El mito de Europe y el pop de La La Love You llegan a Viveros este fin de semana

Hay canciones que no necesitan presentación. En cuanto suena ese 'riff' de sintetizador inconfundible, medio planeta podría corear de memoria los compases de 'The final countdown'. Europe, la banda sueca que la compuso y gracias a la cual han viajado por los escenarios de todo el mundo durante cuarena años, actua esta noche en los Jardines de Viveros en el marco de la Gran Fira de Juliol. Europe es más que una sola canción y llevarán a su concierto en València la esencia del rock escandinavo.

Formados a finales de los setenta en un suburbio de Estocolmo, Europe supieron canalizar el espíritu del hard rock y el glam metal de la época con señas de identidad propia, diferenciándose del resto de sonidos. Su éxito global llegó en 1986 y pararon durante los 90, hasta que decicieron volver en 2003 con un sonido más maduro, menos pomposo pero también más oscuro. Desde entonces han publicado los discos 'Bag of Bones' o 'Walk the Earth', que demuestran que Europe no vive solo de su pasado.

El concierto de este viernes en Viveros será una oportunidad para ver en directo a Joey Tempest y los suyos, con la formación clásica intacta, en una actuación que es un viaje emocional. Europe combina hoy épica y músculo, a caballo entre el mito y la realidad, el espectáculo y la música en su esencia y queda plasmado en su directo, donde no hay florituras.

Es el paso del tiempo el que ha otorgado a Europe el valor de lo auténtico al mantenerse en su identidad, sin artificios ni experimentos, simplemente música.

El sábado vuelve el indie

Tras la descarga de hard rock que traerá Europe este viernes, los Jardines de Viveros darán la bienvenida al indie con La La Love You el sábado 12 de julio. Se trata de una de las bandas más populares del pop‑punk español, mientras que el domingo 13 subirán al escenario Álvaro de Luna y el grupo valenciano Bombai, en una velada que mezclará pop melódico y ritmos veraniegos.

La La Love You llegará a València con su característico sonido fresco y desenfadado. El grupo madrileño, que alcanzó el éxito masivo con 'El fin del mundo', ofrecerá un directo vitalista, con letras pegadizas y espíritu festivalero. Antes de su actuación, los artistas invitados Sr. Aliaga y Daniel Rodrigo calentarán el ambiente a partir de las 20:00 horas.

El domingo, el protagonismo será para Álvaro de Luna, exvocalista de Sinsinati y uno de los nombres propios del pop español. Con discos de platino por canciones como 'Juramento eterno de sal' o 'Indios y vaqueros', el sevillano presentará en Viveros su último trabajo, 'UNO', en el que consolida su estilo emotivo y directo. Compartirá cartel con Bombai, grupo local que saltó a la fama en 2017 con el tema 'Solo si es contigo', y que aportará una dosis de optimismo y cercanía. El concierto arrancará a las 20:30.