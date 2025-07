El nacimiento de "Fiesta": los días olvidados de Hemingway en Valencia

El jueves 23 de julio de 1925, justo esta semana hace cien años, Ernest Hemingway llegó a Valencia desde Madrid en un tren de madera. Entre sus pertenencias llevaba un cuaderno pequeño y barato del mismo tipo que un escolar podría llevar a clase. En él, el escritor, que acababa de cumplir 26 años, comenzó a redactar el primer borrador completo de Fiesta, la novela que lo catapultaría a la fama internacional y tendría un impacto profundo en la literatura del siglo XX.

Hemingway venía de pasar su tercer verano consecutivo en Pamplona para asistir a las fiestas de San Fermín, acompañado por muchos de quienes luego servirían de modelo para los personajes de su novela: Harold Loeb, Duff Twysden, Pat Guthrie y Donald Ogden Stewart, además de su primera esposa, Hadley Richardson. Aquel viaje había sido explosivo —lleno de tensiones románticas, peleas y celos— y las secuelas emocionales aún estaban a flor de piel cuando se registró en el Hotel Reina Victoria, en la calle de las Barcas, a cinco minutos a pie de la Plaza de Toros, donde acudiría cada tarde.

Ernest Hemingway visitó por primera vez València con 26 años / Levante-EMV

En una carta fechada el 3 de agosto y dirigida a Sylvia Beach, fundadora de la librería Shakespeare and Company de París, Hemingway relataba que ya había escrito seis capítulos y que “estaba yendo muy bien, con unas 15.000 palabras ya plasmadas”, y le aseguraba que “iba a ser buena”. Ese mismo día regresó en tren a Madrid, tras llenar el primer cuaderno y comenzar un segundo, comprado en una papelería de la calle Zaragoza (más tarde demolida para dar paso a la actual Plaza de la Reina).

“La explosión creativa que tuvo en Valencia se lee claramente como un primer borrador, casi como un ejercicio de escritura libre”, afirma Verna Kale, editora asociada del Hemingway Letters Project y responsable de la nueva edición de Fiesta para la Norton Library. “Pero logra dominar la prosa y, al final, de ahí sale esta novela maravillosa e influyente”.

Fiesta es una roman à clef que refleja fidedignamente a las personas y acontecimientos reales de aquel viaje a Pamplona. De hecho, en el primer borrador, Hemingway empleaba los nombres reales de los personajes, incluido el suyo propio (“Hem”, “Ernest”), que solo cambiaría en versiones posteriores.

"La escribió muy deprisa"

“Tengo la impresión de que esta novela le quemaba por dentro”, añade Kale. “Porque la escribió muy deprisa. Sabemos, por el resto de su obra, que normalmente escribía con mucho esmero y dedicación, pero con Fiesta simplemente la volcó de una sentada en su cuaderno. Realmente parecía salirle directamente de la cabeza, como un torrente”.

Durante los doce días que pasó en la ciudad, Hemingway nadaba cada mañana en el Mediterráneo, escribía en su habitación hasta la hora de las corridas y cenaba en restaurantes como La Pepica, donde aún hoy cuelgan fotografías suyas. En otra carta, del 27 de julio, dirigida a su amigo de la infancia William Smith, hablaba de la solidez de la novela y escribía que “algunas partes son quizás jodidamente buenas. He sacado material estupendo en este viaje”. También elogió las faenas de Cayetano Ordóñez —quien serviría de inspiración para el personaje de Pedro Romero— y la magnífica playa, con un agua “tan caliente como mearse por la pata abajo”.

Tras dejar Valencia, Hemingway siguió escribiendo en Madrid, San Sebastián y Hendaya, hasta terminar el primer borrador en París el 21 de septiembre. En cada uno de los siete cuadernos donde lo escribió, anotó fechas, lugares y el título provisional: Fiesta: A Novel. La obra captó el espíritu de la Generación Perdida —los que alcanzaron la adultez durante o tras la Primera Guerra Mundial— y los sentimientos de cinismo, desorientación y pérdida de los valores tradicionales. Fue publicada por Charles Scribner’s Sons en octubre de 1926.

El éxito fue inmediato. En The Atlantic, Bruce Barton apuntó que Hemingway “escribe como si no hubiera leído jamás a ningún otro autor, como si él mismo hubiera inventado el arte de escribir”. The New York Times calificó la obra como “escritura magnífica”, con una “prosa narrativa dura y atlética que deja en ridículo a muchos autores del canon literario inglés”.

Imgen en el restaurante La Pepica de Hemingway sirviendo un plato de paella / Propietarios del restaurante

La publicación de Fiesta supuso un antes y un después en la literatura moderna. Su prosa depurada y el diálogo contenido transformaron la manera de contar historias. John Steinbeck, premio Nobel de literatura estadounidense, reconocería más tarde que Hemingway fue “imitado casi servilmente por todos los jóvenes escritores, yo incluido, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Escribía un tipo especial de historia con una mentalidad especial y sobre estados de ánimo y situaciones especiales. Cuando su método fue aceptado, ningún otro método fue admirado”.

Un siglo después, Sandra Spanier, directora del Hemingway Letters Project, recuerda que el autor encarnó como pocos la consigna del poeta modernista Ezra Pound: Make it new (“hazlo nuevo”). “Realmente estaba haciendo algo nuevo… escribía con un estilo muy fresco. Su temática escandalizó a su madre y a su club de lectura de Illinois. Captó de forma magistral esa desazón de la posguerra en la Generación Perdida”.

“Era evidente que representaba algo nuevo, alguien a quien había que tomar en serio. Se leen testimonios de contemporáneos que cuentan cómo la gente empezó a imitar su forma de hablar, seca y entrecortada, y cómo las mujeres comenzaron a vestirse como Brett Ashley. Aquello lo consagró como un autor de peso, al que había que seguir de cerca. Creo que tenía una habilidad especial para dotar de vida a sus personajes, hasta el punto de que se volvían casi reales para los lectores”.

Necesidad de escribir

Tanto Kale como Spanier coinciden en que Hemingway debió de sentir una necesidad imperiosa de escribir una novela apenas bajó del tren en la Estació del Nord, cargado con un material tan fabuloso como escandaloso procedente de los Sanfermines. Para entonces, ya se había consolidado en el panorama literario de París como un prometedor autor de relatos, tras la publicación de una recopilación de cuentos con Boni & Liveright, editorial neoyorquina. Pero, como explica Kale, si aspiraba al tipo de éxito que buscaba, “sabía que necesitaba una novela; desde un punto de vista profesional, era algo que tenía muy claro”.

Tras completar el primer borrador en septiembre, Hemingway abordó la ardua tarea de revisarlo con la ayuda de F. Scott Fitzgerald, con quien entabló amistad ese mismo año en París, y de su nuevo editor en Charles Scribner’s Sons, Maxwell Perkins.

“Buena parte de lo que escribió [en Valencia] acabó, de una forma u otra, en la novela”, afirma Kale. “En esas primeras páginas utiliza con frecuencia los nombres reales, aunque más adelante los cambiará, y también suprime mucho material. Elimina los comentarios metanarrativos y las reflexiones digresivas. Aun así, algunas escenas clave se mantienen, como el primer encuentro con Pedro Romero, que en la versión final aparece mucho más adelante. Es cuando empieza a escribir sobre [Robert] Cohn cuando realmente encuentra el corazón de la historia, y finalmente será ahí donde decida comenzar la novela en su version revisada”.

Hoy, Hemingway sigue siendo un icono cultural, tanto para quienes han leído su obra como para quienes solo conocen su caricatura: el viajero estadounidense, gran bebedor y amante de la aventura. En España, sin embargo, su importancia literaria sigue siendo, según el historiador cultural Alberto Lena, “profundamente desconocida” para el gran público. Parte de ello, apunta, se debe a que su obra no se tradujo al castellano hasta los años cuarenta, con retraso respecto a William Faulkner o John Dos Passos.

“Además”, señala Lena, “los traductores de Fiesta no supieron captar el contexto cultural ni la habilidad artística que se esconde tras su estilo aparentemente sencillo. No es de extrañar que, desde los años cuarenta, el público y la crítica españoles lea la novela como un simple viaje turístico a Pamplona, sin comprender su complejidad cultural y existencial”.

El historiador Iñaki Sagarna, que formó parte —junto a Kale y Lena— del comité organizador del XX Congreso Internacional de la Sociedad Hemingway en San Sebastián y Bilbao en 2024, lo describe como un “icono cultural malinterpretado” tanto por el público como por los medios.

“Se le asocia con los toros, el vino y la fiesta, y casi siempre se le representa como un escritor borracho y aventurero que vino a pasárselo bien. Esto último no es falso —le encantaba hacer turismo y disfrutar de la buena comida—, pero ¿quién no lo hace cuando viaja? Por desgracia, sus últimos Sanfermines bacanales de 1959 han sido proyectados retrospectivamente sobre todas sus estancias en España”.

También en Valencia, el vínculo entre Hemingway y la ciudad —y el papel que esta desempeñó en su consolidación como figura literaria de primer orden— permanece prácticamente olvidado. Apenas una pequeña placa en el Hotel Reina Victoria recuerda que allí comenzó a escribir Fiesta, y poco más.

Rutas temáticas

Daniel Edward, que organiza rutas temáticas en la ciudad, cuenta que la primera persona que reservó su visita guiada La Valencia de Hemingway fue una turista alemana que no había oído hablar nunca del autor ni de su obra. “Yo llevaba años viviendo en Valencia y nunca supe que existiera ninguna relación de la ciudad con Hemingway”, dice. “Ya trabajando como guía, tardé en darme cuenta de que había estado aquí muchas veces, y de hasta qué punto hay rincones de la ciudad relacionados con él, porque en Valencia no existe ningún tipo de turismo vinculado a Hemingway”.

Las visitas del autor a Valencia se prolongaron durante décadas, incluida la Guerra Civil, y la ciudad aparece mencionada en novelas como ¿Por quién doblan las campanas? Para Lena, el desconocimiento de Hemingway más allá de su figura mítica supone una oportunidad: “Es un autor que está por descubrir y que las nuevas generaciones de lectores españoles aún pueden llegar a apreciar en toda su complejidad”.

Y qué mejor momento para empezar que ahora, cuando se cumplen cien años exactos desde que Ernest Hemingway se lanzó con frenesí a escribir el primer borrador de Fiesta.