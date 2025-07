Francisco reaparece en La Gran Nit de Juliol: "Es como mi segundo nacimiento"

El cantante Francisco González Sarriá, popularmente conocido como Francisco, ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de la Virgen de València este sábado a partir de las 23.30 horas como parte de la programación de la Gran Fira de València, lo que supondrá el día de su reaparición después de cinco meses apartado de los escenarios por una insuficiencia cardíaca: "Como se suele decir, me canto encima", asegura a Levante-EMV con un tono de voz de estar completamente recuperado, como si al fin ya hubiera encontrado la luz salvadora en sus proximidades. Se levanta a las 6.30 horas de la mañana y sigue caminando sus diez kilómetros diarios, además de incluir ahora trabajos con su fisioterapia tres veces a la semana para aumentar su musculatura después de la grave afección pulmonar que le tuvo dos semanas ingresado.

El renacer de Francisco

"Estoy mejor que nunca, al cien por cien", aclara mientras le da un sorbo a una hortacha granizada en Alboraya que se toma junto a dos fartons. El cantante no deja nada al azar. Esta puede ser de las últimas llamadas que tenga antes del concierto porque "lo que más castiga la voz es el teléfono y ya estoy en capilla, como dicen los toreros".

Viene de recoger dos guitarras nuevas (una flamenca y otra clásica) que le ha hecho el luthier Vicente Carrillo y que estrenará este mismo sábado en La Gran Nit de Juliol organizada por el Ajuntament de València, donde dará un concierto en solitario después de sentir que la vida se le escapaba en plenas Fallas: "He hecho un reset, he quitado a gente tóxica de mi vida y ahora me dedico a disfrutar de mi familia y de lo que más me gusta, que es mi auténtica pasión porque me paso muchas horas cantando con la guitarra".

Francisco, en una foto de estudio reciente. / Levante-EMV

Sobre su concierto, manifiesta que va a ser "muy especial", ya que hace unos 25 años tocó en la misma Plaza de la Virgen junto a Montserrat Caballé: "Va a ser el renacer de Francisco en una noche maravillosa porque nunca había estado tanto tiempo sin cantar. Encima reapareceré delante de mi gran familia, que son los valencianos y las valencianas, y además en la plaza de mi Mare de Déu dels Desamparats, la patrona, que tanto ha significado para mí".

Entrada gratuita

El evento está organizado por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones del Ajuntament de València y la entrada al concierto es gratuita y se espera que sea una noche inolvidable con sorpresas -según el artista- que no quiere revelar todavía.

El artista de Alcoy cantará sus grandes éxitos y en los que seguro que no faltan La Chica del Póster, El Amor es un Jilguero, Tú Ni Te Imaginas o Cariño mío en unas dos horas de espectáculo: "Para acabar, interpretaré el Himno de la Comunitat Valenciana, que es como mi segunda piel... mi verdadera esencia desde que lo grabé en un LP en 1984", concluye. ¿Su próximo objetivo? Ahora acaba de grabar un disco de ópera que saldrá el año que viene, en las próximas navidades también publicará un disco con 12 canciones inéditas y en enero arrancará una gira junto a mariachis para honrar a México, el país que le vio crecer como artista.