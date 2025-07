La Unión Musical de Algímia gana en la Sección Tercera

La Unión Musical de Algímia se ha proclamado ganadora del primer premio y mención de honor de la Sección Tercera de la 137 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de València”, al obtener 354 puntos.

El segundo premio lo han conseguido por orden de puntuación las sociedades Banda Sinfónica Ciudad de Guadix de Granada, la Banda de la Fundación Manuel de Falla de Illescas de Toledo, la Banda Música Joven de Benimaclet de València y la Asociación Musical El Verger de Alicante. Mientras que el tercer premio ha correspondido a la Asociación Banda Maestro Lupi de Benavente de Zamora.

Unión Musical de Algimia / Levante-EMV

Bajo la batuta de Xesco Guillem i Escobar, la Unión Musical de Algímia ha interpretado para empezar la obra “Silver Lining in the Sky” de Shin Wada y como obra libre “Galea et Bellum” de Jan de Haan. La partitura obligada de esta sección tercera ha sido “Euphonika” del compositor valenciano Llorenç Mendoza. La banda invitada mientras deliberaba el jurado ha sido la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, dirigida por Rafa García Vidal.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y presidente del Comité organizador, José Luis Moreno, fue el encargado de entregar el galardón a la sociedad ganadora de esta Sección Tercera, que ha obtenido un premio de 5.000 euros.