Catorce músicos de la Orquesta de València recibirán 5.400 euros cada uno por la emisión de conciertos sin su permiso

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia ha reconocido parcialmente la demanda presentada por 14 músicos funcionarios de la Orquesta de Valencia, quienes reclamaban al ayuntamiento una compensación por la emisión sin su consentimiento de varios conciertos en los que participaron entre los años 2020 y 2021.

La sentencia establece que el consistorio deberá abonar a cada músico una indemnización de 5.424 euros, más intereses legales, en concepto de daños y perjuicios por la explotación no autorizada de sus derechos como intérpretes. No obstante, la magistrada-juez rechaza la petición de los músicos de que también se establezca el pago de una compensación económica anual recurrente de unos 8.243,95 euros brutos (la misma que reciben los músicos laborales del Palau de la Música) por la cesión de sus derechos de propiedad intelectual, ya que no existe un convenio que justifique esta retribución.

"Se ha regularizado"

Aun así, y según ha explicado el presidente de la Organismo Autónomo Municipal (OAM) del Palau, Vicent Llimerá, el actual equipo de gobierno ha regularizado la situación administrativa de estos músicos. “Desde su incorporación formal al Palau de la Música como funcionarios el 1 de marzo de 2025, y efectiva desde el 1 de abril, los músicos ya perciben un complemento por registros audiovisuales, eliminando el origen de la disputa”, ha asegurado Llimerá en declaraciones a Levante-EMV.

El principal responsable del Palau -y, con él, de la Orquestra de València- destaca que con esta sentencia, el Juzgado ha declarado que el anterior gobierno municipal formado por Compromís y PSPV “vulneró los derechos de propiedad intelectual de 14 músicos funcionarios de la orquesta al grabar y difundir varios conciertos en 2020 y 2021 sin su autorización ni compensación económica”.

En À Punt y La 2

Los conciertos por los que los músicos tendrán que ser indemnizados fueron emitidos entre 2020 y 2021 en A Punt TV, A Punt Radio y La 2 de RTVE, sin que mediara cesión escrita de los derechos por parte de los músicos, tal como exige la Ley de Propiedad Intelectual.

Ante ello, los músicos, funcionarios de carrera del Ayuntamiento, solicitaron al anterior gobierno muncipal Compromís-PSPV una compensación económica anual recurrente por la cesión de sus derechos de propiedad intelectual —relativos a la fijación, reproducción y comunicación pública de conciertos— equiparable a la que sí recibían sus compañeros cuyo contrato laboral estaba vinculado al organismo autónomo del Palau y no al consistorio.

Además, estos mismos músicos exigían una indemnización por daños y perjuicios por los años en que sus actuaciones fueron difundidas sin autorización ni compensación.

El fallo

La magistrada-juez ha estimado parcialmente la demanda, descartando la pretensión de establecer una compensación anual fija, al considerar que no existe convenio ni acuerdo específico que justifique tal retribución recurrente. Sin embargo, el tribunal sí reconoce que se vulneraron los derechos de propiedad intelectual de los músicos en varios conciertos grabados y retransmitidos entre 2020 y 2021 sin su autorización expresa.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Valencia deberá abonar a cada uno de los catorce músicos una indemnización de 5.424,30 euros, más intereses legales, en concepto de daños y perjuicios por la explotación no autorizada de sus derechos como intérpretes.

Un precedente importante

La sentencia sienta un precedente importante en la protección de los derechos de autor del personal funcionario, señalando que la propiedad intelectual no puede asumirse como parte inherente del salario público ni ser ignorada por la administración.

En este caso, Llimerá destaca que la reasignación de estos funcionarios del ayuntamiento como personal laboral del Palau con los mismos derechos que el resto de la orquesta se aprobó en la Junta de Gobierno Local del 28 de febrero de 2025, tras los trámites iniciados en mayo de 2024 y con los informes jurídicos pertinentes, garantizando el pleno reconocimiento de los derechos de los músicos como funcionarios adscritos al Palau de la Música.

Un conflicto anterior

También los músicos adscritos a la OAM antes de 2025 tuvieron que recurrir a un juzgado para que se les reconociera su derecho a cobrar por la cesión de sus derechos de imagen. La demanda conjunta fue interpuesta en septiembre de 2017 por 63 músicos de la Orquesta de València después de que la presidencia del Palau declarara que «los derechos de autor en las grabaciones que realice la OV formaban parte de las retribuciones que perciben los Profesores, siendo improcedente la percepción de cantidades por este concepto».

En 2019, el Juzgado de lo Social número 17 de València falló a favor de estos músicos reconociendo que los derechos de fijación «no forman parte de las retribuciones que actualmente perciben los demandantes». Tras este fallo, el entonces director del Palau de la Música, Vicent Ros, y el comité de empresa del organismo autónomo, acordaron una remuneración adicional para las profesoras y profesores de la Orquesta de València de conformidad con la normativa de propiedad intelectual.