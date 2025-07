Roque Baños graba con La Armónica de Buñol

En el marco de las actividades previas al Congreso de Música de Cine de la Mostra de València, el Palau de la Musica acogió una rueda de prensa en la que se presentó el nuevo trabajo del compositor Roque Baños, grabado en colaboración con la Sociedad Musical La Armónica de Buñol.

Este proyecto tiene su origen en julio de 2022, cuando Baños visitó la localidad como invitado para dirigir el estreno de su obra "Paso al Litro", que toma el nombre del apodo con el que se conoce a la grupación musical. Esta pieza, que era un encargo para el compositor, permitió estrechar vínculos artísticos que derivaron en el ensamblaje de un disco que recogiera tanto su música sinfónica como su repertorio cinematográfico más representivo, interpretado por los músicos valencianos.

"Fue la oportunidad perfecta para que el compositor nos conociera y, sobre todo, nosotros conocerle más allá del artista, como persona", Rosario Pardo, presidenta de la Societat Musical La Armónica de Buñol, destacó la importancia de la colaboración en el proyecto: "Los músicos, que son una banda amateur de pueblo, está formada por chavales junto con músicos experimentados y profesionales, es una agrupación singular por esa mezcla".

Sara Mansanet, subdirectora de cinematografía y audiovisuales, afirma que: "Es fundamental que tengamos una conexión entre la cinematografía y la composición musical para el audiovisual", al hilo de ello, adelantó que las fechas del congreso serán el 30 y 31 de octubre en la misma sede, con la intención de reforzar la vinculación entre cine y música.

Trabajo discográfico

Antes de explicar su relación con el proyecto, Roque Baños compartió sus incios como músico: "Yo nací en una banda de Jumilla, y he respirado y me he nutrido de lo que la banda tiene en el corazón. Ese sentimiento es para siempre, es lo que te acompaña en toda tu vida, aunque te den tres Goyas o te nominen 15 veces como me ha sucedido". Seguidamente, procedió a detallar lo que le motivó a colaborar con la agrupación musical "El Litro": "Lo que suple cualquier carencia en una banda amateur es el entusiasmo, esto hace que la calidad se multiplique. Lo que me he encontrado en este grupo es una dosis de entusiasmo que excede la lógica, porque, hoy en día, hay tantas distracciones para los chicos jóvenes, que el tenerse que encerrar durante un fin de semana en el mismo sitio, incluyendo el viernes, exclusivamente para tocar repetidamente pasajes y obras, con cansancio y mucho esfuerzo, es digno de admirar".

Además, el propio compositor dejó abiertas las expectativas tras desvelar lo que se podrá escuchar en el disco: "A parte de la obra original escrita para la banda y el encargo de "Paso al Litro", hemos hecho una selección de bandas sonoras que cumpliesen con tener dos componentes esenciales, uno de ellos es que fuera adaptable a formato banda, porque hay muchas bandas sonoras en las que eso es imposible, y, a la vez, que pudiesen ser conocidas o populares". Por esta razón sugirió que se decantaron por Torrente, Alatriste y 8 apellidos catalanes, entre otras bandas sonoras internacionales.

No se trata únicamente de un disco, este proyecto representa un encuentro entre generaciones y un abrazo entre el cine y la tradición musical, así lo definió el director musical Saül Gómez: “No nos ceñimos únicamente al ciclo de conciertos anuales, sino que buscamos retos que nos saquen de la rutina", en referencia al proyecto más ilusionante que han tenido, en palabras del director.

El propio Roque Baños, visiblemente emocionado, recordó a su padre como el primer oyente de "Paso al Litro", y confesó que “si hubiese estado hoy aquí sentado, estaría siendo uno de los días más felices de su vida”. Porque esta obra no es solo una celebración del cine o la música, es también una carta de amor a las raíces, a las bandas y a esos "milagros" que ocurren cuando más de cien músicos suenan como uno solo, como calificó Rosario Pardo esa conexión estelar que se crea en el equipo, desde el que imprime las partituras, el que dispone los atriles y el que recoge las sillas, hasta los artistas de todas las edades que suben al escenario.