Los últimos cartuchos de julio

Parece un meme de esos que llevan trayendo al cantante de “Gwendolyne” a las pantallas de nuestros móviles desde principios de junio, pero no lo es. En serio, Julio está llegando a su final y con él se acaba la temporada de conciertos en nuestra ciudad. Ciclos como Nits Voramar, Nits de Vivers y FAR València nos han traído bandas como Jesus And Mary Chain, Wilco, Molotov, Los Planetas y Guitarricadelafuente, entre muchos otros, bajo el estrellado cielo de La Marina. Por su parte, y a resguardo de la canícula, las salas valencianas siguen programando para los paladares más exigentes y yo se lo cuento.

Si quieren coronarse como reyes y reinas de lo molador les recomiendo un par de conciertos de esos que brillarán en sus currículums. Salidas de las que podrán fardar durante todo el mes de agosto ante sus amistades en esas cenitas que se van a marcar en chalés y apartamentos, con los gin-tonics al borde de las piscinas, que hay que dar uso a las docenas de vasos de plástico que nos venden en los festis a precio de cristal de Bohemia.

Mañana mismo, 22 de julio, se pueden acercar a la sala 16 Toneladas para gozar de la actuación de The War And Treaty. Canela en rama, uno de esos bolos que se recuerdan toda la vida, lo más cerca que los pobres vamos a estar de Estados Unidos en nuestra cochina vida. El matrimonio formado por Michael Trotter y Tanya Blount es una enciclopedia que abraza todo el legado musical popular afroamericano. Rock, soul, blues, góspel y country mezclados en una electrizante coctelera agitada con la fuerza de sus espectaculares registros vocales llenos de sentimiento, de su explosiva puesta en escena y de una banda que arrasa en directo.

El otro bolo que les recomiendo es el de Daniel Romano, un artista camaleónico procedente de Ontario, Canadá, pero que por suerte para nosotros se siente tan a gusto en Valencia como en su propia casa. La actuación se presenta divertida a más no poder porque nos visita junto a su banda, The Outfit, un combo apegado a la adrenalina del garaje punk, las melodías del power pop, el descaro del glam y a algún detallito psicodélicos. Estribillos a punta de pala dominados por esa inconfundible Rickenbacker con las cuerdas tan tensas y vibrantes como los radios de una bicicleta. Será el 2 de agosto en Loco Club.

En este mismo local podrán asistir, el próximo sábado, a la final de una estupenda iniciativa que este año ha contado con su primera edición. Se trata de una de esas batallas de bandas emergentes, ya legendarias en el imaginario universal del rock, que a lo largo de este mes ha subido al escenario de la calle Erudito Orellana a 30 grupos en 5 jornadas eliminatorias. Al final han quedado 10 bandas de las que saldrá un pódium de 3 que, por votación popular inmediata, podrán grabar un single en Millenia Estudios, actuar en el Circuit A-Banda o llevarse el peso de su miembro más corpulento en cerveza. Evarist Caselles, bajista de Tenda y responsable de la organización, destaca la “sorprendente calidad musical de los participantes y el esfuerzo y la ilusión que tantos jóvenes han demostrado agarrando instrumentos y componiendo sus propios temas”.

Finalmente, de vuelta a Campanar, el sábado 2 de agosto 16 Toneladas cierra la temporada con su ya tradicional concierto temático en el que podremos ver a Los Radiadores, Intraperlo, Soul Bandidos, Pantaje, Les Imposteurs y The Preachers Sons arrollando a los asistentes con un montón de versiones de rock and roll, pop y soul de los años 50 y 60. La entrada es gratuita, por lo que conviene hacer merienda cena y no dormirse en los laureles. Raúl Tamarit, de Radiadores, está encantado de participar en esta velada porque supone “un reto con el que escapar de nuestra zona de confort. Las canciones de esa época están en nuestro ADN y en nuestra actuación vamos a reivindicar a grupos y artistas españoles que hicieron grandes versiones de clásicos inmortales cantando en castellano”. Así, me revela que entre el repertorio estarán “Zapatos de gamuza azul” de Bruno Lomas, “El tren de la costa” de Los Sírex y algunas sorpresas más. “Será un set potente y crudo, tres acordes y tirar para adelante, puro rock and roll para hacer arder el 16 Toneladas”, vaticina. No me digan que se lo van a perder.