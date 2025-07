El Consell apuesta por Sorolla como motor "cultural y turístico" de València

El Pleno del Consell ha aprobado esta mañana el Acuerdo marco entre The Hispanic Society of America y la Generalitat, para la exhibición en la ciudad de València de obras del pintor Joaquín Sorolla, de propiedad de esta entidad norteamericana. La presentación oficial del proyecto tendrá lugar este jueves por la mañana en el Palau de la Generalitat.

Según ha explicado la portavoz y vicepresidenta Primera del Consell, Susana Camarero, el convenio que firmarán este jueves el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, permitirá la creación de un “espacio expositivo museístico” en el Palacio de las Comunicaciones de València a través del préstamo de pinturas de Sorolla al gobierno autonómico.

"Una de las colecciones más valiosas"

En su comparecencia, Camarero ha destacado que el acuerdo aprobado hoy por el pleno del Consell ha sido “negociado” por Mazón en su visita a Nueva York el pasado mes de mayo y supondrá la llegada a València de “una de las colecciones más valiosas del arte español”.

Para la portavoz del Consell, se trata de una “oportunidad única” para que València se convierta en un “referente cultural internacional”. Además, Camarero ha subrayado que la exposición de las obras de Sorolla en la antigua sede de Correos de la Plaza del Ayuntamiento asegurá un impacto “económico y turístico” positivo.

El acuerdo establece las bases para un préstamo de un conjunto de obras de arte del pintor valenciano que forman parte de la colección de The Hispanic Society of America para su exhibición en València, en el Palacio de las Comunicaciones, así como el tiempo de exhibición, y cualquier otro aspecto que implique la cesión de estas obras. En el acuerdo, como ya se anunció, no se incluirán los famosos paneles de "Visión de España" que exhibió la Fundación Bancaja entre 2007 y 2010.

Los detalles, el jueves

En su comparecencia, Camarero no ha revelado los detalles del acuerdo entre la Generalitat y la HSA. Tras la visita de Mazón a la sede de la organización en Nueva York, el propio jefe del Consell se limitó a señalar que a València llegarían las obras “más internacionales” de Sorolla.

La Hispanic Society of America cuenta con alrededor de 240 obras realizadas por Joaquín Sorolla: 88 óleos, 20 pequeños bocetos sobre cartón o tabla y 110 aguadas y dibujos, según la web de la HSA. Son lienzos de mayor y menor tamaño, bocetos de gran tamaño de la serie 'Visión de España', dibujos y gouaches. Los fondos de la institución americana incluyen una veintena de cuadros con paisajes de València, incluidos sus famosos retratos de niños jugando en la playa o de labriegos con sus bueyes faenando en la misma playa, todo ello bañado por la luz del Mediterráneo.

De hecho, Mazón quiso retratarse en aquella visita de mayo con uno de esos lienzos: 'Playa de Valencia a la luz de la mañana' (1908). En la obra se puede ver unos niños chapoteando en el agua, una mujer vestida de blanco junto a ellos y, al fondo, un barco con las velas al viento.

El coste económico

Tampoco ha revelado la portavoz del Consell la duración del convenio entre la Generalitat y la HSA, aunque fuentes cercanas a la negociación consultadas por este periódico apuntaron a que será de cuatro años prorrogables a otros cuatro. Aun así, y según apuntaron las mismas fuentes, la voluntad de ambas partes es que tras este plazo se pudiera llegar a un nuevo acuerdo.

También habrá que esperar al jueves para desvelar las incógnitas económicas del acuerdo y del coste que tendrá la adaptación del Palacio de las Comunicaciones en un nuevo espacio expositivo para albergar las pinturas de Sorolla. Las mismas fuentes conocedoras de la operación apuntaron a que esta adaptación podría rondar los 15 millones de euros y que se iniciará una vez firmado el convenio para que la colección de la HSA pueda ser visitada por el público ya a mediados del próximo año.

Una empresa privada en la negociación

El acuerdo se aprueba una semana después de que la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, viajase a Nueva York para participar en la selección de las alrededor de un centenar de obras de la (HSA) que se exhibirán en el futuro centro expositivo dedicado a Joaquín Sorolla en el Palacio de las Comunicaciones de València.

Junto a Tébar, también viajaron Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del pintor y una de las mayores expertas en su obra, y representantes de Light Art Exhibition, la empresa española en la que ha delegado la HSA la gestión del proyecto. Light Art Exhibition organizó, en colaboración con la fundación que gestiona el legado del pintor, la exposición inmersiva “Sorolla a través de la luz”, que se pudo ver entre 2022 y 2023 en el Palacio Real de Madrid y la Fundación Bancaja de València.