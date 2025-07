Benicàssim despide el FIB en una jornada de reivindicación

Benicàssim bajó el telón anoche del FIB 2025, tras una última jornada frenética, que volvió a llenar el recinto de festivales de ambiente, saltos, camisetas empapadas y coros compartidos, con una cifra de alrededor de 130.000 asistentes en tres días. La tarde del sábado estuvo marcada por la actuación del cantante español Iván Ferreiro, que encendió el escenario principal, que después dio paso al esperadísimo espectáculo de Viva Suecia, la banda de Murcia tan fija en los festivales indie, que tampoco defraudó este año. En los demás escenarios, el público disfrutó de la música de otros grupos como Depedro, Hey Kid, Shego, Karavana, The Lathums y Merino, ente muchos otros. Tras el cierre de este periódico debía dar comienzo el show del dúo de Ojete Calor, Tom Meighan (el músico inglés tan conocido por ser el exvocalista de Kasabian) y la banda de rock estadounidense The Black Keys, entre otros.

La jornada de clausura se desarrolló con buena afluencia en un recinto que, aunque algo menos masificado que en los años gloriosos del FIB, volvió a vibrar. La polémica por el vínculo del festival con el fondo inversor KKR, al que acusan de apoyar intereses vinculados al Estado de Israel, sobrevoló esta última noche, como ya ocurrió en los meses y semanas previas al certamen, y en la jornada inaugural del jueves.

En este caso, la reivindicación se trasladó a las puertas del recinto del festival, con una nueva concentración organizada por colectivos como BDS Castelló y la Plataforma Castelló per Palestina. La protesta volvió a denunciar los vínculos del FIB con el fondo de inversión KKR, advirtiendo su relación con empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes, que lo convierten en «cómplice de graves vulneraciones del Derecho Internacional».

Durante esta nueva acción, continuaron trasladando esta información a los fibers, con el objetivo de boicotear la edición, que ya ha estado marcada por la cancelación de hasta 11 artistas por estos motivos. Entre los grupos que suspendieron su presencia como muestra de rechazo, se encuentran Residente, Califato ¾, Samantha Hudson, Camellos, La Élite, Jimena Amarillo, Judeline o Mushkaa. Desde la organización, como en días anteriores, no hubo comunicado oficial, aunque en el interior del recinto el ambiente siguió siendo festivo.

Esta edición ha contado con nombres como Thirty Seconds to Mars, Bloc Party, Miss Cafeina, La Casa Azul, Ginebras, Foster the People o Love of Lesbian. Tres días de música y reivindicación que demuestran que el espíritu del FIB sigue vivo.