmada que se convirtió en un icono, ya que Claudia Wells, actriz que interpretó a la novia del protagonista en el filme, añadió en la pieza la frase que dio sentido a toda la idea. Así que los socios se plantearon: ¿Si podemos conseguir cualquier cosa de poner la mente en ello, seríamos capaces de montar un proyecto tan potente?. Empezó la búsqueda de inversores que creyeron en la iniciativa e hicieron posible esta exposición que, a su vez, les permite salir adelante tras la catástrofe.

Un recorrido por diversos géneros del séptimo arte

"La apertura de esta exposición supone para València un orgullo porque, como valenciano, poder arrancar esta exposicion es un sueño" . Así definió Carlos D. el objetivo principal de la exposición, que es mostrar la trayectoria del cine que vive en la mente del espectador, y acercarle de alguna forma a los grandes protagonistas mediante sus firmas. Desde el acceso se inicia una experiencia que empieza con dos butacas de cine mirando hacia la puerta, de espaldas a lo que está por venir, porque cuando un espectador llega al cine, se encuentra con una pantalla en negro y se llena de expectativas acerca de lo que está a punto de ver. Una vez dentro, el visitante encontrará tres salas con sus respectivas categorías que se corresponden con diversos géneros entre los que se encuentran ciencia ficción, fantasía, aventuras, karate y boxeo, terror y superhéroes . Cada espacio está tematizado para ambientar los espacios en el mundo de fantasía al que pertenecen, se inspira en la máxima de Walt Disney de priorizar la experiencia a difernecia de cualquier otra representación al uso.

Sueños cumplidos

"Todo lo que hago me tiene que apasionar, no se puede hacer algo si no te emociona", Chardí recalcó que su gusto por el cine es lo que permite la cercanía entre la muestra y los que decidan asistir a ella. "Ha sido muy difícil, es la magia de la situación lo que la hace tan bonita y algo sabía que tenía que salir", el comisario sostuvo que jamás se ha puesto límites en sus proyectos y que mediante el trabajo ha conseguido lo impensable en tan poco tiempo. "Al final, en esta vida lo que debemos hacer es conseguir cumplir nuestros sueños", con esta sentencia explica la proyección a futuro que baraja para su exposición con futuros destinos a los que llevar los tesoros tanto dentro del territorio nacional como fuera de sus fronteras.