Pilar Tébar se reúne con Guillaume Kientz para cerrar el listado de los Sorollas que se verán en València

El Museo Sorolla está, un poco más cerca que ayer, de ser una realidad. Ese es el deseo, y empeño, de Carlos Mazón. El acuerdo para que una parte de la colección de obras de Joaquín Sorolla que ahora duermen en los depósitos de la Hispanic Society of America en Washington Heightes regrese a València, está prácticamente cerrado.

Mientras un equipo de abogados españoles y americanos está ultimando el acuerdo legal entre la Hispanic Society of America y la Generalitat Valenciana, la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, acompañada de la bisnieta del pintor y una de las mayores expertas en su obra, Blanca Pons-Sorolla, se ha reunido en la sede de la institución neoyorkina con Guillaume Kientz, máximo responsable de la misma. En esa reunión, según pudo saber Levante-EMV, también ha estado presente un representante de Light Art Exhibition, la empresa española en la que ha delegado la HSA la gestión del proyecto. Una empresa que, por cierto, fue la organizadora de la exposición inmersiva “Sorolla a través de la luz”, que se pudo ver en la Fundación Bancaja de València.

Hasta la sede de la Hispanic, fundada por Huntington en 1904, se desplazó la delegación valenciana -Tébar, además de historiadora del arte, fue comisionada del año Sorolla en Alicante- para perfilar el listado definitivo de las obras que serán cedidas por el museo americano para, probablemente, ser expuestas en el Palacio de las Comunicaciones; la antigua sede de Correos que ya acogió en 2023 la exposición de la Colección Lladro organizada por la Generalitat y que contaba con varias obras de Sorolla como la monumental "Yo soy el pan de la vida".

Carlos Mazón en la Hispanic Society. / Levante-EMV

En el listado, como se ha venido publicando, no se incluirán uno de los grandes atractivos de la Hispanic Society: los catorce paneles de 'Visión de España'. Sus grandes dimensiones y que ya se expusieron entre 2007 y 2009 en València, hacen que no vayan a salir de nuevo del lugar para el que fueron pintados. De hecho, Guillaume Kientz, director de la Hispanic Society of America, en una entrevista en El Pais ya anunció que esos lienzos son "un monumento y los monumentos no se mueven, se visitan".

Excluyendo estas piezas, según la web de la HSA, la Hispanic Society of America cuenta con alrededor de 240 obras realizadas por Joaquín Sorolla. De ellas, 88 son óleos, 20 pequeños bocetos sobre cartón o tabla y 110 aguadas y dibujos. A pesar del secretismo que rodea el proyecto, todo apunta a que sí se podrán ver en València pinturas significativas como "Bueyes sacando la barca" (1903), "Tras el baño" (1908), "Playa de Valencia a la luz de la mañana" (1903), "Idilio marino" (1908) o "Niños en la playa" (1908).