Polémica: Los 30 años del FIB marcados por las bajas de artistas

El 4, 5 y 6 de agosto de 1995 se celebró la primera edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Este 2025 debía ser un año especial, por su 30 aniversario, para el que ha sido durante décadas referente de los festivales estivales en España y uno de los más multitudinarios. Sin embargo, desde hace meses el cumpleaños del FIB se plantea agridulce. La nueva edición que comienza este jueves ha sufrido una continua baja de artistas críticos con la gestión empresarial del evento, que cuenta con el respaldo financiero de KKR, fondo de inversión acusado de financiar políticas israelíes.

Al cierre de esta edición ya eran ocho los artistas y grupos que han anunciado que no actuarían en la 30 edición del FIB: La Élite, Samantha Hudson, Judeline, Residente, Califato 3/4, Mushkaa, Camellos y la valenciana Jimena Amarillo, la última en anunciar su salida, tan solo horas antes de comenzar el festival. «He decidido cancelar mi participación en el FIB este sábado tras su vinculación con el fondo de inversión KKR. Tanto yo como el equipo de Jimena Amarillo no queremos formar parte de un evento sujeto a unos intereses financieros que son incompatibles con nuestros valores. Palestina libre 🤍». Ese es el mensaje que la artista ha transmitido a través de su cuenta de Instagram.

Miles de 'fibers' en tres días

Aun con las bajas, el FIB espera entre el jueves 17 y sábado 19 de julio a miles de 'fibers' que, pese a la polémica, esperan disfrutar de artistas y bandas que siguen en cartel. Así, el jueves se espera la presencia sobre el escenario de Thirty Seconds to Mars, Bloc Party, Olly Alexander, Ca7riel & Paco Amoroso, Shinova, La Casa Azul, Miss Caffeina, Kakkmaddafakka, Soft Play, Hard Life, La Habitación Roja, Digitalism DJ Set, Lambrini Girls, Barry B, Chica Sobresalto, Margarita Quebrada, Melifluo, Bonaerense, Isaac Corrales, Coolnenas, Oski, Adam Beyer, DJ Tennis, HAAi, Pauza y The Basement Soundsystem.

El día 18, viernes, el recinto estará listo para las actuaciones de Foster the People, Love of Lesbian, Ginebras, León Benavente, Tiga, Maxïmo Park, Elyella, Cupido, The K’s, Javiera Mena, Dillom, Malmö 040, Los Punsetes, Ganges, La Milagrosa, Mala Gestión, Innmir, Valiente Bosque, Fat Gordon, Zaza, Colin Peters, Darío Mendez, Raxon, Luuk Van Dijk, Max Dean y Sosa.

Los integrantesde León Benavente. / Levante-EMV

El último día de FIB, el día 19, será el turno de The Black Keys, Viva Suecia, Tom Meighan, Siloé, Ojete Calor, Iván Ferreiro, Hot Chip DJ Set, Depedro, Ultraligera, Karavana, The Lathums, Hinds, Shego, Hey Kid, Merino, Victorias, Amatria, Ikarus, Wisemen Project, Bea Miau, Maadraassoo, Ben Sterling, Cuartero, John Talabot, Ladrillovitz y Maceo Plex.