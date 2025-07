La generación que no se queda quieta

Viajar se ha convertido en mucho más que un mero desplazamiento; para cada vez más personas es la vía de escape a la rutina a la que recurrir en toda ocasión de tener tiempo libre. La facilidad con la que hoy en día se puede aparecer en pocas horas en la otra punta del mundo ha hecho despertar el interés en muchos de conocer rincones que antes no sabían ni que existían. Parece fácil con la cantidad de medios de transporte, ofertas y tarifas especiales que rondan el mercado, pero la realidad es que el estilo de vida del viajero requiere una disponibilidad temporal y monetaria que no está al alcance de todos. Las redes sociales han normalizado una actividad antes vista como un lujo que hoy es habitual entre cualquiera.

La intercesión de los populares "influencers", que publicitan viajes de ensueño inalcanzables para la mayoría de sus contemporáneos, ha establecido un estándar anhelado por muchos pero poco realizable. Sin embargo, esa curiosidad que consiguen suscitar en su audiencia mueve a las masas a encontrar formas para acceder a lugares tanto cercanos como recónditos. En ese sentido, promover desde edades tempranas la pasión por conocer nuevas culturas, estudiar idiomas e informarse acerca de la historia local tiene un potencial valioso que han detectado numerosas instituciones. Desde España, e incluso a nivel europeo, se está apostando por potenciar el intercambio intercultural mediante iniciativas dirigidas a los jóvenes de entre 18 y 30 años, de manera que se facilitan los desplazamientos para aquellos que deseen embarcarse en nuevas aventuras en territorio nacional y más allá de sus fronteras.

Mochileros a punto de abordar el tren / Ana de los Ángeles

Este sector de la población afirma que les gusta "moverse por todos lados", así lo expresa Valeria, una chica de 18 años que acudió a la estación Joaquín Sorolla para tomar un tren a Cádiz; buscan experiencias nuevas, conocer parajes naturales, estar juntos con amigos y pasárselo bien. Sin embargo, muchos reconocen que las redes sociales son un factor determinante en la elección de sus destinos y los lugares que desean conocer. "Si no se da a conocer qué hay en otros sitios, no sabemos que existe", Laura explicó que viene desde Burgos a un festival en Gandía gracias a que lo vió en Instagram. Por otro lado, Távora difiere en la influencia que tienen las redes en su toma de decisiones: "A mí no me infuyen, yo elijo a dónde ir por motivaciones persolanes, pero reconozco que mis amigos muchas veces se guían por lo que encuentran en ellas".

De cualquier forma, tener ayudas para costear sus vacaciones es un factor en común que todos destacan. Esteban es beneficiario del Verano Joven y recalcó la facilidad con la que se realiza este trámite para todas las ventajas que acarrea: "El proceso es muy sencillo, tanto utilizarlo como solicitarlo". "Simplemente metes los datos que te piden y el código te llega en cinco minutos", añadió Daniel en relación a la eficiencia del procedimiento. Este último es un joven madrileño que viajará a Asturias próximamente en busca de un clima más templado, según aclaró. "Lo que me motiva a viajar es, más que nada, el descanso y la tranquilidad, porque soy de Madrid así que valoro la paz", este objetivo que enfatizó Daniel es otro de los más codiciados por estudiantes y trabajadores que quieren desconectar de sus rutinas ajetreadas.

"Contar con esta ayuda me ha motivado a viajar, tengo varias escapadas planificadas hacia diferentes sitios como Gandía, Zaragoza y Murcia", Távora relató su itinerario estructurado con las subvenciones juveniles. "Con los precios reducidos podemos conocer mucho más", Valeria agradeció la promoción de iniciativas que faciliten a su generación moverse libremente. Además, Laura concordó en que: "el descuento siempre ayuda un poco porque no tienes que llevar cuentas con la posibildad de no poder permitirte viajar", ante el miedo de no poder realizar viajes que le hacen ilusión por no disponer de los medios necesarios.

Grupo de viajeros en la estación Joaquín Sorolla / Ana de los Ángeles

Alternativas

Los fondos que cubre el programa son imprescindibles para muchos viajeros que, de no disponer de ellos, le serían imposibles de afrontar todos los costes que representa una movilidad, por cercana que sea. Eva Blasco, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), advierte sobre una tendencia en los jovenes hacia dejar de lado las agencias presenciales para utilizar en su lugar alternativas de planificación online. "Dentro de la categoría joven hay mucha diversidad", Blasco diferencia dos rangos de edad con una actitud de compra distinta dependiendo de su poder adquisitivo.

"Hasta los 25 años, que aún están estudiando, lo más habitual es que elijan destinos de playa para sus vacaciones en grupo normalmente en resorts. A partir de esa edad y hasta los 30, como la mayoría empieza a trabajar, el perfil cambia y se decantan por viajes más complejos hacia destinos exóticos como Tailanda", la vicepresidenta de la CEAV acota entre la franja etaria dos comportamientos claramente diferenciados.

"Lo que se enseña en redes sociales influye significativamente en los destinos más demandados", la autoridad de referencia en el sector turístico puntualiza que las promociones pagadas a creadores de contenido es clave en la posterior afluencia a determinados núcleos que se impulsan mediante este tipo de colaboraciones. Además, en cuanto al alojamiento aclara que los jóvenes eligen la opción que le sea más interesante en ese momento, no distinguen entre hoteles, pisos turísticos o albergues, ya que no buscan esa comodidad que sí priorizan otro tipo de consumidores como familias con niños o personas mayores.

El medio de transporte que mayores facilidades ofrece para el público juvenil es el tren, con programas como el Verano Joven en España y el Discover EU para los ciudadanos europeos, que ofrecen grandes descuentos o incluso la gratuidad total en los pases para sus beneficiarios. "El interrail en Europa ha funcionado muy bien en la franja de los primeros años de mayoría de edad", Eva Blasco sostiene que este grupo tiene un menor grado de planificación en sus itinerarios y, por lo tanto, efectúa una compra anticipada o reservaciones por adelantado en una proporción menor que el promedio de los viajeros.

Viajeros entrando a la estación de tren / Ana de los Ángeles

Al mismo tiempo, existen varias alternativas a las que se acogen para poder viajar sin salirse de su presupuesto, como los vuelos a través de aerolíneas "low-cost", que ya de por sí ofrecen tarifas más asequibles, pero además suelen lanzar periódicamente ofertas relámpago a precios ínfimos. Otra de las formas, que ahora está en auge por su sostenibilidad, son los autobuses con compañías que ofrecen asientos que rondan los 20 euros en trayectos a corta distancia, lo que permite abaratar los gastos de movilidad. También son populares los trayectos en coche que permiten conocer muchos pueblos por el camino, por lo que se hace interesante para aquellos que busquen una opción por sus propios medios que les permita flexibilidad.

Con todo ello, las posibilidades que tienen los menores de 30 años para desplazarse puede que no sea igual que la de los "influencers", pero sí es bastante amplia. Ahora más que nunca, los viajes han pasado a estar en manos de todo aquel que desee embarcarse en una ruta nueva. Aprovechar las bonificaciones existentes no solo a nivel nacional, sino a lo largo y ancho de toda la unión europea, es una gran oportunidad para desplazarse, pero también para acceder a museos, espectáculos, hospedaje, entre otras opciones culturales y de ocio. Viajar es una actividad que se disfruta en cualquier etapa de la vida, pero hoy más que nunca, es el momento de la juventud para viajar y enriquecerse con los beneficios que su edad les desbloquea.