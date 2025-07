Ainhoa Arteta: "Después de todo lo que me ha pasado, salgo a comerme el mundo"

Ainhoa Arteta, a sus 60 años, sigue disfrutando de lo que más le gusta: la ópera.

-¿Cómo se encuentra ahora mismo? Tanto en lo profesional como en lo emocional.

-Fenomenal. Creo que estoy pasando un momento que nunca imaginé que podría volver a suceder después de todo lo que me pasó, no solo a nivel emocional, sino físico, incluso a nivel vocal. Sinceramente, creo que me encuentro ahora mismo en un momento de los más dulces vocalmente de mi vida. Durante todo este proceso he tenido una recuperación fisioterapéutica y vocal en Alemania, que la verdad ha sido un renacer. Y además, creo que un renacer con mucha más información y mucha más técnica si cabe. Y bueno, con muchas ganas de seguir adelante y disfrutar de la etapa de mi carrera en la que puedo y voy a hacer lo que quiera.

-Hace unos años tuvo una septicemia que casi acaba con su vida, ¿cómo le ha afectado? ¿Ve la vida de otra manera desde que ocurrió?

-Totalmente para bien, en el sentido de que prescindes de muchas tonterías. Vives la vida realizando las cosas que antes las dabas por hecho sin más, y ahora te das cuenta de que verdaderamente son importantes. Quizá por eso también me planteo una vida mucho más cerca de mi familia y de los míos. Después me iré a hacer la compra con mi padre y estar con mis hijos, momentos así los aprecio. En el sentido familiar por supuesto me han cambiado prioridades, y en el sentido humano también, porque una cuestión como esa pone a prueba a las personas alrededor tuya.Te das cuenta de que hay mucha gente que te quiere, que te admira, pero los que están al lado contigo en las duras no son tantos. Así que he aprendido muchas y muy buenas lecciones.

-¿Cómo ha vivido todos estos años de carrera?

-Al final yo creo que cuando tienes un propósito en la vida y vas y pasas por ello, pues al final ocurre. Eso sí, a través de muchos sacrificios, de prescindir de muchas cosas en la vida y de mucha complicidad de la gente que te quiere y de tu familia. Al final estás viajando mucho y pierdes muchísimas oportunidades y momentos importantes familiares. Es un gran sacrificio que hay que hacer y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero por eso digo que la pasión a la que te dedicas tiene que ser tan grande que merezca la pena, aunque luego llores muchas veces.

-¿Qué significa para usted la gente que le ha acompañado y enseñado durante su vida?

-Muchísimo, todo. Me han enseñado a disfrutar de la vida, a compartir distintas culturas, distintas maneras de pensar, distintos países, distintas religiones. A través de la música he conocido todas estas culturas y sé que la música puede salvar estas diferencias religiosas y culturales que podemos tener. Al final yo he visto verdaderos milagros ocurrir en salas de concierto y de ópera porque el lenguaje del arte y de la música es un lenguaje universal que consigue unir las almas, y lo creo mucho.

-¿Cómo afronta la vida ahora?

-Creo que el tiempo en la vida es muy precioso y la vida se puede vivir de dos maneras, se puede vivir amargado o se puede vivir sacando lo mejor, hasta de lo malo que te pasa porque en la vida pasan cosas. Todos los días nos pasan cosas buenas y malas, pero lo malo también te puede tener una buena lectura dependiendo de tu estado emocional, y eso es lo que intento y lo que procuro cuando salgo al escenario. Después de todo lo que me ha pasado, salgo a comerme el mundo, es una comunión con la gente que viene al concierto y con los autores. Interpreto con toda la técnica que he adquirido durante estos años junto a la madurez mental y vocal. Creo que ahora mismo estoy en un momento pletórico.

Ainhoa Arteta y el pianista Francesc Blanco / DEUXQUINZE

-Tras haber conseguido tantos logros, ¿todavía le queda algún objetivo que quiera cumplir? ¿Qué ambiciones tiene ahora?

-Tengo un objetivo que ojalá se cumpla, no puedo hablar mucho de ello, pero eso sería ya la guinda de mi carrera. Este gran proyecto, que viene desde Estados Unidos, va a ser a nivel mundial. Tiene que ver con culturas, con tradiciones, con idiomas... Y bueno, lo estoy cocinando, llevo ya un año con ello y va bastante avanzado. Cuando esté va a suponer que voy a cantar en muchos idiomas y muchas otras cosas. Eso para mí sería un gran broche de oro en mi carrera. No quiere decir que después deje de cantar, pero que si consigo hacer eso, para mí, sería de las cosas más satisfactorias que haya podido hacer en mi carrera y en mi vida.