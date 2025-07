Una guillotina en el Palau

Nuestra memoria está llena de fechas marcadas a fuego porque han sido fundamentales para el devenir de esto tan lamentable que llamamos humanidad. Eventos importantes que nos explicaron en clase de Historia: batallas, descubrimientos, coronaciones, tratados de paz, independencias, conquistas y otras acciones protagonizadas por nuestra especie en su vertiente (con perdón) blanca, masculina y heterosexual que, sin contexto, causas ni efectos, eran más un absurdo ejercicio mnemotécnico que otra cosa. Las manifestaciones artísticas no han sido ajenas a estos sucesos esenciales, unos sublimes y otros vergonzosos. El rock no ha sido menos que ninguna y en ocasiones se ha puesto el birrete de profesor para darnos clase con mayor o menor apego por la realidad y la verdad de la ciencia histórica.

Todo esto se lo digo porque hoy es 14 de julio, jornada en que la muchedumbre parisina tomó al asalto La Bastilla en 1789 iniciando, tal y como nos explicaron en la EGB, la Revolución Francesa. Y oigan, para que vean que la historia siempre tiene dos caras. La banda canadiense Rush llevó la ferocidad de la turba contra la realeza y la exaltación de la guillotina como elemento igualador en una exuberante pieza de proto metal progresivo titulada “Bastille Day”. En ella aparecen el hambre y las injusticias como motor de cambio social pero si atendemos a lo que contaba La Trinca en la descacharrante “El Barón de Bidé” la cosa cambia. El populacho se rebeló porque se le negó el uso de aquel invento que permitía lavarse la pomme de terre en fresca y cómoda posición.

Desde que Billy Joel publicara en 1989 “We Didn't Start the Fire” la copla ha sido imitada, parodiada, criticada y valorada en innumerables ocasiones pero también ha formado parte del arsenal de recursos educativos de miles de profesores norteamericanos que la usaban para, a través de la marchosidad de su música, inculcar algo de cultura en las molleras de sus escolares. Y es que ahí tienen la historia del mundo desde 1949 en orden cronológico: la llegada de la televisión, las guerras de Corea y Vietnam, la invasión soviética de Afganistán, los niños de la talidomida y docenas de referencias políticas, deportivas y culturales de las que tirar si tienes interés. Una maravilla para los freaks del rock y la cultura popular, se lo digo yo.

Y hablando de freaks, Barenaked Ladies también le dieron un repasito a la historia del universo en su “The History of Everything”, famosa por ser el tema musical de la serie Big Bang Theory. En su espectacular cabecera aparecen, concentradísimas y a toda velocidad, imágenes del planeta Tierra desde el gran estallido hasta nuestros días. A su manera, los granadinos 091 hicieron algo parecido en la maravillosa “Qué fue del Siglo XX”. Por su parte, en “American Pie” Don McLean traza un dibujo híper emocional de la historia del rock y sus tendencias estéticas a partir del día en que la música murió, esto es, el 3 de febrero de 1959. Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper fallecen en un accidente de aviación y a partir de ahí McLean te pone un nudo en la garganta con su melodía inmortal y sus impresionantes metáforas sobre Beatles, Dylan, Stones, Byrds y el fin del sueño hippie.

De lo ocurrido en el terreno no se pierdan aquella “25 d’Abril” del controvertido lingüista y cantautor Lluís el Sifoner en su álbum “La mare que els ha parit”. Con esa voz como un cuchillo no ha perdido ni un gramo de vigencia a lo largo de estos casi 50 años por ser los valencianos como somos (“muelles”, nos llamó el conde-duque de Olivares). Pau Alabajos cantó sobre nuestra penúltima tragedia, aquel criminal accidente de metro de hace justo 19 años por el que nadie del gobierno popular respondió honorablemente. “Línia 1” es hermosa e indignante a la vez, y tristemente actual, porque de la última catástrofe, la barrancada de octubre con 228 muertos, tres cuartos de lo mismo. Todavía no hay canción que recuerde aquel fatídico 29 de octubre ni narre la incompetencia de un Consell y un president que ha mentido hasta la náusea. He pensado en proponerle el tema a la Inteligencia Artificial para no molestar a mis amigos músicos, porque dedicarle algo de talento al personaje me parece una repugnante pérdida de tiempo. Y por volver al día de hoy, lo de llevar una guillotina a la plaza de Manises sería magnífico, pero este calor le quita las ganas a cualquiera.